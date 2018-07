Repkednek a milliárdok...

15 törvényjavaslat kapott zöld utat a nyári szabadság előtti rendkívüli ülés második napján. A hajrá pénteken folytatódik: legzengzetesebbnek a jövő évi költségvetés szentesítése ígérkezik.

2018. július 18. 12:37

KEDD

Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése, elősegítése, különösen az egymás területén megvalósuló beruházási tevékenység feltételeinek kedvezőbbé, biztonságosabbá tételével, a beruházások ösztönzésével. (Előterjesztő: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.)

***

Országgyűlés a törvényjavaslatot 187 igenszavazattal, 7 ellenszavazat (LMP) és 1 tartózkodás (Hadházy Ákos, független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás és mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről.

A megállapodás rögzíti a vasúton történő áruszállításhoz kapcsolódó áruátvétel, szállítás és az átvevőhöz való eljuttatás rendjét, a szállítási szerződés megkötésének előírásait, a vasúti fuvarlevél tartalmi követelményeit, az áruszállítás határidejének és költségviselésének rendjét, a különleges feltételeket megkövetelő áruszállítás (kémiai-vegyi, illetve gyúlékony anyagok, hosszú méretű, túlsúlyos, gyorsan romló, fagyveszélynek kitett, illetve veszélyes áruk, gépjárművek és konténerek, illetve élőállatok szállítása) szabályait, a vasúti áruszállítás felelősségének és kártérítésének kérdéseit. (Előterjesztő: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Szövege: PDF.)

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A keretmegállapodás olyan kötelezettség vállalásokat tartalmaz, ideértve az emberi jogokra, a non-proliferációra, a terrorizmus elleni harcra, a Nemzetközi Büntetőbíróságra, a migrációra és az adózásra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az Európai Unió külpolitikája szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Rendelkezik olyan általános elvekről is, mint a demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tisztelete. Jelentősen bővíti a felek kölcsönös kötelezettségeit a gazdasági, a kereskedelmi, valamint a belügyi és igazságügyi együttműködés területein. Lehetőséget biztosít az együttműködésre olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiatermelés, a tudomány és technológia, a tengeri és a légi közlekedés. Foglalkozik a pénzmosás, a terrorista személyek finanszírozásának, valamint a kábítószerek illegális terjesztésének, a szervezett bűnözésnek és a korrupciónak a kérdésével is. (Előterjesztő: Lázár János,Miniszterelnökséget vezető exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Szövege: PDF.)

Egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás célja, hogy megerősített partnerséget hozzon létre a felek között, keretet biztosítva az együttműködéshez. A megállapodás három fő területre vonatkozik. A közös érdekű kül- és biztonságpolitikai kérdésekben folytatott politikai együttműködésre, ideérve a tömegpusztító fegyverek és a kézi- és könnyűfegyverek ellenőrizetlen elterjedésének megakadályozását, a terrorizmus elleni küzdelmet, a nemzetközi béke és biztonság előmozdítását, valamint a multilaterális fórumokon való együttműködést. Közös értékeken alapuló, kötelező erejű politikai záradékokat tartalmaz, amelyek összhangban állnak az EU által aláírt hasonló megállapodásokban található standard záradékokkal. Rögzíti a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben folytatott együttműködés kereteit, többek között a következő területeken: gazdaságpolitikai párbeszéd, kereskedelmi és beruházási kérdések ösztönzése, valamint olyan ágazati gazdasági és kereskedelmi kérdések, mint a mezőgazdaság, a kereskedelem technikai akadályainak lebontása, az állat- és növény-egészségügyi kérdések, közbeszerzés és szellemi tulajdon. A szerződő felek fokozott ágazati együttműködésre törekednek többek között a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a migráció és menekültügy, a turizmus, a kutatás és innováció, az oktatás és kultúra, a konzuli védelem, a személyes adatok védelme, a szervezett bűnözés és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem és az igazságügyi együttműködés terén. (Előterjesztő: Lázár János,Miniszterelnökséget vezető exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

Az egyezmény megkötése kiadatási kötelezettséget teremt Koszovó és Magyarország között és egyértelműen szabályozza a kiadatás feltételeit, elősegítve ezzel a nemzetközi bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Megfelel a modern kiadatási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Azerbajdzsán és Magyarország közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást jelenleg nem szabályozza kétoldalú dokumentum, ezért kiemelten fontos az erre vonatkozó kormányközi megállapodás létrehozása, amely megteremti e tevékenységek jogi keretét. Rögzíti a személyszállítás, illetve árufuvarozás végzésének feltételeit és kereteit, az árufuvarozás adó- és engedélymentességének eseteit, szabályozza a túlméretes vagy veszélyes áruk szállítását, rendelkezik a fuvarozó kötelezettségeiről és a szabálysértés esetén hozandó intézkedésekről, valamint meghatározza a Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes szerveket és munkacsoportot. A megállapodás létrehozása hozzájárul Magyarország keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítéséhez és elősegítheti a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok erősödését. (Előterjesztő: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 181 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás (DK + Hadházy Ákos független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az egyezmény alkalmazása egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a két ország között az elítéltek átszállítására irányuló eljárást, annak érdekében, hogy az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése céljából saját államukban tölthessék le végrehajtandó büntetésüket. Az egyezmény megfelel a modern átszállítási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF .)

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Magyarország számára a Turizmus Világnap 2018 központi rendezvénye budapesti megrendezése különösen értékes, mivel a hazai turizmus szereplőinek és a belföldi desztinációknak nemzetközi szakértői közönség előtt is alkalmuk nyílik bemutatkozásra, szakmai kapcsolatok kialakítására, egyben a kapcsolódó turisztikai infokommunikációs vállalkozásoknak is a tudásmegosztásra. A budapesti megrendezés erősíti Magyarország és Budapest biztonságos és vonzó turisztikai célpont képét, mely könnyen elérhető a világ valamennyi részéből, és fejlett infrastruktúrával, világszínvonalú szolgáltatásokkal várja a turistákat és a konferencia résztvevőit is. A megállapodásban a nemzetközi konferenciák megrendezése tárgyában kötött nemzetközi szerződésekhez hasonlóan Magyarország kiváltságokat és mentességeket – többek között joghatóság alóli mentességet, illetve adómentességet – biztosít a UNWTO és személyzete tagjai számára. A megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés ad felhatalmazást, és az e törvénnyel kerül kihirdetésre. (Előterjesztő: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 158 igenszavazattal, 1 ellenszavazat (Gurmai Zita, MSZP) és 32 tartózkodás (MSZP. DK Párbeszéd + Bősz Anett, Hadházy Ákos, független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF. )

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról.

Amennyiben a bíró szolgálati jogviszonya a Bjt. 90. § g) vagy n) pontja alapján szűnik meg a megbízatása lejártát követően kérheti, hogy pályázat kiírása nélkül a köztársasági elnök ismételten nevezze ki bíróvá. (Előterjesztők: Hende Csaba, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 58 ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvény módosítását foglalja magában. Az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Országgyűlés által meghatározott törvényi keretek között a kormány, valamint irányítás alá tartozó költségvetési szervek és a tagjainak tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek látják el. Erre tekintettel szükséges megteremteni annak a lehetőségét, hogy a kormánynak legyen lehetősége arra, hogy meghatározzon olyan személyeket, akik tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhetők. A törvényjavaslat az ehhez szükséges módosításokat foglalja magában, illetve a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvény technikai jellegű módosítását is tartalmazza. (Előterjesztők: Győrffy Balázs, Jakab István, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 58 ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról.

A törvényjavaslat - a kormány kötelezettségének teljesítéseként - a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazza. (Előterjesztő: Varga Mihály, pénzügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 133 igenszavazattal, 58ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról.

A törvény módosítása alapvetően az önálló szabályozó szervi jogállásnak megfelelő, a független működést szolgáló garanciális rendelkezések megerősítése, valamint a hivatal hatósági eljárásaival kapcsolatos speciális szabályok rögzítése érdekében szükséges. A tapasztalatok alapján indokolt továbbá néhány, a működést könnyítő, technikai és pontosító jellegű rendelkezés átvezetése is a szabályozáson. (Előterjesztő: Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 158 igenszavazattal, 26 ellenszavazat (LMP) és 8 tartózkodás kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

Az infotörvény módosítása a bűnüldözési irányelvet ülteti át a magyar jogba, illetve a kiegészítő honvédelmi és a nemzetbiztonsági adatkezelés szabályait adja meg, valamint a hatósági eljárás szabályait rendezi. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 157 igenszavazattal, 2 ellenszavazat (Pogácsás Tibor, Fidesz. Mesterházy Attila, MSZP) és 33 tartózkodás kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról.

Jelen törvénymódosítás elsődleges funkciója az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján. A kampányidőszak a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazás befejezéséig tart. A választás hétvégéjén, bár a szavazás befejezéséig tartó kampányidőszak alatt a jelöltek és a jelölő pártok kampánytevékenységgel összefüggő kiadásaikat a törvény alapján a támogatás terhére elszámolhatják, a költségek kifizetéséhez használt kincstári kártya, illetve átutalási rendszer mögött álló elszámolási rendszer csak a következő munkanapon tenné lehetővé a kifizetés teljesülését. A kampánytámogatás terhére kiadás kifizetése a kampányidőszak alatt, kincstári kártyával vagy átutalással valósulhat meg. (Előterjesztők: Gulyás Gergely, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Kocsis Máté, Németh Szilárd István, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 34 ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

PÉNTEK

Zárószavazások napja. Milliárdok sorsáról döntenek, s közöttük a legfontosabb a jövő évi központi költségvetés. Lesznek akik örömmel, s lesznek akik bánattal fogadják, s lesznek akik el sem olvassák, iránymutató emberükre figyelve nyomkodják szavazáskor az ”igen”, a ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját. Az eredmény azonban nem kétséges: zöld útra terelődnek, a többség teljesíti a kormány óhaját!

Bartha Szabó József