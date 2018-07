Parlamenti anzix…

Hűen a hagyományokhoz e héten is látványos napirend előtti szócsatákkal ”köszöntötték” egymást.

2018. július 19. 15:18

Nem volt meglepetés, hogy a szónoklók ugyanazt újra egészen másként látták. Szenvedélyes mondataikat szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, beszólásokat, tapsokat is jelezve ”közvetítjük” ösztönző "szózataikat".

A jövőnk biztonsága!

SIMICSKÓ ISTVÁN, (KDNP): - Tisztelt Országgyűlés! A jövőkutatók úgy fogalmaznak, hogy az elkövetkezendő harminc évben többet fog változni az emberi világunk, mint az elmúlt háromszáz évben. Ferenc pápa egyenesen úgy fogalmaz, hogy az emberi civilizáció korszakos változással járó időszakba lépett. Hihetetlen gyors változások vannak technikai, technológiai értelemben is, és nyilván ezek a változások, ezeknek a sebessége is jelentős mértékben növeli meg a különböző társadalmak, nemzetek, államok sebezhetőségét.

- Oswald Spengler „A Nyugat alkonya” című művében úgy fogalmaz, hogy egy civilizáció a születése pillanatától halálra van ítélve, és ez vonatkozik őszerinte az európai civilizációra is, éppúgy, mint az óegyiptomi vagy az antik görög-római civilizációkra. Ne legyen igaza, hiszen nekünk fontosak az európai értékeink, a keresztény értékeink, a keresztény civilizációnk!

- Carroll Quigley, a Harvard Egyetem egykori professzora, a civilizációk evolúciójának kutatója hét fejlődési stádiumra bontja a különböző civilizációk fejlődését. Az első lépésben a keveredésről ír, majd a vajúdásról, ezt követően a terjeszkedésről, amikor a népességnövekedéssel és egyfajta földrajzi kiterjedéssel együtt járó folyamatot ír le, amely gyakran robbanásszerűen, tervezhetően történik. Emellett alakulnak ki különböző viszályok, konfliktusok, majd kialakul a teljes birodalmi lét - amelyre nézve úgy fogalmaz Quigley, hogy „az aranykor valójában a túlérettség csillogása, s hamarosan követi a lecsúszás” -, majd a hanyatlás, és végül pedig az invázió, azaz a hódítás és a régi civilizáció eltűnése önfeladás útján. Bár - hozzáteszi Quigley - végtelen ideig is fennállhat az adott civilizáció, de ehhez tenni kell, ehhez fel kell ismerni a civilizáció belső bajait, fel kell ismerni a külső veszélyeket, és tenni is kell ezzel szemben; ha erre képes az adott civilizáció, akkor megmarad, ha nem, akkor eltűnik, és helyette más veszi át az irányítást.

- A biztonság alapérték! Igenis minden korban mindenkinek kötelessége tenni azért, hogy az adott állam, az adott civilizáció meg tudja védeni önmagát! Egy nemzet megmaradásának garanciális elemei között természetesen ott található a demográfia, ott található az erős gazdaság. Én azt szoktam mondani, hogy legalább négy dologra mindenképpen szükség van: a gazdaság erősítésére, iskolák építésére, templomépítésre és egy ütőképes haderőre, amely képes megvédeni az adott országot, az adott nemzetet a külső bajoktól; természetesen a terület hozzátartozik az államisághoz, és ennek a megvédésére is alkalmas eszközrendszerrel kell rendelkeznie!

- Örömteli, hogy a Zrínyi 2026-os haderőfejlesztési program elindult, a kormánynak világos és egyértelmű célja, hogy egy ütőképes Magyar Honvédsége legyen. A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja. Örömmel látjuk, hogy a költségvetés is jelentősen növekszik, és olyan valós védelmi képességekkel erősödik a Magyar Honvédség, amellyel képes lesz a magyar családok biztonságát garantálni. Azt is tudjuk azonban, hogy egy szervezet, legyen az hadsereg vagy bármilyen más intézmény, igazi erejét mindig a szellemisége, a hite adja, ezért fontos az, hogy ha a jövő biztonságáról beszélünk, akkor törekedjünk arra, hogy gyermekeinknek átadjuk a hazaszeretet érzését! Legyen ott a szívükben mindig, mindenkor, hogy nyugodt szívvel tudjuk átadni a magyar zászlót, hogy ők is törekedjenek arra, hogy ezt a hazát, amely a szülőföldünk, amely semmivel sem pótolható érték, mindig védelmezzék, mindig óvják. Ezért kell nekik adnunk szellemiséget, értékrendet, hitet, erre törekedjünk, a KDNP ezt messzemenőkig támogatja!

- Goethe arra a kérdésre, hogy mi a legtöbb, amit adhatunk gyermekeinknek, úgy fogalmaz: „a gyökerek és szárnyak”! Igen, a gyökerekben, a hagyományokra, az értékrendünkre, a kultúránkra utal, ezt kell átadnunk a gyermekeinknek, és ahhoz, hogy tudjanak nagy célokat megvalósítani és sikeresek legyenek az életben az önmegvalósítás útján - hozzáteszem: a közösség javára -, ahhoz kellenek a szárnyak! Hiszem, hogy a hazafias nevelés, az egészséges nemzettudat ezt a célt kell hogy szolgálja! Ebben mi továbbra is támogatjuk a kormányt, és ott leszünk minden kilométerkőnél, támogatjuk ezt a törekvést! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mit ne együnk ma, mitől is vagyunk veszélyben?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Urak! Külön beszélnünk kellene az utóbbi idők botrányai kapcsán az élelmiszer-biztonságról Magyarországon. Néhány ügyet szeretnék kiemelni az elmúlt hónap botrányaiból, amelyek komoly aggodalomra adnak okot, hiszen a szaktárca és a szakhatóság, úgy látszik, egyik ügyben sem állt a helyzet magaslatán, és azóta sem kaptunk megnyugtató válaszokat. Kezdjük a múlt héten kirobbant hírrel, miszerint Tiszafüreden betiltottak, egy vastagkolbászt gyártó cégnél a terméket lisztériafertőzés miatt. A kommunikációban sem volt erős a szaktárca és a hatóság, mert ebben az ügyben nem történt reagálás egyetlenegyszer sem.

- Az elmúlt hetekben többször is hallottunk olyan híreket, hogy Magyarországon büdös, baktériummal fertőzött ásványvizeket kellett visszahívni bizonyos áruházláncokból, boltokból. Az egyik ilyen visszahívás a San Benedetto ásványvízzel kapcsolatos volt, amivel kapcsolatban, hála a jó égnek, a Nébih meg a szaktárca honlapján többször olvashattunk híreket, de láss csodát, a Vivien ásványvízről - ami baktériummal volt fertőzve, és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik - egyetlenegyszer sem találtunk a honlapon reagálást vagy a kormánytól semmiféle figyelmeztetést a lakosság felé. A Vivien ásványvíz esetében - ami félmilliárdos támogatást kapott a magyar kormánytól, mert a MÁV-nál csak Vivien ásványvizet ihatnak a dolgozók, és nagy melegben Vivien ásványvizet osztanak a lakosságnak - nem hallottuk, hogy akár ennek a terméknek a visszahívása kapcsán bárki is a kormánytól vagy a szaktárcától megszólalt volna.

- De ami a legfontosabb, és az utóbbi hetekben, napokban a választókat is a legfőképpen érdekli, az a lisztériabotrány, ami az utóbbi napokban, hetekben derült ki. A Nébih csak a szerencsétlenségek után lépett, pontosabban akkor, amikor az EU élelmiszer-biztonsági hivatala figyelmeztette, hogy egy magyar cég által csomagolt fagyasztott zöldségek súlyos veszélyt jelentenek, már 47 megbetegedést és 9 halálos áldozatot követeltek. Itt a szaktárca megjelentette, hogy azonnal több tonna élelmiszert vonnak vissza a piacról, és kérik a lakosságot, hogy aki ilyen fagyasztott zöldséggel rendelkezik, az vigye vissza a boltokba, ahonnan vásárolta, és kártérítésben részesül. Közben elolvastam minden cikket, amit ezzel kapcsolatban felleltem a napokban, és kezdtem úgy érezni magam, mintha megint a lakosság lenne a hülye! Minden cikk arról szólt, hogy amúgy a megbetegedések többsége azért történt, mert a lakosság és az Európai Unió országaiban voltak olyan elvetemültek, hogy a mélyfagyasztott zöldséget élelmiszerként nyersen fogyasztották el. Utánanéztem, hogy a mélyfagyasztás folyamata hogyan kellene hogy történjen rendes elvárások és a szabályok betartása szerint. Ugyebár, a zöldséget megtermelik, majd beszállítják a hűtőüzemekbe, és ott egy komoly mosáson megy át, majd hőkezelik - amit blansírozásnak hívnak -, amely során 3-8 percen keresztül forró vízben előfőzik, majd nagyon gyorsan mínusz 18 fok alá lehűtik ezeket a zöldségeket.

- Államtitkár Urak! Ezzel nulla százalékra szorítható vissza; ha az adott cégek betartanak minden élelmiszer-biztonsági folyamatot, nulla százalékra szorítható vissza ennek a fertőzésnek az aránya. Hát, nem mi vagyunk a hibásak, ha nyersen akarunk zöldséget fogyasztani. Tudják, mi úgy tanultuk az iskolában, hogy nyersen kellene a zöldséget elfogyasztani, mert a vitamintartalma ekkor a legmagasabb. Most azt kérdezem önöktől, hogy megtettek-e minden szükséges intézkedést, úgy kommunikálnak-e a lakosság felé, ahogy ezt elvárnánk? Mikor hangzik el az, hogy nem mi, fogyasztók vagyunk a hibásak? Mi azt gondolnánk, hogy ha biztonságról beszélünk, akkor Magyarországon csak biztonságos termékeket kaphatunk a boltokban, és a hatóságok elvégzik azt a feladatot, amivel megbízzák őket. Vagy tegyem fel azt a kérdést, hogy lehet, hogy nincs elég szakember, nincs elég megfizetett ember, vagy netalántán nem ellenőriznek elégszer?

- Államtitkár Urak! Nagyon kérem önöket, hogy nyugtassák meg a lakosságot, és most már tényleg olyan közleményeket adjanak ki, hogy tényleg veszélyben van-e a megtermelt magyar élelmiszerektől a magyar lakosság, és nem a „migráncsok” által eldobált szendvicsekre fognak hivatkozni hónapokon keresztül, hogy az jelenti számunkra a legnagyobb veszélyt! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

FARKAS SÁNDOR, (agrárminisztériumi államtitkár): - Tisztelt Országgyűlés! Először is szeretném cáfolni képviselő asszony azon állítását, amely szerint különféle gyorsfagyasztott zöldségek lisztériaszennyezettségére uniós hatóságok világítottak volna rá először. Ezzel szemben az állításom, hogy a mikrobiológiai problémát a magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság tárta fel és jelentette az EU-tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszeren keresztül. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal már 2018. március 27-én felhívta a fogyasztók és a közétkeztetők, a vendéglátók figyelmét, hogy az Európai Unió öt tagállamát érintő Listeria monocytogenes betegségek lehetséges forrása egy gyorsfagyasztott csemegekukorica. A hatóság a fertőzésveszély megszüntetése érdekében figyelmeztetett, hogy a gyorsfagyasztott zöldségeket minden esetben alapos hőkezelést követően fogyasszák el. Itt csak meg szeretném jegyezni képviselő asszony állítása kapcsán, habár én nem vagyok szakács és nem vagyok konyhaművész, hogy a blansírozás mint kifejezés a hűtőiparban nem vonatkozik minden egyes zöldségfeldolgozásra, ez egy alapvető tévedés. Ha ugyanis 7-8 fokon kezelünk egy adott zöldséget, az már majdnem, mondhatnám, főtt állapotba kerül, tehát egy olyan hőkezelésen megy keresztül, ami teljesen más állagot és más ízt és élvezetet fog jelenteni a fogyasztó számára.

- Képviselő Asszony! A tájékoztatás folyamatos és transzparens. Az ügyhöz kapcsolódó, a lakosságot érintő információk haladéktalanul megjelentek a Nébih honlapján, mint ahogy ez eddig is történt. A baktériumról, a liszterózis megbetegedésről és ennek megelőzéséről a Nébih honlapján „Kérdezz-felelek a liszterózisról” már elérhető volt. A probléma felmerülése óta részletes információkat találhat minden érdeklődő. A kockázatok mértékének megfelelő hatósági intézkedések, a fogyasztók számára érthető kommunikáció, amely jellemzi ebben az ügyben is a Nébih tevékenységét, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon ne alakuljon ki járvány, ne legyen jelentős számú megbetegedés. Szükséges megjegyezni, hogy a Listeria monocytogenes a környezetünkben is előforduló baktérium, többek között nyers zöldségekben is előfordul, jelenléte a nem konyhakész termékekben, valamint egyes konyhakész termékekben is megengedett, de határértékhez kötött.

- A vizsgálat tavasz óta tart, a lisztéria jelenlétét a kezdetektől tudjuk, de a jelenlét önmagában még nem probléma, ezt nyugodtan állíthatjuk. A megbetegedéseket okozó baktérium és az üzemben talált baktérium genetikai állományának összehasonlításával lehet egyértelműen igazolni, hogy a magyarországi üzemből származó lisztériaváltozat felelős-e a megbetegedésért és a súlyos következményekért. Az összehasonlító vizsgálatok elvégzése időigényes folyamat, ebben az európai uniós intézmények segítettek a magyar hatóságoknak. Ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy az élelmiszerláncban fennálló kockázatok csökkentésében nagy szerepe van a fogyasztói ismereteknek, tudásnak. A Nébih felkészült szakemberei segítségével hajtja végre Magyarország élelmiszer-biztonsági stratégiáját, amelynek céljai között szerepel az élelmiszer-biztonsági tudásmenedzsment, valamint a tudáscentrum kiépítése és működtetése. Ezen célkitűzések mentén a jelenleg is zajló folyamatos fogyasztói tájékoztatás segítségével fejleszthető a fogyasztói tudatosság, felkészültség. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az élelmiszer-biztonság elsődleges felelősségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli. A hatóság által megtett intézkedések az előállítói felelősségvállalással együtt garantálják, hogy a nem biztonságos élelmiszerek ne kerülhessenek forgalomba, vagy ha ezek már forgalomba kerültek, azokat azonnal vonják a ki a piacról. Az elmúlt hetekben valóban ismertté vált akár az ásványvíz példája, amit ön is említ, vagy azon tejipari terméket előállító cég működésének a felfüggesztése, ami szintén az elmúlt héten megtörtént. Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések mind nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ne elriasszuk, hanem biztonságot teremtsünk a magyar élelmiszeripari termékek forgalmazása és fogyasztása iránt! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Magyarország mikor rendezi a károsultak helyzetét?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Nem tudom elítélni a kormányoldalt, amikor mély megvetéséről ad tanúbizonyságot egyes balliberális véleményekkel kapcsolatban, ugyanakkor van itt egy közös történelmi bűn, amit balliberálisok és a jelenlegi kormányzat lényegében együttesen követett el vagy hagyott elkövetni: a devizahitel-károsultak helyzetének a rendezetlen mivolta! Ugyanis 2001-től datálható módon, a szellemet kiengedték a palackból, egyoldalú szerződésmódosításokat lényegében lehetővé tették - miközben a balliberálisnak nevezett erők hagyták ezt az egész elképesztő nemzeti sorstragédiát kiterebélyesedni, felszaporodni ezt a hitelállományt - 2010-től lényegében csak aszpirint adtak a haldoklónak, a helyzet kozmetikázására került sor, de lényegi beavatkozásra, megoldásra nem. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy jóval százezer fölötti a legalább 90 napos lejárt tartozással rendelkezők köre, és azt is láthatjuk, hogy a kilakoltatási moratóriumot a Jobbik nem tudta elérni - már a meghosszabbítását - ennél a kormánynál, ezért a kilakoltatások folyamatosan zajlanak. Ezzel párhuzamosan pedig horvát szomszédaink nemcsak azt bizonyították, hogy a vb-n erőteljes a védelmük, hanem bizony azt is, hogy a pénzéhes kereskedelmi bankokkal és pénzügyi hiénákkal szembeni védekezés is az erősségük, legalábbis Magyarország Kormányához képest. Látható, hogy a legfelsőbb kereskedelmi bíróság döntése, amely lényegében az úgynevezett devizahiteles konstrukciók semmisségét mondta ki, 120 ezer ottani hitelkárosult helyzetét teszi rendezhetővé, nagyságrendileg, fejenként, egy átlaggal számolva, 4 millió forintnyi visszatérítés mellett. A helyzet pikantériáját adja, hogy az ottani devizahitelezésben részt vevő bankok között megtaláljuk azt az OTP-t is, amelyik feltehetően most hozzá fog járulni a horvát hitelkárosultak helyzetének rendezéséhez, miközben nem vállal érdemi részt saját honfitársaink, a magyar károsultak élethelyzetének rendezésében.

- Egészen elképesztőnek tartom azt, hogy a Fidesz-KDNP egyes államtitkárai és miniszterei szó szerint hazudtak a magyar parlamentben, amikor arról esett szó, hogy miért kellett nekik 256 forintos piaci árfolyamon forintosítaniuk ezeket az úgynevezett hiteleket, ha már nem tágították a jogszabályi kereteket olyan szélesre, hogy mondjuk, a horváthoz hasonló döntés bekövetkezhessen Magyarországon is. A fideszes miniszterek, illetve államtitkárok rendre az Alkotmánybíróság és a Kúria idevágó határozataira hivatkoztak, amikor azt próbálták indokolni, hogy a 160 forinton felvett hiteleket miért akarták ők - tehát még egyszer mondom, nem mi, a fideszes képviselők - 256 forinton forintosítani. Csak az a helyzet, hogy az Alkotmánybíróság, illetve a Kúria idevágó határozataiban, döntéseiben nem szerepel ilyen típusú orientáció, tehát nem olvasható ki belőle semmilyen formában az, hogy piaci árfolyamon kellett volna ezeket az úgynevezett hiteleket átváltani.

- El szeretném mondani azt is, hogy Magyarországon nem kizárólag a kereskedelmi bankok tehetnek arról, hogy ezt az elképesztő kereskedelmi túlburjánzást produkálták, példának okáért olyan nyilatkozatokat írattak alá a károsultakkal, amelyek majdhogynem megtámadhatatlanná tették később ezeket a szerződéseket. Horvátországból nem kaptunk hírt ilyenekről, hiszen más országokban a jogalkotó és a parlament időben beavatkozott a folyamatokba, módosított a jogszabályi kereteken, nem kozmetikázgatta a problémát. Ha megnézzük, hogy mi történt, kiderül: a Fidesz-KDNP egyes szerencséseknek a végtörlesztés útján szabadulási lehetőséget biztosított; feltételezem, hogy több parlamenti képviselőnek is. El szeretném mondani: a magáncsőd konstrukciójának az érdeklődői köre, tehát az a lényegében ezer aláírt szerződés mutatja, hogy mennyire életszerűtlen konstrukcióról van szó. A Nemzeti Eszközkezelőnél pedig elvették az érintettek ingatlantulajdonát, hogy aztán visszabérelhessék a saját ingatlanukat.

- Tehát széles körű megoldásról csak akkor beszélhetnénk, ha a Jobbikra hallgatva elrendelnék a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását a probléma megoldásáig, illetve a felvétel napjának árfolyamán forintosítanák ezeket az úgynevezett hiteleket. Ha ezt még most megtennék, talán nem is lenne szükség egy a horváthoz hasonló döntésre. De azt el kell hogy mondjuk önöknek, ez a történelmen átívelő pénzügyi bűn, amiben önök bűnrészesek a szocialistákkal együtt, nem mosható le önökről, ha ez a helyzet így marad, és én nagyon szeretném, ha nem a bíróságokra kellene várnunk, hanem az önök lelkiismerete szólalna meg végre, és azt kell hogy mondjam, amíg csak kozmetikázzák ezt a problémát, addig ez a szégyen önökre ég! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő úr végigvette a horvát példával összehasonlítva a magyarországi történéseket. Ez a vita nem most kezdődött közöttünk, többször elmagyaráztuk azt a jogszabályalkotási folyamatot, amelynek révén több mint ezermilliárd forinttal sikerült tehermentesíteni a magyar adósokat. Csak azért ajánlom képviselő úr figyelmébe, mert a horvát eset kapcsán 400-egynéhány milliárd forintról beszélünk, a két ország lakosságszámát, egyebeket összevetve, úgyhogy végül is lehet, hogy ugyanoda jutottunk, és nem kell egyedileg mindenkinek külön-külön elmenni a bírósághoz, végigpereskedni, ügyvédekre költeni, szakértőkre költeni a pénzét.

- A másik lényeges különbség, ami talán képviselő úrnak elkerülte a figyelmét, hogy Magyarországon a jelzálog-hitelezésnél közjegyzői okiratokba foglalt szerződéskötések történtek, ahol a közjegyzők minden esetben felolvasták a szerződést, minden esetben felhívták a figyelmet az árfolyamkockázatokra. (Z. Kárpát Dániel: Hazugság! Ez nem történt meg.)… Lehet, hogy ez egy megdönthető bizonyítás lehet, csak eddig még nem volt a magyar bíróságok előtt olyan ügy, ahol sikerült volna bizonyítani, hogy a közjegyző megtévesztette az előtte megjelent ügyfeleket… (Z. Kárpát Dániel: Berekesztették a pereket! Tízegynéhány-ezer ilyen per volt!)… a bank érdekében azért, hogy belerángassák szegény adóst abba, hogy felvegyen végre egy devizahitelt. Tehát amíg ennek nincs gyakorlata, addig pervesztességre van valószínűleg ítélve minden olyan vállalkozó szellemű devizaadós, aki elmegy a bíróságra. Ehhez képest a jogegységi döntés, valamint az elszámoltatási törvény, az árfolyamgát bevezetése és egyéb kedvezmények révén eljutottunk oda, hogy nagyságrendileg több mint ezermilliárd forinttal sikerült tehermentesíteni az adósokat. Például az elszámoltatási törvény 2014-ben 872 ezer szerződést érintett, átlagban 16-17 százalékkal csökkentette a tőketerheit az adósoknak, a törlesztőrészleteket 20-25 százalékkal csökkentette, s végül is a forintosítás, ami a végére maradt, az is mintegy 507 ezer szerződést érintett 2700 milliárd forint értékben.

- Említette képviselő úr, hogy 2001-ben indult ez a probléma. Azért a tényeket nem szabad elferdíteni. 2001-ben a Nemzeti Banknak valóban volt egy olyan döntése, amiben engedélyezte a devizahitelek felvételét, viszont évekig nem vette igénybe senki, mert létezett a magyar piacon támogatott, forintalapú lakáshitel, amit aztán a szociálliberális kormánykoalíció szüntetett meg. S azután szabadult el valóban a pokol, ami 2010 környékére mintegy 6-7 ezer milliárd forintra növelte a lakosság terheit az adósságszolgálat terén, s ez jelentette azt, hogy pontosan egy ilyen válság idején egy kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, amikor az árfolyamok elszabadultak. De összemosni azt a felelősséget, hogy van lehetőség felvenni devizahitelt, vagy más az, amikor azt mondjuk, hogy megszüntetünk egy forintos kedvező konstrukciót, azért ez egy nagyon erős csúsztatás. S akkor, 2010-ben a jelenlegi kormánykoalícióra hárult az a helyzet, hogy az elszabaduló devizaárfolyamok mellett gyakorlatilag hogyan tudja a lakosságot kihozni ebből a devizahitel-csapdából.

- Felsorolhatnám újból mindazokat az elszámoltatási és egyéb kritériumokat, amelyek mentén végül is a bankok is jelentős szerepet vállaltak anélkül, hogy a pénzügyi rendszer összeomlott volna, abban, hogy sikerült stabilizálni a helyzetet és az adósoknak a helyzetét. Persze azt hozzá kell tennem, hogy ebben azért olyan nagy ellenzéki támogatásra nem számíthatott a kormányzat, de említhetném a kilakoltatási moratóriumot is. Csak egyetlen példa: 2013-ban önök nagyrészt itt ültek a parlamentben, az akkori Jobbik 43 fős frakciójából mindössze 9 képviselő, míg a 48 fős MSZP-frakcióból 6 képviselő szavazta meg a moratórium meghosszabbítását. A többieknek ez nem volt fontos, akkor önök nem tekintették fő dolognak, hogy segítsék a kiszolgáltatott helyzetben levő adósokat, vagy éppenséggel azokat, akik nem tudtak törleszteni. Ehhez képest az eszközkezelő, hogy átveszi a tulajdonjogot a terhekkel együtt, kiváltja a bankot, s utána lakhat valaki abban az épületben, abban a lakásban, mint korábban, az egy sokkal humánusabb megoldás, bármennyire is vitatja ezt, képviselő úr. Fel kell mérni az árfolyamgát bevezetését, a devizahitelesek megsegítését; a Jobbik-frakció ezt sem szavazta meg, valószínűleg emiatt bujdokolt el, Vona Gábor is. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hogyan lesz Magyarország válságálló?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Nem is olyan régen, még a választások előtt a kampányban azt hallottuk elég sokat a Fidesztől, hogy ha megállítjuk Soros Györgyöt, akkor semmi sem veszélyezteti Magyarország sikerét, Magyarország jövőjét. Azonban valami megváltozhatott, mert az elmúlt hetekben egyre többet hallunk bizonyos szürke felhőkről és a közelgő világpiaci válságról. Nagyon tanulságos elemezni a kormány kommunikációját, amelynek nagyjából az a lényege, hogy ők már most megvédték Magyarországot a még ki nem tört válságtól. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez mennyire nincs így, és hogy több helyen mennyire hazudnak, torzítanak azok a fideszes politikusok, akik ezt állítják.

- Egy dologban egyetértünk: recesszió jöhet. Sőt, én azt mondom, hogy köszönhetően az önök elmúlt nyolc évének, ha itt recesszió lesz, Magyarország éppolyan sérülékeny lesz, mint az önök szocialista elődeinek a kormányzása idején. Egy különbség azonban mindenképpen van: ezért most nem a szocialisták fognak felelni, hanem a Fidesz és a KDNP! Fogták magukat, és 50 milliárd forinttal megemelték a tartalékot. Erre szakemberek azt mondják, hogy ez pótcselekvés, de igazából még pótcselekvésnek is kevés. Azonban ha megvizsgáljuk, hogy mi van ezen a pótcselekvésen túl, akkor azt tudom mondani, hogy a helyzet még ennél is elkeserítőbb. Nagyon régóta nézzük ebben az országban azt a történetet, hogy megy a felelőtlen osztogatás-fosztogatás, kampányolás, rengeteg pénzt elköltenek saját magukra a politikusok, és utána jönnek a megszorítások. Itt vannak ebben a Házban, ugyanis az a költségvetés, amit hamarosan vélhetően meg fog szavazni a Fidesz és a KDNP, egy megszorító költségvetés.

- Én az elmúlt években nagyon sokat beszéltem arról, hogy Magyarország nem lesz versenyképes, ha nincs kiváló oktatásunk. Önök a fülük botját se mozdították! Most már kongatják a vészharangot azok a szakemberek, akik egy kicsit felelősebben viselkednek, mint a kormánypárti politikusok, és kimondták, ha így megy tovább, akkor 2025-re nem lesz Magyarországon elég tanár, - egyáltalán nem lesz tanár! Kritikus állapotban van már most is az oktatás. Mi dupláztuk volna azt, amit a magyar költségvetésből erre a területre tudunk fordítani. A jelenlegi miniszterelnök viszont arról beszél, amiről én is beszéltem és beszélek nagyon sokat, hogy itt magas hozzáadott értékű munkahelyeket kell létrehozni. Hogyan akarnak önök magas hozzáadott értékű munkahelyeket létrehozni, ha az oktatást nem finanszírozzák? Ugyanis a költségvetésben, amiről önök hamarosan szavazni fognak, reálértéken jövőre kevesebb jut oktatásra, mint eddig. Ez katasztrófa! Önök arról beszélnek, hogy sikeresek akarnak lenni az Unióban, sőt a legsikeresebbek. Mégis hogyan ha pont a legfontosabb területre nem szánják rá a pénzt? Túl azon, hogy a megszorítások költségvetését akarják önök megszavazni, ki kell mondjuk teljesen őszintén: az elmúlt nyolc évben önök nem tudták a magyar gazdaságot a saját lábára állítani! Sőt, egyre inkább a fejlett országok összeszerelő üzeme lettünk! S hiába látják ezeket a problémákat, igazából nem változtattak rajta. Már volt olyan, aki elismerte, hogy valóban probléma az, hogy ha ennyire függünk az autóipartól. Mert melyik az az iparág, melyik az a szektor, amit egy válság legelőször ér el? Az autóipar! Mitől függ legjobban Magyarország? Az autóipartól!

- Önök folyamatosan Moszkvába járnak különböző ürügyekkel, meg jönnek ide a moszkvai politikusok, és megépítenek egy olyan atomerőművet, ami egyrészt drága, másrészt fölösleges, harmadrészt pedig kifejezetten veszélyes. Pedig ebből a pénzből az elmúlt évek legnagyobb infrastrukturális beruházását lehetett volna létrehozni Magyarországon. Le tudnánk szigetelni rengeteg magyar család otthonát, amit anno 2010-ben még önök is mondtak. Úgy mondom, hogy mindenki megértse: ha a magyar cégek magyar munkavállalói magyar alapanyagokból újítják fel a magyar családok házait és otthonait, abból válságálló munkahelyek jönnek létre és a pénz az országban marad! Ehhez képest önök orosz pénzből, orosz technológiával építenek egy olyan atomerőművet, ami ezer szállal egy másik birodalomhoz kapcsolja ezt az országot! Ez nem szuverenitás, és ez nem válságálló munkahely! A másik pedig, hogy önöknek minden lehetőségük meglett volna arra, hogy egy innovatív új szektort hozzanak létre Magyarországon, a megújuló energia szektorát, - ez a XXI. század! Mindenki, aki nyertes ebben a világban, az okosforradalomra szavaz, és abba az irányba megy, ahol megújuló energiákat használnak. Rengeteg magyar fiatal megy el ebből az országból, mert nem atomerőművel akarnak dolgozni, hanem megújuló rendszereket akarnak fejleszteni. És ha nem külföldi cégeket tömnének ki a stratégiai megállapodásokkal, hanem magyar kis- és középvállalkozásokat segítenének, az válságkezelés lett volna. Önök ezeket mind elmulasztották! (Taps az LMP soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Amíg hallgattam önt, azt állapítottam meg, hogy nehéz egy olyan képviselővel párbeszédet vagy éppen vitát folytatni, aki az elemi tényeket letagadja vagy nem ismeri. Mert amikor ön arról beszél, hogy nem felkészült a magyar gazdaság egy esetleges - hangsúlyozom, esetleges - nehezebb helyzetre, akkor nincs tisztában azzal, hogy a volt szövetségesei milyen helyzetet teremtettek 2008-ra, 2009-re, és honnét kellett ezt az országot kivezetni úgy, hogy két-három év után egy folyamatos gazdasági növekedést lehetett elérni.

- Állítom: a magyar gazdaság felkészült arra, hogy tovább fejlődjön, tovább lépkedjen előre, tovább növelje teljesítményét mind a foglalkoztatás, mind a gazdasági mutatók tekintetében. Éppen azért kell most felhívni a figyelmet arra, hogy jöhetnek olyan idők, amikor nehezebb időszak jön egy-egy nemzetgazdaságra. Fel kell készülni erre, nem úgy, mint 2008-ban, ahogy az akkori szociálliberális kormány, az önök szövetségesei felkészületlenül várták azt az időszakot. A kormányzat, ahogy ön is mondta, tartalékképzéssel és a gazdaság további erősítésével, a gazdaság résztvevőinek az erősítésével, megerősítésével készül fel arra, hogy a gazdasági fejlődés Magyarországon ne torpanjon meg.

- Magyarország ma egy erős és gyarapodó állam. Nem magától lett ilyen, kellett hozzá a magyar emberek kitartó munkája és nyolc év következetes támogató gazdaságpolitikája is. Ezen az erős Magyarországon a foglalkoztatás rekordokat dönt. A kormányzat tudja, hogy mit csinál: a bérek évek óta, közel hat éve folyamatosan emelkednek, és nem nominálisan, hanem reálértékben. A segély helyett munkából élő magyarok szakértelmére világelső vállalatok számítanak. Tehát azt, amit ön itt fölhozott, hogy egy összeszerelő üzem lett Magyarország, visszautasítom! Magyarországon kimondottan a jól képzett szakembereket keresik, a magas tudással rendelkező szakembereket pedig rögtön elhelyezik európai szintű fizetéssel bizonyos kutatóintézetekben vagy fejlesztő cégeknél. A gazdasági növekedésünk pedig évek óta Európa élvonalába tartozik. Ezzel együtt az államadósságunkat is folyamatosan csökkentettük, és a kormányzati ciklus végére szeretnénk 60 százalék körülire szorítani.

- Képviselő Asszony! Az elmúlt nyolc évben a családok, az erős társadalom alapegységei minden támogatást megkaptak ahhoz, hogy gyarapodjanak, gyermeket vállaljanak, otthont teremtsenek, vállalkozást alapítsanak adókedvezményekkel, amit a család fenntartására, a gyermekek nevelésére tudtak fordítani. Adókedvezményként, otthonteremtési kedvezményként ez a támogatás töretlenül fennmarad, sőt emelkedik a 2019-es költségvetésben is. A magyar családok ráadásul már nem kiszolgáltatottjai a bankoknak és a devizában felvett hiteleiknek, nem fenyegeti őket az árfolyam-változtatások kockázata. Ez is egyike azoknak a döntéseknek, amit például ön és az ön pártja sem szavazott meg! Egyébként, ha figyelte volna az elmúlt hét híradásait, láthatta, tapasztalhatta, hallhatta volna azt, hogy minden terület, minden ágazat több pénzből tud gazdálkodni, mint az elmúlt évben! Tehát vissza kell utasítanom azt az állítását is, amellyel ön ezt tagadta!

- Ez a költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése lesz! Továbbra is fennmarad az ehhez szükséges szigorú és fegyelmezett költségvetési politika, ezzel tudjuk majd biztosítani azt, hogy az államadósság szintje folyamatosan, évről évre csökkenni fog, ami azt jelenti, hogy több pénz marad a gazdaság fejlesztésre, és több pénz marad az emberek, a családok kasszájában is! Természetesen kellő óvatossággal tesszük a költségvetési tervezést, hogy mindaz a folyamat, ami elindult 2012-13-ban, folytatható legyen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A helyzetről!

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Július 11-én szörnyű tragédia történt az országban. Egy magából kivetkőzött, a végsőkig elkeseredett négygyermekes családapa meggyilkolt egy 44 éves családsegítő háromgyermekes családanyát. Ez önmagában is szörnyű tragédia, tanulságok levonására kell hogy késztessen, mindannyiunkat. Szembe kell néznünk a helyzettel, amely sokkal kevésbé rózsás, mint ahogy azt az elnagyolt statisztikai adatok hirdetik. Ez a gyilkosság, ez a tragédia mint cseppben a tenger tükrözi vissza azt a magyar helyzetet, amely egy kettészakított társadalomról szól, végsőkig elkeseredett emberekről szól. Ez a helyzet minden oldalról megoldást kíván. Megoldást kíván hiszen egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy mintegy 120 ezer olyan család van jelenleg is az országban, amelynek 90 napon túli hiteltartozása van; bármelyiküket fenyegetheti a kilakoltatás veszélye….

- Tűrhetetlen a helyzet. A kettészakadt társadalomban egyre inkább tudomásul kell vennünk, hogy a jó átlagok mögött az húzódik meg, hogy a felső tízezer egyre jobban keres, miközben a mélyben nagyon sokan élnek dolgozói szegénységben. Azoknak a szociális munkásoknak, azoknak a családsegítőben dolgozóknak pedig, akik valóságos hősök, és megpróbálják menteni a menthetőt, a nettó átlagkeresete nem éri el a 120 ezer forintot havonta. Alig vannak jobb helyzetben azoknál, mint akiken próbálnak nap mint nap áldozatos munkával segíteni. Ez a helyzet is tragikus, ez a helyzet megoldást kíván! Itt már valószínűleg védelemre is szükség lesz, hiszen ha az ilyen típusú támadások, ne adj’ Isten, tragédiák szaporodnak, akkor ezek az emberek - a szociális munkásokról, a családsegítőkről beszélek - nemcsak egzisztenciálisan vannak veszélyhelyzetben, hanem ténylegesen is, fizikai, testi épségüket tekintve is.

- Többféle megoldás kell! Először is nem szabad hagyni, hogy családok százezrei ilyen kilátástalan helyzetbe kerüljenek. Másodszor: meg kell becsülni a szociális szféra dolgozóit, azokat, akik éhbérért próbálnak menteni embereket, még azon a határon túl is, amikor úgy tűnik, hogy már semmi remény nincs. S végül, de elsősorban, ahogy javasoltuk, július 11-ét, a tragédia napját a családsegítők napjává kell tenni, erre benyújtottunk egy határozati javaslatot! (Taps az MSZP, az LMP és a Párbeszéd soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Azt hiszem, mindenkit megrázott az országban ez a történet. Hiszen egy olyan embert ért támadás, aki az életét arra tette föl, hogy másokon segítsen. És akin segíteni akart, pont ő támadt rá, pont ő oltotta ki az életét. Az EMMI a saját halottjának tekintette ezt a munkatársat, és természetesen a családjának a következőkben igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy ez után a tragédia után valamiképpen, akár emberileg, akár anyagilag talpra tudjanak állni.

- Azokkal az állításokkal, amiket ön ennek a magyarázataként felhozott, képviselő úr, azzal viszont vitatkozni kell. Különböző módszertanok vannak arra, hogy a szegénységet miként mérik, a társadalmi különbségeket miként mérik. De van egy olyan elfogadott módja, amelynek alapján az összes európai statisztikai hivatal, az Eurostattal együttműködve, pontosan azt méri, hogy mekkora a mélyszegénységben élők aránya, hogy pontosan mennyi azoknak a száma, akik tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak, hasonlóan ehhez a családhoz. És itt bizony egy nagyon erős pozitív tendencia indult meg Magyarországon 2010 és 2012 között. Hiszen azoknak a mélyszegénységben élőknek a száma, akik a különböző módszertanok alapján egyaránt érintettek voltak a jövedelmi szegénységben, a súlyos anyagi nélkülözésben és alacsony munkaintenzitású családban éltek, ez három szakmai fogalom, amit az európai statisztika használ, tehát ezek száma 500 ezer volt 2010-12 környékén, mára alig több mint 100 ezer, összességében 125 ezer fő. Tehát 375 ezerrel csökkent azoknak az embereknek a száma, akik nagyon nagy reménytelenségben vannak, akik nem tudnak a holnapra gondolni, mindig csak az aznapot próbálják meg továbbélni. Ez nem önmagától alakult így, hanem ebben benne van az a 750 ezer, 730 ezer új munkahely, amely sok-sok családnak segített a napi nélkülözésből, a tervezhetetlenségből legalább havonként tervezni tudni azzal, hogy nem segélyből, hanem munkából tudnak megélni.

- Sokaknak segített a devizahitelezésből való kikecmergés, kijutás lehetősége, akár a végtörlesztéssel, akár az árfolyamgáttal, akár a forintosítással, akár az ócsai lakóparkkal vagy más módon. Igyekeztünk mindenféle helyzetben lévő embernek segíteni, azt hiszem, főként az utóbbi hetekben lehetett látni, hogy mekkora segítség volt az árfolyamrögzítés a korábbi devizahiteles családoknak, hiszen most már csak a hitelek 1-2 százaléka devizaalapú hitel. Ezeknek a családoknak többszörösen nagy segítség volt a rezsicsökkentés. Hiszen náluk korábban nagyobb részét tette ki a lakásfenntartással kapcsolatos költség, és országos szinten is sok százezerrel kevesebb embernek jelent problémát a lakhatással kapcsolatos költség előteremtése, a lakbéré, a rezsié, a kifűtésé. És azt is tudjuk, hogy itt ezermilliárdos nagyságrendű az az összeg, ami most már nem a multinacionális cégek profitjában landol, hanem ennyivel olcsóbban tudják az emberek fenntartani saját lakásukat. És az is fontos volt az ilyen helyzetben lévő emberek számára, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgálatok számát összességében megnégyszereztük, sokkal több emberhez jut el az ilyesfajta segítség, gyermekes családokhoz. Ezért vezettünk be 2014-ben egy ágazati bérpótlékot, rá másfél évvel egy ágazati bérkiegészítést. Sokak bérét megtoldotta a szakmunkás-minimálbér emelése is. Most már jóval többet keresnek, persze mi is tudjuk, hogy van ezen még mit emelni, de összességében mégiscsak bérpótlékkal, bérkiegészítéssel, egyéb intézkedésekkel 65 százalékkal többet keresnek. Az is fontos, hogy az ilyesfajta közfeladatot ellátó személyek védelmében az elfogadott új büntető törvénykönyv is a lehető legszigorúbban lép föl. Európa egyik legszigorúbb, ha nem a legszigorúbb európai büntető törvénykönyve az, amit a magyar parlament elfogadott. Ebben az esetben is fokozott védelmet jelent azoknak, akiket így megtámadnak. Vitatkozom tehát azzal az állítással, hogy kettészakadt volna a társadalom. Magyarországon szerencsére egyre többeknek van esélyük a felemelkedésre! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Erdogan nyomában: a jogállam és a szabadságjogok felszámolása!

ARATÓ GERGELY, (DK): - Magyarország üdvözli, hogy Törökországnak sikerült egy olyan alkotmányos reformot végrehajtani, ami minden korábbinál stabilabbá teheti Törökországot - mondta Orbán Viktor a NATO-csúcson arra, hogy Erdoğan elnök úr alkotmányba foglalta a saját örökké tartó teljhatalmát; mint a demokratikus ellenzékinek igazán nem nevezhető Magyar Idők írta: Erdoğan szultánná vált.

- Az illiberális gondolkodás már csak ilyen, a diktátor hatalmának stabilitását összekeveri az ország stabilitásával. Milyen is ez az új berendezkedés Törökországban? Hadd mondjak néhány dolgot. 80 ezer ember ül politikai okok miatt börtönben, jelentős részük érdemi bírósági eljárás nélkül. 150 újságírót csuktak le, többeket életfogytiglanra ítéltek azért, mert a kormány korrupciós ügyeiről írtak, és mert állítólag tudat alatt kormányellenes üzeneteket küldtek. Gondolom, önöknek az is nagyon csábító a török példában, hogy nemcsak civil szervezeteket, hanem ellenzéki vezetőket is lecsuktak. Bizonyára önök sem szívesen hallgatnak itt ilyen kritikus felszólalásokat. És persze az is komoly párhuzam, hogy ott is azzal vádolják azokat, akiknek nem tetszik a kormány, hogy Gülen ügynökei, aki ugyanúgy Erdoğan mentorából vált főgonosszá, ahogy Soros György az önök mentorából lett minden gonoszság forrásává. És hát persze azt is el tudom képzelni, az is rokonszenves a török példában, hogy Erdoğan elnök a saját vejét nevezte ki az államkincstár élére. Bizonyára itt is valakik számára vonzó lenne, ha Tiborcz István kezében vesztené el közpénzjellegét a befizetett adónk. Arra a hasonlóságra pedig már nem is szeretnék kitérni, hogy Erdoğan is egy rendkívül tisztességtelen, csalásokon alapuló népszavazáson, majd választáson szerzett minimális többségét formálta át korlátlan hatalommá, akárcsak önök. Nem kétséges, Orbán Viktor nemcsak szavakban, hanem tettekben is Erdoğan legjobb magyar tanítványa!

- Érdemes megnézni, hogy milyen törvényeket kívánnak önök megszavazni ezen a héten, - csak ezen az egy héten! Önök félnek mindentől, ami a demokrácia alapját jelenti, a szólás szabadságától, a gyülekezés szabadságától, a tisztességes és szabad választásoktól. Ezért aztán módosítják a gyülekezési törvényt, bevezetnek egy olyan szabályozást, ami szerint, ha négy-öt magyar összehajol, és kicsordul fájdalmukból egy ifjú, ősi könny, akkor ez már gyülekezésnek minősül, engedélyhez kötött, és komoly rendőrségi bírságokkal sújtható. Bevezetnek egy olyan gyülekezési törvényt, amelyik alapján bármelyik gyülekezés betiltható lesz a közlekedés rendjének sérelmére vagy éppen a magánélet védelmére hivatkozva. Rákosi Mátyás mosolyog a sírjában, pláne akkor, amikor önök még kommunistáznak is mindehhez.

Önök úgy akarják megváltoztatni a választási törvényt is, hogy tovább nehezítse az ellenzéki pártok esélyeit. Mintha nem lenne elég, hogy a közmédiától az önkormányzatokon át a lopott pénzből felvásárolt médiáig, mindent felhasználtak eddig is arra, hogy egyenlő feltételeknek a csírája se maradjon meg a választások szempontjából. Most lényegében törvényileg akarnak betiltani egy egyoldalúan előterjesztett és elfogadott törvénnyel minden olyan eszközt, amivel az ellenzék eddig még élni tudott a választási kampányban. Külön szépsége ennek a javaslatnak, hogy mostantól kezdve a határon túliaknak sem kell már kampányolniuk még addig se, mint eddig, hiszen lehetővé teszik azt, hogy bármilyen borítékban beérkezett szavazat érvényes legyen, így az önök határon túli csatlósai innentől kezdve minden különösebb strapa nélkül hamisíthatják a határon túli magyarok nevében a szavazatokat, a lebukás minimális veszélye nélkül… (Rétvári Bence: Felháborító! - Gréczy Zsolt: Ez az igazság! - Soltész Miklós: Szégyelld magad!)…Hasonló a helyzet a magánélet védelmében is. Önök szívesen beszélnek a magánélet védelméről, de ez alatt persze nem a polgárok magánéletét értik, hanem az önök magánéletét, a saját magánéletüket; azt a magánéletet, amit meg akarnak védeni a tüntetőktől, és meg akarnak védeni a sajtótól. Mert el akarják titkolni azt, hogy milyen módon fonódik össze az önök köz- és magánéletében a korrupció.

- Képviselőtársaim! Törökországnak az uniós csatlakozás lehetőségébe került a jogállam és a demokrácia leépítése. Biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországot sem venné fel az Európai Unió ma, ha most jelentkezne! Az a szerencse, hogy kikerülni nehezebb onnan, mint bekerülni volt, de hosszú távon a demokrácia és a jogállam további leépítése, a szabadságjogok korlátozása Magyarországnak az Európához való csatlakozásába fog kerülni! (Taps a DK soraiból.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Tisztelt Ház! Képviselőtársunktól hallhattunk sokfélét. Azért az alapvető tényekről annyit: Törökország ma is a NATO tagállama, korábban az Unióhoz is csatlakozási tárgyalásokat folytatott, amit a németek nem támogattak. Elfeledkezik róla, képviselő úr, hogy ott az elmúlt időben egy katonai puccs is lezajlott - vagy puccskísérlet -, ami azért egy kicsit megkülönbözteti őket a mi viszonyainktól.

- Elfeledkezik képviselő úr arról, hogy az, hogy migránsok milliói nem tudnak 2015-höz hasonló módon átzúdulni Magyarország felé, ez jelentős részben a török kormányzatnak is köszönhető. Megemlítette ugyan, hogy egy népszavazáson történt meg az új elnöki jogkör kibővítése, amit gyakorlatilag tiszteletben kell tartani azoknak, akik a szavazásokat tiszteletben tartják. Törökországgal kapcsolatban, talán Gülen nevét is említette, nyilvánvalóan önöknek nagyon tetszik ez a háttérből történő befolyásolás, amit ők felvetnek, és ezeket szabadon kellene hagyni burjánzani minden országban. Mi Magyarországon ezekkel sem szimpatizálunk természetesen, hogy külső befolyással, politikai kontroll nélkül, választói kontroll nélkül történjenek. Tehát lehet mondani, hogy Törökországban nem minden tökéletes, ezt el lehet fogadni… (Korózs Lajos: Semmi!)…de nem hiszem, hogy ön a legavatottabb arra, hogy az ottani körülményeket vitassa. Főleg, mondjuk, az akkori időszakkal összevetve, mikor a Gyurcsány-kormány idején Magyarországon megemlékező tömegre vezényeltek lovasrohamot, gumilövedékkel lőtték azokat az embereket, akik gyakorlatilag békés megemlékezők voltak. Elhurcolták az embereket, rendőri őrizetbe vették, sőt nagyon sok bírósági döntést is kreáltak ennek a legitimizálására. Nagyon jól emlékszünk, hogy országgyűlési képviselőt is megvertek ebben a rendőrattakban, aki kórházba került. Akkor az egyik frakcióvezető az akkori kormánykoalícióban Mártíriusznak nevezte a képviselőt, ami a cinizmusnak a legmegengedhetetlenebb formája, és önök fegyvertársak voltak!

- Ami a szólásszabadságot, a gyülekezési jogot illeti: nagyon jól tudja, képviselő úr, itt a lefolytatott vitákban is többször elhangzott: alkotmánybírósági kötelezettsége a parlamentnek, hogy ebben a tárgykörben törvényt alkosson, miután alkalmazhatatlan az a keretszabály, ami 1989-ben, még a pártállam idején született. Lehet, hogy ez önöknek szimpatikus, nekünk már kevésbé, és gyakorlatilag teljesen nyugat-európai mintákat követve sikerült egy olyan szabályozási keretrendszert kialakítani, amely lehetővé teszi a jövőben, hogy ne kelljen olyan eszközökhöz nyúlni, amit önök alkalmaztak annak idején..

- Emlékeztetni szeretném képviselő urat, hogy a Demokratikus Koalíció a mi statisztikai adataink szerint 5,4 százalékot kapott a választásokon… (Gréczy Zsolt: Az önök statisztikája szerint igen. - Arató Gergely: Szerény a statisztika.)…és mindazon tények ismeretében, ami az országban fellelhető, a Fidesz kormánykoalíciója pedig 50 százalékot. Gyakorlatilag az állapítható meg, hogy a kamupártoknak befellegzett…. (Gréczy Zsolt: Ti hoztátok létre őket.)… Lehet, hogy önök is abba az irányba tendálnak, és ez nagyon sérelmes az önök számára.

- A borítékokról pedig annyit: a jelenlegi szabályozás szerint, az elfogadás előtti szabályozás szerint sem volt meghatározva, hogy milyen borítékban kell visszaküldeni a szavazatokat. Éppenséggel megint csak azt mondom, hogy a bírói tág körű jogértelmezés tette szükségessé, hogy egyértelműen szerepeljen a törvényben, hogy ezt hogyan is kell érteni. Ami pedig a határon túli csatlósok kifejezést illeti, ezt mély megvetéssel vissza kell utasítanom, önök ugyanott tartanak, mint 2004. december 5-én! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Magyarország védelméről!

HENDE CSABA, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Bár ma már Európában egyre többen mernek hangot adni véleményüknek, hogy a migrációt meg kell fékezni és Európát meg kell védeni, a helyzet az, hogy sem a migráció, sem a migránsbarát brüsszeli politika veszélye nem múlt el. Mind a Földközi-tengeren, mind a balkáni útvonalon még mindig migránsok tömegei tartanak Európa felé, és akik már itt vannak egy-két vagy akár három éve, azoknak sem rendeződött a sorsa. Ahol migránsok jelentek meg vagy ahova migránsokat telepítettek be, ott egyre éleződnek a társadalmi, kulturális konfliktusok, ugrásszerűen nő a bűncselekmények száma. Németországban például egymást érik a fiatal lányok elleni erőszakos bűncselekmények és gyilkosságok. A bevándorlóországokban újra felütötte a fejét és mindennapossá vált az antiszemitizmus. Az európai terrorelhárító szervek megállás nélkül dolgoznak, hogy megakadályozzák az újabb terrorcselekményeket.

- Tisztelt Országgyűlés! Rövid idő alatt a biztonság lett a legnagyobb érték az európai emberek számára, ám félő, hogy ez egyre kevesebbeknek adatik majd meg, ha Brüsszel és a Soros-hálózat migránsbarát politikáját nem állítjuk meg. Brüsszel és a Soros-hálózat ugyanis még mindig azon dolgozik, hogy saját politikai és pénzügyi spekulációs érdekekből migránsokkal árasszák el Európát. A Soros-szervezetek az elmúlt időszakban többször lebuktak: aktívan segítik a migrációt, és céljaik eléréséhez tisztességtelen, akár törvénytelen eszközöket is felhasználnak. Soros emberei mindenhol ott ülnek, a brüsszeli Bizottságban, az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban, az ENSZ-ben is… (Közbeszólás az ellenzéki pártok padsoraiból: A Fideszben!)… és a migráció legalizálását segítő javaslatokat dolgoznak ki. Az ENSZ globális migrációs csomagja éppen egy globális szintű Soros-tervvel fenyeget. Magyarország biztonsága tehát továbbra is veszélyben van! Ezért nemzeti, európai és NATO-szinten is azon kell dolgoznunk, hogy a biztonságot megőrizzük, és védelmi képességeinket megerősítsük. A lehető legszigorúbban fel kell lépni a bevándorlást támogató szervezetekkel szemben! Ezt segíti a már hatályban lévő Stop Soros, a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, és ezt fogja segíteni a bevándorlási különadó is.

- Tisztelt Országgyűlés! Ha a 2019-es költségvetést elfogadja a parlament, akkor több pénzt tudunk fordítani a közbiztonságra, a rendőrségre, a terrorelhárításra és a honvédségre. A NATO elkötelezett tagjaiként növeljük a haderőfejlesztésre szánt forrásokat. A honvédelmi költségvetés 2015 óta dinamikusan emelkedik, és 2024-ig eléri a bruttó hazai össztermék 2 százalékát. 2019-ben 512,8 milliárd forintot fordítunk erre a célra, ami 85,5 milliárd forinttal több, mint az idei összeg. Katonáinkat létszámukban és eszközeikben is megerősítjük. Talpra fogjuk állítani a magyar védelmi ipart is. A NATO elkötelezett, megbízható szövetségeseként, tagjaként ezután is részt kívánunk venni minden olyan küldetésben, terrorellenes misszióban, amely Európa és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Támogatjuk azt is, hogy Európa védelmi képességei megerősödjenek. Minden, Európa külső határának védelmét szolgáló intézkedéshez hajlandóak vagyunk segítséget nyújtani. A migránsok szétosztásában azonban nem kívánunk és nem is fogunk részt venni! Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák majd a 2019-es költségvetést és a bevándorlási különadó bevezetését, amelyek tovább erősítik Magyarország biztonságát. Az ellenzéki pártokról pedig ezúttal is ki fog derülni, hogy vajon lehet vagy már megint nem lehet rájuk számítani hazánk védelmében! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József