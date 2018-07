Hangzatos üzenetek váltották egymást...

Az ellenzék bőszen ostorozta kormány tetteit, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, a szebb jelenről és a még szebb jövőről elmélkedtek.

2018. július 21. 16:15

Fölöttébb harcos műfaj az interpelláció. Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószólóját. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” legutóbbi szónoklataikat.

Milyen eredményt sikerült elérni a V4 magyar elnökség idején a migrációt érintő kérdésekben?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Tisztelt Ház! Magyarország egy aktív év után adta át a V4-es csoport elnökségét, ami nagy kihívásokkal teli időszakban zajlott, és amelynek idejére több fontos témakört határoztak meg a négy közép-európai ország vezetői. A legfontosabb témakörök az alábbiak voltak: az EU-s koordináció, vagyis a V4-ek hatékonyan képviseljék a régió érdekeit a brüsszeli fórumokon, az EU-s döntéshozatalban. A regionális kapcsolatok erősítése ebben a tekintetben a V4-ek fővárosait összekötő közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A „Digitális Visegrád” program, mely egyes térségek versenyképességének javítását tűzi ki célul fiatal, kreatív vállalkozók bevonásával. Fontos volt a magyar V4-es elnökség időszakában Visegrád értékközösségének globális megjelenítése.

- A visegrádi négyek magyar elnökségének egy éve alatt 200 politikai konzultációt, illetve a nagykövetségek bevonásával világszerte 250 rendezvényt tartottak. Összegzésképpen elmondható, hogy a legfontosabb kérdésben a V4-eknek igaza lett: a kontrollálatlan migránsbeáramlással szemben biztosítani kell az Unió jövőjét! A migrációhoz kapcsolódva a cél továbbra is az, hogy egész Európa egységesen gondolkozzon az országok védelméről és a belső határok átjárhatóságáról. A határvédelemmel összefüggésben a visegrádi országokon kívül eddig is segítséget nyújtottunk más országoknak. Most lehetőség nyílik arra, hogy Albániának és Bosznia-Hercegovinának tehessük meg ezt.

- Államtitkár Úr! A KDNP frakciójának nevében elmondhatom: külön öröm számunkra, hogy Magyarország egy erős, dinamikus együttműködést tudott átadni július 1-jétől a soron következő szlovák elnökség részére. Ezzel kapcsolatban kérdezem államtitkár urat:

- Milyen eredményt sikerült elérni a V4 magyar elnökség idején a migrációt érintő kérdésekben?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Magyarország 2017. július 1-jén vette át a visegrádi csoport soros elnöki tisztségét, az azóta eltelt közel egy évben folytatni tudtuk a hagyományosan kiváló együttműködésünket, és ezt tovább erősítettük mindannyiunk számára kulcsfontosságú célkitűzéssel, hogy az illegális migránsok beáramlását mind regionális együttműködéssel, mint pedig uniós erőfeszítések által már az Unió területén kívül megállítsuk, és a külső határok védelmével együtt megelőzzük a válsághelyzetek kialakulását. A migráció és a határvédelem kérdései több találkozó programját is meghatározták. Számos alkalommal sikerült erős, közös visegrádi álláspontot megfogalmaznunk, amelyet az Európai Unió fórumain is hatékonyan és közösen képviselhettünk.

- A magyar elnökségi évben számos magas szintű találkozót rendeztünk, a belügyminisztériumi egyeztetések mellett találkoztak a visegrádi országok határrendészeti, migrációs, valamint polgári védelmi szervezeteinek vezetői is. Büszkeségre ad okot, hogy ezeken nem kizárólag a visegrádi négyek képviselői vettek részt - és ez munkánk elismerése is -, hanem munkánkban közreműködött Bulgária, Románia és Japán is. Szakértői szinten is rendkívül aktív évet zártunk, a 2017. júliusi V4 plusz Izrael miniszterelnöki csúcstalálkozón támogatást nyert a terrorellenes együttműködés fokozása, ennek megfelelően létrejött a Terrorelhárítási Központ igazgatásával egy terrorellenes munkacsoport. Emellett vízügyi területen is sor került szakértői találkozóra a visegrádi országokkal, valamint Bulgária és Románia részvételével.

- A V4-országok fővárosai közúti összeköttetésének fejlesztése a magyar fél számára fontos célkitűzés, a meglévő autópályák országhatárokig való kiépítése elsődleges közútfejlesztési célunk. A „Digitális Visegrád” kapcsán a V4-ek digitalizációs nemzetközi együttműködésében való nagyobb szerepvállalását, illetve a térségi tudáscserét támogattuk, különös tekintettel az ipari digitalizációra és az önvezető járművek gyártására. Magyarország a válság kezdete óta, egyeztetve a visegrádi csoport tagjaival, következetesen képviseli a külső határok megvédésének és a migrációs beáramlás megállításának gondolatát. Célunk, hogy az egész Európai Unió egységesen gondolkozzon a migrációról, az országok védelméről és a belső határok átjárhatóságáról.

- Képviselő Úr! Az elmúlt egyéves magyar elnökség hozzájárult a visegrádi négyek, a V4-es országok közös céljainak megvalósításához, az országok biztonságának növeléséhez, és köszönöm szépen, hogy interpellációjával lehetőséget adott arra, hogy erről az Országgyűlést is tájékoztassam. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! Közép-Európa jelenleg a kontinens egyik legsikeresebb régiója, amely fejlődő jövő előtt áll. A V4-ek utat nyitottak Európában, ma már több ország követi azt a politikát, amit úttörőként alakított ki a visegrádi csoport, amelyben az országok között minden területen összhang van. Ezért is lehetett sikeres a magyar elnökség az elmúlt évben. Ezzel a V4-ek jó példát adnak az egész Európai Uniónak a tagállami kapcsolatok fontosságáról, az együttműködés és nem a konfrontáció eredményeiről. A válaszát tisztelettel elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mit tesz a magyar kormány, hogy ne csupán a hazai adófizetőkre háruljon az unió déli határainak védelme?

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az. Európai Tanács 2018. június 28-ai ülésének következtetései között azt olvashatjuk, hogy az EU külső határainak uniós pénzügyi támogatással megvalósítandó, hatékony védelmére nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, és emlékeztette a tagországokat ezen kötelezettségeikre, és megerősítette az Unió ezen feladatait. Ez nagyon szép és jó, de azt várjuk, hogy ebből valami konkrét dolog is kisül a jövőben, hiszen a Jobbik mindig is kiállt az Európai Unió és Magyarország határainak védelméért, különösen igaz ez a déli határok, a schengeni övezet határainak védelmére. Bár a kormányzati félrevezetések és a különböző kormányközeli médiában megjelent hazugságkampányok ellenére mindig is maximálisan támogattuk a legszigorúbb határvédelmet, a kerítésépítést, és annak idején, amikor az önálló határőrséget a kormány megszüntette, már akkor felszólaltunk ez ellen, és azóta is szóvá tettük, hogy egy önálló határőrségre szükség van, és a Jobbik, amint lehetősége lesz rá, maga is azon lesz, hogy az önálló határőrséget visszahozza.

- A fizikai védelem mellett nem feledkezhetünk el arról sem, hogy ki fogja finanszírozni azokat a több száz milliárd forintos beruházásokat, amelyeket jelen pillanatban a magyar adófizetők pénzéből kellett megtenni úgy a határvédelem, mint a kerítésépítés tekintetében. Azt is mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a gazdagabb nyugati, európai uniós polgárok védelmét, biztonságát is a magyar adófizetők kell hogy finanszírozzák! A pontos összeget még nem tudjuk, de több száz milliárd forint az az összeg, amit már Magyarország a határvédelemre költött. A kormányzat részéről hallhattunk az ígéreteket is, hogy meg fog történni az Európai Unión való bevasalása ezen összegeknek vagy legalább egy részének a bevasalása, de arról nem szólnak a hírek, hogy pontosan mit is tett a magyar kormány azért, hogy ez megtörténjen, és kifizessék ezeket az összegeket. Ezért kérdezem államtitkár urat:

- Mikorra várható, hogy az Európai Unió megtéríti Magyarországnak a határvédelem költségeit?

- Mit tett és mit kíván tenni a magyar kormány ez ügyben a jövőben, hogy ez a pénz mielőbb beérkezhessen a magyar költségvetésbe?

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Kicsit megütötte a fülemet kettő mondata. Egyrészt azt mondta, hogy a Jobbik mindig is kiállt a határok védelme mellett, meg azt is mondta, hogy maximálisan támogatták a határok védelmét. (Gyöngyösi Márton: Ennyit az érdemi válaszról!) …Engedje meg, hogy idézzek az ön volt pártelnökétől, aki egy televízió kamerájába mondta az alábbit: „A kerítés egy hatalmas bukás, a kormány bevándorláspolitikájának a bukása történt meg. A kerítés még fel sem épült, de már nyilvánvalóvá vált, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére.” (Mirkóczki Ádám: Most mondd a következő mondatot is!)…Ez volt a Jobbik álláspontja. Nehéz abban rendet vágni, hogy mit is gondolnak ebben a kérdésben. Egy biztos, azóta a Jobbikot már elhagyó vezető azt mondta, hogy a határzár kérdése még az elnökségi ülésükön is felmerült, ahol egyébként önök ezt elvetették. Ha ez nem lenne elég, akkor a Jobbik a kvótaellenes népszavazást is fúrta, nem szavazták meg az Alaptörvény módosítását.

- Képviselő Úr! A kormány a Jobbikkal ellentétben mindvégig következetesen kiállt a határok védelme mellett, ezért döntött arról, hogy megépíti a déli határzárat. Ez több mint 200 milliárd adófizetői forintba került, és ez a határzár beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hatékonyan működik. Ha nem állna a határzár, akkor naponta 4-5 ezer bevándorló léphetne Magyarország területére, és indulhatna tovább egyébként Nyugat-Európa irányába. Ezen alapállás miatt van az, hogy 8 ezer fegyveres rendvédelmi dolgozó védi a magyar határokat, és egyébként tőlünk délre is részt vesznek a határok védelmében, más országoknak is segítünk. A mi alapállásunk az, hogy Magyarország nemcsak saját magát, hanem az Unió egészét, az európai határokat is védi, amikor határzárat épít és a határokat védi, ezért van az, hogy szerintünk ennek finanszírozásához az Európai Uniónak is hozzá kellene járulnia.

- Képviselő Úr! Ön azt mondta, hogy nem szólnak arról a hírek, hogy a kormány mit tesz ebben az ügyben, ezért szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy amint az a nyilvánosságból is kiderült, a miniszterelnök 2017 augusztusában levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, és azt kérte, hogy Brüsszel járuljon hozzá a határvédelmi költségekhez. Pár hónappal később a Bizottság képviselője jelezte, hogy hajlandóak egyeztetéseket folytatni, ezek az egyeztetések jelenleg is zajlanak. A Belügyminisztérium összeállított egy pályázatot, tehát jól haladnak ezek a tárgyalások. A legutóbbi uniós csúcson is egyébként a kormány jelezte ezt a szándékot. A célunk továbbra is az, hogy Brüsszel a lehető legnagyobb összeggel járuljon hozzá a határvédelmi kiadásokhoz. Sajnos az uniós költségvetés nem tükrözi a határvédelmi szempontokat, jellemző módon határmenedzsmentről beszélnek, nem pedig a határok védelméről, a migrációval kapcsolatos célokra viszont sokkal többet költenének.

- Képviselő Úr! Ön azt kérdezte, hogy mikorra várható, hogy az Unió majd fizet. Ez ügyben az Európai Unió hivatalnokait, döntéshozóit kellene interpellálnia. Egy biztos, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió fizessen, minél nagyobb mértékben, függetlenül attól, hogy mi is a Jobbik aktuális álláspontja. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

STAUDT GÁBOR: - Államtitkár Úr! Önöknek van lehetőségük, hogy az Európai Tanácsban felszólaljanak, én nem tudom interpellálni jogilag ezeket a fórumokat. (Rétvári Bence: Kovács Bélát megkérhetnéd.) …Ön nyilván tudja, hogy hazudik, mert Vona Gábor a GYODA-ra mondta azt, hogy alkalmatlan, főleg úgy, hogy a határőrség nem volt ott mellettem így felemelték a drótot…(Kezével mutatja) …és mentek át alatta az emberek. Ez a médiában is látszott. És bár az önök házi radikális pártja, a formálisan Toroczkai László által alapított, de a hírek szerint az önök kabinetirodáján sajtózott és a sajtómegjelenéseket önöknél kitaláló párt hazugságainak se üljön fel, amelyeket egyébként valószínűleg önök írnak, tehát erről is tudja, hogy hazugság. Mint ahogy azt is, hogy az alaptörvény-módosítást először azért nem szavaztuk meg, mert a letelepedési kötvényeket akkor még nem vezették ki, amikor ezt megtették idén, azonnal megszavaztuk mi is az alaptörvény-módosítást. (Rétvári Bence: Magyarázkodás!)… Úgyhogy ilyen módon nem tudom elfogadni ezt a semmitmondó választ! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 115 igen szavazattal, 40 nem ellenében elfogadta.

Mérgező ételek, rákkeltő gyógyszerek, - a kormány miért nem garantálja a magyar emberek biztonságát?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! - A KSH adatai szerint pedig Magyarországon ma 3 millió felnőtt szenved magas vérnyomásban, 2016-ban pedig az emberek kettőharmada szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségben halt meg. Közben pontosan júniusban olvastuk az első hírt arról, hogy Magyarországon a gyógyszerpiacra 27 fajta olyan vérnyomáscsökkentő került, amelyik nagyon magas kockázattal olyan anyagot tartalmaz, ami rákkeltő. Ez a rákkeltő anyag a valsartan. Körülbelül 200 ezer betegről tudunk, aki napi szinten szedi ezt a gyógyszert, és a hatóságok előbb elhallgatták, majd később egy tájékoztatást adtak ki, de a Gyógyszerészi Kamara és a patikusok nagyon sokáig nem reagáltak, mert nem tudták eldönteni, hogy a visszavont gyógyszerek árát vajon ki fogja állni.

- Államtitkár Úr! A hétvégén olvastuk azt a döbbenetes hírt, hogy Magyarországon a piacon lévő gyógyszerek 50 százaléka az indiai és a kínai piacról származik. Adjon megnyugtató választ, hogy nincsen több ember veszélyben ma Magyarországon, elég ez a 200 ezer ember!

- Hogyan fordulhat elő ma Magyarországon az, hogy nem értesítik a betegeket arról, hogy milyen gyógyszereket, milyen mérgező hatóanyagú gyógyszereket szednek?

- Mindegy, hogy magas vérnyomásban halnak meg vagy rákban, teljesen mindegy, mert a vége ugyanaz?

- Milyen szűrőállomásokon kell jelentkezniük azoknak a betegeknek, akik hónapok vagy évek óta szedték ezeket a mérgező gyógyszereket, - ahol egy teljes körű ingyenes kivizsgálást kapnak - hogy kiderüljön: rákosak lettek-e vagy sem?

- Ki állja azokat a költségeket, amit a betegek, a gyógyszerészek, meg legfőképpen a magyar családok elszenvednek?

- Indított-e az állam és a minisztérium kártalanítást a céggel szemben, vagy tett-e az állam feljelentést ezzel a céggel szemben?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Június 29-én a magyar gyógyszerészeti hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet volt az, amely észlelte, hogy olyan összetevő, olyan hatóanyag van egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszerekben, amelyek veszélyesek lehetnek a magyar betegek számára, és nyilván minden eljárásnak, így ennek is a legfontosabb célkitűzése a betegek biztonsága. Éppen ezért június 29-én az Európai Unió országai közül elsőként Magyarországon került ez felfüggesztésre, ugyanígy volt még pár ország, amelyik észlelte ezt a problémát, és így Írországban, Spanyolországban, Angliában és Franciaországban szintén felfüggesztették a hasonló hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek forgalmazását.

- Képviselő Asszony! Ilyenkor több mindent kell megvizsgálni a gyógyszerészeti hatóságnak: egyrészről azt, hogy került-e Magyarországra olyan gyógyszer, amelyhez ezt a hibás hatóanyagot felhasználták, milyen egészségügyi kockázata van ennek, és ha kivonják a forgalomból az jelenthet-e ellátási problémát, hiszen ahogy ön is mondta, nagyon sok ember számára ezek a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek napi szükségletek. A szakmai kollégium kiadott egy állásfoglalást, amelyet ön is ismerhet, hiszen hetekkel ezelőtt már nyilvánosságra hozták, amelyben elmondták, hogy a gyógyszer hirtelen abbahagyásának magasabb az orvosi kockázata, éppen ezért felhívták itt is és más országokban is a figyelmet arra, hogy a szennyező anyag jelenlétének ellenére is sokkal nagyobb a kockázat, ha nincs helyettesítő gyógyszer. Erre egyébként a patikusok is felhívják a figyelmét a betegeknek, ha hozzájuk fordulnak, úgyhogy így kerül sor a gyógyszertári szintű termékvisszahívásra is.

- Képviselő Asszony! - Az első pillanattól kezdve minden betegnek a tájékoztatása folyamatos. A gyógyszertárak, mint ahogy az a hírekben is megjelent, visszaveszik ezeket a bontatlan gyógyszereket, visszatérítik az árát, és a patikusok figyelemmel lesznek, a helyettesítő termékkel való kiváltására vagy másik gyógyszer használatára. Bár a világpiacon nyilván sokféle hatóanyag előfordul a gyógyszer-kereskedelemben, és mint ahogy ön is látja, tucatnyi országba kerültek ezekből a hatóanyagokból -, a magyar betegek azért érezhetik biztonságban magukat, mert a leggyorsabban Európán belül másik négy országgal együtt Magyarország tudott erre a veszélyre reagálni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: - Államtitkár Úr! Ez ügyben önök ugyanúgy sunyítanak és lapítanak, mint annak idején a csernobili atomkatasztrófa idején. (Felzúdulás, közbekiabálások a kormánypártok soraiból.) …Legalább ne legyenek büszkék magukra! Hány éve mérgezik a magyar embereket? Legalább egy kicsit legyenek szerényebbek! A válaszát nem tudom elfogadni. (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 114 igen szavazattal, 36 nem ellenében elfogadta.

Lesz-e szabad tankönyv-választás, vagy csak mellébeszélés?

ARATÓ GERGELY, (DK): - Államtitkár Úr! Ön egy korábbi vitánk alkalmával azt mondta itt ebben a Házban, hogy az állami tankönyvellátás rendszerét sem a szülők, sem a diákok, sem pedig a tanárok nem kifogásolják. Az államtitkár úrnak talán elkerülte a figyelmét, hogy mind a pedagógusok és a pedagógusszervezetek, mind a diákszervezetek követelései között a legfontosabbak között szerepel a szabad tankönyvállítás lehetőségének visszaállítása. Most a Szülői Hang Egyesület megkérdezte a szülőket is, a felmérése szerint a szülők 85 százaléka véli úgy, hogy az állami tankönyvek kizárólagossága és azok gyakran silány minősége tovább rontja az oktatás színvonalát. Sokan egyenesen válságos helyzetről beszélnek a tankönyvek minősége terén, háromnegyed részük szerint a pedagógusokat elriasztja a pályától, hogy nem választhatják meg a tankönyveiket és az oktatás módszereit. Gyakori, hogy az iskola által megrendelt tankönyveket nem is használják fel, ki tudja, hány millió forintnyi értékű tankönyv áll úgy az iskolákban, hogy nem használják őket, mert használhatatlanok. A visszajelzések szerint az is világos, hogy a szülők 88 százaléka támogatná a szabad tankönyvválasztás visszaállítását. (Folyamatos zaj. Az elnök csenget.)

- Államtitkár Úr! Azt is tudnunk kell, hogy az ingyentankönyvként reklámozott rendszer valójában könyvtárikönyv-használati lehetőséget jelent. A szülők 70 százaléka szerint ez korlátozza a gyerekeket a tanulásban, hiszen nem emelhetik ki a tankönyvekben a lényeget, nem jegyzetelhetnek, és a tanév végén akkor is vissza kell adniuk a könyveket, ha egyébként azokat használni szeretnék a további felkészüléshez, akár az érettségihez. Hozzá kell tennem, hogy ennek ellenére a kölcsöntankönyvek állapota általában olyan, hogy ez nehezíti a gyerekek számára a tanulást. Mindezek alapján kérdezem az államtitkár urat:

- Mi i akadályozza a szabad tankönyvválasztás visszaállítását?

- Miért erőltetik a kölcsöntankönyvrendszert, ha ez egyébként nem jó sem a diákoknak, sem az iskoláknak?

- Miért nem képesek az állami tankönyvellátásban használható minőségű tankönyveket előállítani?

- A jelenlegi tankönyvrendszert elutasítják a pedagógusok, a tanulók és a szülők is, akkor önök ezt miért erőltetik?

- Ez kinek jó?

- Milyen olyan szereplője van a közoktatásnak, aki számára ez kedvező?

- És végül: ismerik önök azt a szót, hogy tévedtünk?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Jelen pillanatban a tanárok 3350 tankönyv közül választhatnak, amikor ön volt államtitkár, 3475 tankönyv közül lehetett választani (Derültség a kormánypárti padsorokban. -Vadai Ágnes: Az mindenképpen több!) Ön szerint tehát ez a 3,7 százalékos csökkenés, ez a teljes tankönyvválasztási szabadság megvonását jelenti! (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)

- Képviselő Úr! Megkerestem önnek egy korábbi nyilatkozatát, önök sokat küzdöttek, hogy a Népszabadságnak a cikkeit később is olvasni lehessen, hát a Népszabadságot ütöttem föl. Mit mondott ön korábban? Amikor önök a tankönyvválasztással kapcsolatban egy olyan változtatást vittek végbe, amellyel az ottani szakmai szereplők szerint 30 százalékkal csökkentették a választható tankönyveknek a számát - 30 százalékkal! -, akkor ön e mellett a javaslat mellett érvelt és azt mondta: „a törvénymódosítás célja, hogy a diákok jó minőségű tankönyvekből tanulhassanak”. Tehát a szociálliberális szűkítés, az minőségi szűkítés, amit a nemzeti kormány tesz az pedig antidemokratikus. Igaz, hogy önök állítólagosan 30 százalékkal csökkentették a választási lehetőséget, és akkor a szakma szerint az iskolák, a diákok és a szüleik voltak a vesztesei ennek a változtatásnak. (Folyamatos zaj.)

- Képviselő Úr! Ugyanekkor ön beszélt a kölcsöntankönyveknek a rendszeréről is, amire most azt mondta, hogy a diákoknak nem szolgálja az érdekét, idézem: az ingyenes tankönyvekkel való tankönyvellátás helyett „már január óta kölcsöntankönyvekkel oldjuk meg ezt a helyzetet”. És ezt ön akkor, 2007-ben büszkén, eredményként könyvelte el! Amikor tehát önök hoznak ilyen intézkedéseket, az szakmai ellenkező esetben nem! (Közbeszólások az ellenzék soraiból.)…De az is egyértelmű, hogy önök miért hozzák elő időről időre mindig ezt a témát: mert ez önöknek nagyon súlyos pénzeket jelent! Ha megnézzük, hogy a tankönyv-előállító, tankönyvgyártó cégek, amelyek korábban eladták a tankönyveket a családoknak, mekkora profitot tudtak ebből szerezni, 10 milliárd forint fölött van az az eredmény, az a profit, amit ebből éveken keresztül elő tudtak állítani, és nyilván fájó volt, amikor a Fidesz-KDNP-kormány 40 százalékkal csökkentette a tankönyveknek az árát, hiszen csökkent a profit.

- Képviselő Úr! Emlékezhetünk az önök tankönyvekkel kapcsolatos legfőbb „előrelépéséről” is, ami a Nemzeti Tankönyvkiadónak az eladása volt. Hogy-hogy nem, a tankönyvkiadás privatizációjának az egyik mozgatórugója, az a személy, aki korábban Gyurcsány Ferenc Perfekt nevű cégének volt a vezetője… (Moraj és közbeszólások a kormánypártok soraiból.)… aki korábban Gyurcsány cégében képzéssel foglalkozott, rögtön feltűnt a Nemzeti Tankönyvkiadóban, amint a privatizáció szele… (Közbeszólások, folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)…meglengette a Nemzeti Tankönyvkiadót! És hiába telt el jó pár év, ha tankönyvkiadásról van szó, önök továbbra is korholják, szidják itt az állami tankönyvkiadó által fejlesztett tankönyveket... (Közbeszólások az ellenzék soraiból....és azt szeretnék, hogyha a régi jó privatizált és tízmilliárdos nagyságrendben eredményt, profitot hozó rendszert állítanánk vissza. (Közbeszólások az ellenzék soraiból.)...Mi pedig ezt nem szeretnénk, mert mi a tankönyvkiadásban nem a profitot szeretnénk nézni, hanem a diákoknak az érdekét!

- Képviselő Úr! Olyan fejlesztési rendszert dolgoztunk ki, amelyhez hasonló van Finnországban, amely a tanárok és a diákok bevonásával fejlesztette ki azokat a tankönyveket, amelyeket ma már több mint egymillió diák teljesen ingyenesen kap. Az pedig megmosolyogtató, hogy ön ennek a kritizálására egy olyan kutatást hoz elő, amely szerint a szülők 85 százaléka fizetni szeretne a tankönyvekért. (Derültség a kormánypártok soraiban. - Bangóné Borbély Ildikó: Ez a véleményük, igen!)… Komolyan lehet önt venni, ha azt mondja, hogy a szülők 85 százaléka mindenféle Gyurcsány-ismerősök zsebébe szívesen tolna 10-20 ezer forintot a tanév elején a tankönyvek díjából? Azt hiszem, ez nem hihető képviselő úr, úgyhogy továbbra is marad az ingyenes állami tankönyvrendszer. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ARATÓ GERGELY: - Államtitkár Úr! Ezt a választ természetesen nem lehet elfogadni, ön ugyanis a valóság talajától ismét rendkívül messzire rugaszkodott. (Moraj a kormánypártok soraiban. - Rétvári Bence: Népszabadság!)… A szülők természetesen nem fizetni akarnak a tankönyvekért, hanem jó minőségű tankönyvet akarnak a gyerekeiknek… (Közbeszólások a kormánypártok soraiból, köztük: Mi is!)… amiből lehet tanulni. Azok a változások, amelyeket ön idézett, arra szolgáltak, hogy azok a tankönyvek jók legyenek, amit a gyerekek kapnak, önök viszont úgy államosították a tankönyvrendszert, hogy az állammal próbálják gyártatni a tankönyveket, ami nem működik. (Rétvári Bence: Évtizedekig működött!)…Ön hivatkozik a számokra, csak azt felejti el, hogy abból a háromezer-valahányszáz tankönyvből, amit ma választhatnak a szülők, bocsánat, az iskolák, abból egyébként közel ezernek lejár az engedélye, és önök nem is hajlandóak tárgyalni a meghosszabbításukról, ebben sem mond igazat!

- Államtitkár Úr! Volt olyan, hogy az állam azt hitte, hogy mindenhez jobban ért, és mindent jobban elő tud állítani, csak az a rendszer megbukott! (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)... Azt javaslom, hogy ezt vegyék tudomásul a tankönyveknél is, és fogadják meg Királyhegyi Pálnak a Sztálinhoz intézett táviratának intelmét: „A rendszer nem vált be. Stop. Tessék abbahagyni! Stop.” (Derültség, taps az ellenzék soraiban, közbeszólások a kormánypártok soraiból. Az elnök csenget, újra csenget.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 115 igen szavazattal, 40 nem ellenében elfogadta.

Miért mostohagyerek a balatoni közlekedés?

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Államtitkár Úr! Azt tudjuk, hogy a Balaton-régió - főleg a turisztikai szezonban - nagyvárosi agglomerációként működik, és ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy sajnos nincsenek meg azok a közlekedési feltételek, amelyek ennek a kihívásnak meg tudnának felelni. Tehát óriási problémákat, óriási szűk keresztmetszeteket látunk mind a régióba való odajutás, mind a régión belüli, a térségen belüli közlekedés tekintetében. Voltak persze fejlesztések, de nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, hiszen jelentős mértékben nem csökkent a menetidő, illetve a komfort tekintetében sem igazolta vissza a jogos elvárásokat. 5-10 perccel csökkent ugyan gyakorlatilag Budapestről az odajutás menetideje, de látható a komfort tekintetében, hogy nincsenek megfelelő számban légkondicionált vasúti kocsik, és nincsen, nem áll rendelkezésre kellő számban a kerékpárok szállítására szolgáló gördülőállomány sem.

- Államtitkár Úr! Elmondhatjuk azt, és ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, hogy az északi part vasútfejlesztése jól láthatóan késik, és sajnos pontos információ sem áll rendelkezésre arról, hogy mikor lesz ebből realitás, de azt már tudjuk, hogy ez a tervezett 23 milliárd forintos fejlesztés jelentősen kisebb szakmai, kisebb műszaki tartalommal fog megvalósulni. Már most látjuk azt, hogy ez az amúgy hosszú-hosszú ideje késő, csúszó beruházás nem fogja tudni a térség igényeit kielégíteni. Ezzel nagyon erőteljes összefüggésben, tehát a vasúti közlekedés elégtelenségével összefüggésben megállapítható az is, hogy a közúthálózatnak nemcsak a minősége rendkívül rossz, de óriási zsúfoltság figyelhető meg a Balaton régió közútjai, közúthálózata tekintetében. Konkrét kérdéseim a következők, nagyon bízom benne, hogy megfelelő szakmai és nem pártpolitikai válaszokat fogunk kapni:

- Mikor lesz rendes, megfelelő minőségű vasúti közlekedés az északi parton?

- Mikor lesz elegendő légkondicionált vasúti kocsi és kerékpárszállító vagon?

- Mikor lesznek az elsőbbrendű utak is tisztességesen felújítva a Balaton térségében?

- Mikor lesz a bringakörút felújítva, illetve mikor kezdenek el építeni hozzá kapcsolódó kerékpáros utakat, amelyekkel nem csak a Balaton környékén, a Balaton körül lehet közlekedni?

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Úgy látszik, hogy nem kellően tájékozott ezen a területen, néhány adatot és néhány területet hadd ismertessek önnel abban a témában, hogy mi is történt az elmúlt 8 évben a Balaton környékén, a fejlesztések kapcsán. Az elmúlt 8 évben csak a déli part vasúti megközelítését javító beruházásokban több mint 200 kilométeren újult meg a vasúti infrastruktúra, nettó 224 milliárd forint hazai és uniós forrásból. 2020-ig 365 milliárd forintot biztosít a kormány a Balaton-térség fejlesztésére. E beruházási érték közel ötödét kitevő legnagyobb tétele, a nettó 73 milliárd forint fedezi a Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy és Kaposvár-Fonyód közötti szakaszok idén júniusban már átadott korszerűsített vonal kiadásait. Az északi parton vonattal utazók számára pozitív üzenet: minden második alapvonat teljes egészében klimatizált, korszerű szerelvényeken fut.

- Képviselő Úr! A déli part vasúthálózat-felújítási programjának eredményeiről lekicsinylően nyilatkozni, néhány perces menetidő-rövidülést emlegetni mindenkinek szíve joga. Ön ezt tette. Ezzel a csúsztatással azonban nemcsak sok ember többévnyi kemény munkájával szemben tiszteletlen, hanem a tényeket is figyelmen kívül hagyja, ugyanis a fejlesztéseknek köszönhetően a 2009-2010-es időszakbeli menetrendhez képest Budapest és Keszthely között 1 óra 20 perccel, Budapest és Siófok között 28 perccel csökkent a gyorsvonatok menetideje; az expressz járatok 73 perc alatt jutnak el az ország fővárosától a déli part fővárosába, ami a közúti eljutással szemben is versenyképes menetidőt jelent.

- A kerékpárúttal kapcsolatban is szeretném leszögezni: az ön állításával szemben nem 1 milliárd forintot, hanem annak a sokszorosát fordítja a kormány a balatoni bringakörútra: 2019-től összesen 9 milliárd forint értékű fejlesztést hajtunk végre, egységesen 3 méter széles, új aszfaltburkolatú utakat alakítva ki. A horvát határ és a Balaton összekötése is megtörtént az elmúlt időszakban. A környék biciklis szempontú feltárása nem késik, a meglévő, kerékpárral használható szakaszokra támaszkodva, a folytonossági hiányokat kipótolva egyértelmű jelző- és táblarendszert kiépítve összekötjük a Balatont 2019-ig Szentgotthárddal, 2020-ig Veszprémmel, 2021-re pedig Budapesttel is. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT: - Államtitkár Úr! Köszönöm az igyekezetét, de azt meg kell állapítanom, hogy kérdéseim egyikére sem sikerült érdemi választ adni. Azt viszont bizonyította, hogy az elmúlt években biztosan nem közlekedett vasúton a Balaton térségében. Javaslom egyébként, most van a szezon, érdemes odamenni, igénybe venni ezt a szolgáltatást, és megkérdezni az utazókat, hogy hogyan élik meg azt, amikor csak minden második vasúti kocsi légkondicionált ,- és mi van a többivel? Hogyan élik meg azt, amikor a menetrend alkalmatlan? Hogyan élik meg azt, hogy folyamatos zsúfoltsággal kell szembesülni?

- Mondott számokat államtitkár úr, sok-sok milliárdot, ugyanakkor nem válaszolt arra, hogy a problémák még miért állnak fenn! Tekintettel arra, hogy ön konkrétan a kérdésekre semmiféle pozitív jövőképet sem tudott felvázolni a választ nem tudom elfogadni! (Taps az LMP soraiból.)

***

Az Országgyűlés az államtitkári választ 116 igen szavazattal, 30 nem ellenében elfogadta.

Valóban felújított metrókocsik közlekednek Budapesten?

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Amikor Vlagyimir Putyin berendelte magához Orbán pártelnököt 2014 januárjában... (Derültség és moraj a kormánypárti padsorokból. - Völner Pál: Höhöhö!)…akkor nemcsak a paksi bővítésről szóló megállapodást íratta vele alá titokban, hanem egy sokkal nagyobb paktumról állapodtak meg. (Völner Pál: Kémkedsz? - Szászfalvi László: Titkok tudója!)… Nyilvánvaló volt, hogy egy olyan csomagot kapunk, amely külön-külön is évtizedekre a versenyképtelen orosz technológiához és a Putyin-rezsimhez köti Magyarországot! Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője már akkor jelezte, hogy ennek a paktumnak része mindenféle hadiipari beszerzés...(Soltész Miklós: Csak tiszta forrásból!)…illetve az orosz metrókocsik megvásárlása is. Ez a prognózis pontról pontra teljesült azóta. Többek között 20 milliárd forintért olyan Mi-24-es és Mi-17-es helikoptereket újíttat fel Oroszországgal a Magyar Honvédség, amelyeket a teljes elavulás miatt néhány év múlva ki kell vonni a forgalomból.

- Államtitkár Úr! A helikopterprojekt ugyanúgy nem Magyarország érdekeit szolgálja, mint a hármas metróvonal régi metrókocsijainak úgynevezett felújítása. A vagonvázra épített, külön-külön kocsikból álló szerelvények megvásárlása már a hetvenes években is hiba volt, hiszen a konstrukció a múlt század ötvenes éveinek műszaki és biztonsági színvonalát képviseli, magas a karbantartásigénye, elképesztően nagy az energiafogyasztása, és baleset esetén nehezen menthető. A típust az oroszok azóta egyszer már megpróbálták újra rásózni Budapestre, de akkor a magyar állam önvédelmi képessége még működött.

- Államtitkár Úr! Az orosz vagonok elavult megoldásai és gyenge mutatói miatt a jármű minden tisztességes versenyben azonnal elvérezne, ezért az orosz érdekeket kiszolgáló Orbán-kormány egy tisztességtelen trükköt alkalmazott, hogy a múzeumba illő metrómatuzsálemeket a magyar adófizetőkre sózhassa. Felújításnak álcázták a beszerzést, és kizárták a versenyből a 9000 millió forinttal olcsóbb és műszakilag fejlettebb észt ajánlatot. De hiába nevezték felújításnak, valójában ugyanazok az újonnan gyártott, de már így is elavult metrókocsik érkeztek Budapestre, amelyek már korábban sem kellettek a fővárosnak. Ez több szempontból is súlyos csalás, hiszen meghamisították egy közösségi közlekedési jármű azonosító adatait, felújításnak álcázták a beszerzést, kárt okoztak a metró utasainak és a magyar államnak! Úgy tűnik, már a BKV sem védi tovább a mundér becsületét, hiszen egyértelmű újságírói kérdésre sem voltak hajlandók kimondani, hogy felújított metrókocsikat kaptunk. Kérem tehát államtitkár úr:

- Szíveskedjék a parlament és az országnyilvánossága előtt a büntetőjogi felelősséget is vállalva világosan kijelenteni, hogy valóban a régebben is nálunk használt, felújított metrókocsik közlekednek Budapesten! Ha pedig nem mer ilyen kijelentést tenni, akkor haladéktalanul kezdjék meg az országszámára több tíz milliárdos kárral járó csalás kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását!

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ennyire tájékozatlan ön, mint amennyire most itt ebben az interpellációjában bizonyította ezt? Szeretném, nyomatékosan szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy a kormány valamennyi tagja, a kormányzó pártok valamennyi képviselője, sőt mi több, minden ember eleve ab ovo felelősséggel tartozik tetteiért és szavaiért. Önnél viszont eddigi megnyilvánulásai alapján nem biztos, hogy alapvető szempont ez…(Folyamatos közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)… Hogy miben tévedett és mennyiben tévedett, arra szeretnék először reagálni: azt hiszem, hogy a kérdését rossz helyen tette fel, ugyanis köztudott, úgy látszik, ön nem tudja csak, a kormány 2014 augusztusi határozatában arról hozott döntést, hogy a fővárosi közösségi közlekedés biztonsága érdekében kezességvállalási szinten támogatja az M3-as metróvonalon közlekedő szerelvények felújítását. A fejlesztés finanszírozását a Főváros a magyar állam 60 milliárd forintos hitelfelvételi kezességvállalása mellett saját forrásainak terhére biztosította. Ebből következik, hogy a szerelvények felújítására irányuló közbeszerzési eljárás nem tartozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe.

- Képviselő Úr! A tárca a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódaként két kérdésben érintett a metrószerelvények rekonstrukciója kapcsán: a típusengedély és az üzembehelyezési engedélyek kiadásában. Erről számot is tudok adni a képviselő úrnak. Az engedélyezési eljárások során megállapították, hogy a felújított járművek megfelelnek az országos vasúti szabályzat részeként kiadott metrójármű-szabályzat követelményeinek. Az üzembe helyezésre vonatkozó rendeleti szabályozás szerinti eljárás alapján pedig mind a 37 szerelvény, összesen 222 darab jármű üzembehelyezési eljárása sikeresen lezárult, minden jármű érvényes üzembehelyezési engedéllyel rendelkezik.

- Javaslom képviselő úrnak, ha a fővárosi közösségi közlekedés helyzetének megértésére törekszik, először választási szövetségeseinek az ajtaján kopogjon be, hátha önnek választ tudnak adni arra a kérdésre, hogy a korábbi szocialista-liberális kormányzat és a fővárost húsz éven át irányító hasonszőrű városvezetés miért züllesztette le Budapest közlekedését, közösségi közlekedését. (Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból, köztük Vadai Ágnes: Nana! Mondani kéne neveket!) A kormány ma ezeknek az évtizedes mulasztásoknak a következményeivel néz szembe! Hagyták a végletekig elfáradni az M3-as metró szerelvényeit. Tétlenül nézték végig, ahogy a metró egész hálózati infrastruktúrája túlhordottá, csereéretté válik. Amikor pedig megpróbáltak tenni valamit, akkor az M4-es metróvonal beruházása révén Magyarország legnagyobb korrupciós botrányával ajándékozták meg nemcsak a fővárosiakat, hanem minden honfitársunkat! (Felzúdulás, közbekiáltások.)

- Képviselő Úr! A magyar kormány és a főváros vezetése valóban kényszerhelyzetben van most. Ez a kényszer azonban nem az ön által vizionált összeesküvés, hanem az önök szövetségesei által felhalmozott közlekedési problémák tömege, amelyek egyszerre kiáltanak megoldás után! Az M3-as metrószerelvények forgalomba állása bizonyíték arra, hogy a kormány kész és képes is a fővárosi közösségi közlekedés helyreállítására, nem úgy, ahogy azt önök és szövetségeseik tették az elmúlt éveken keresztül! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

TORDAI BENCE: - Természetesen nem fogadom el a választ, hiszen államtitkár úr nem vállalta a felelősséget… (Felzúdulás, közbekiáltások a kormánypárti padsorokból, köztük Balla György: Ülj le, egyes!)…Igenis. Sajnos nem vállalta a felelősséget ezért a nyilvánvalóan politikai döntésért, de legalább érzi, hogy mennyire kínos ez a beszerzés, hiszen hárított, és próbálja áttolni a fővárosra ezt az ügyet, holott nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin vezérelte. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.)…Azért rángatta ki Moszkvába Putyin elvtárs Orbán elvtársat… (Felzúdulás, közbekiáltások a kormánypárti padsorokból.)… hogy aláírassa vele ezt és a többi, Magyarország érdekeit sértő szerződést. Innentől kezdve akkor, ha maguk nem vállalják a felelősséget, akkor majd elszámoltatja önöket a nép előbb-utóbb, amikor ennek az ügynek is értesülnek a részleteiről. (Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Április 8-án!)… Nyilván önök mindent megtesznek azért, hogy ez ne következhessen be, de hosszú távon szerintem nem lehet a választópolgárok tudatlanságára játszani, és ezt be fogják látni. Az fájni fog! (Zaj, az elnök csenget, újra csenget.)

***

Az Országgyűlésaz államtitkári választ 114 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Hogyan készül fel a rendőrség a Stop Soros életbe lépésére?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Évek teltek el már azóta, hogy az illegális migráció felütötte a fejét hazánk és Európa déli határvidékén. Az eleinte érthetetlen és megfejthetetlen ok-okozati tényezők idővel mindenki számára világossá váltak. A képlet egyszerű, hiszen Soros György és migránstámogató szervezetei, együttműködve az embercsempész-hálózatokkal, szervezetten utaztatták és utaztatják még ma is Európába a mindenüket hátrahagyó, kiszolgáltatott embereket. Soros György és a tömeges migrációt propagáló szervezetei szó szerint szervezik az illegális bevándorlást, hajóikkal az illegális embercsempészektől átveszik a migránsok százait, ezreit. Ezután térképpel, szótárral, okostelefon-applikációkkal és információval látják el őket, hogy akadály nélkül jussanak el a célországba. A folyamat végén pedig megjelenik Brüsszelben egy gáláns úriember, nevezetesen Soros György, aki javaslatot tesz arra, hogy az általa folyósított hitelből támogassák az európai országok az illegális migránsok letelepedését és integrációját.

- Államtitkár Úr! A kormány időben felismerte a veszélyt, ezért döntött a déli határ azonnali lezárása mellett. Nem is tehetett másképpen, hiszen az állam kötelessége biztosítani a nemzet fennmaradását és szilárd alapokat teremteni a jövő nemzedékeinek. A magyar emberek nem akarják, hogy a jövőjükről mások döntsenek, és azt sem akarják, hogy a családokra, rászorultakra, az oktatásra, vagy éppen az egészségügyre fordítandó összegeket a jövőben illegális migránsok támogatására kelljen fordítani, akár évente és fejenként minimum 9 millió forint értékben. Ebből kifolyólag kiemelt közérdek a kormány azon tevékenysége, amellyel mindent elkövet azért, hogy megfékezze a Soros-hálózat részeként hazánkban aktívan tevékenykedő, migrációt támogató szervezetek hazánkra nézve káros működését. A magyar embereknek joguk van tudni ezeknek a szervezeteknek a nevét, tevékenységét, a külföldről elfogadott támogatásaik összegét és forrását, valamint a szervezeteknek hozzá kell járulniuk a magyar emberek biztonságát szavatoló határvédelmi rendszer finanszírozásához is.

- Államtitkár Úr! A Stop Soros törvényjavaslat elfogadása és annak szabályrendszere megfelelő garanciákat jelent a magyar családok számára, hogy nem válunk bevándorlóországgá. Tisztelettel kérdezem tehát:

- Megkezdte-e már a rendőrség a Stop Soros életbelépésére történő felkészülést, és amennyiben igen, úgy milyen gyakorlati intézkedések meghozatalára került sor?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és a magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. (Vadai Ágnes: Álljon fel, aki orosz érdekeket képvisel!) Július 1-jén lépett hatályba a Stop Soros törvény, amely újabb erős eszközt ad a rendőrség kezébe annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot és a magyar embereket az illegális migrációtól. Mostantól ugyanis bűncselekménynek számít az illegális migráció szervezése, és büntethető mindenki, aki a magyar törvények kijátszására buzdítja a migránsokat. A törvény hatálybalépéséről valamennyi érintett rendőri szerv tájékoztatást kapott, a vezetők részére meghatározásra került, hogy intézkedjenek az érintett állomány törvénycsomagból adódó feladataira történő felkészítésre. Az erős törvényi felhatalmazás azért szükséges, mert folyamatos az Európát sújtó tömeges bevándorlás, a Soros-hálózat, valamint a brüsszeli bevándorláspárti politika továbbra is migránsokkal próbálja elárasztani a kontinenst, ami indokolttá teszi a szigorítást, hogy ne legyen kritikus helyzet a balkáni útvonalon, ahol a migránsok tömegei akarnak különböző szervezetek és embercsempészek segítségével továbbjutni.

- A Stop Soros kiegészítette a rendőrségi törvényt azzal is, hogy a rendőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában, és működik a határbiztosítási távoltartás intézménye is. Mostantól nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki olyan országon keresztül érkezik Magyarországra, ahol nincs kitéve üldözésnek, illetve olyan országon keresztül utazott, ahol védelmet biztosítottak vagy biztosítottak volna számára, ha ezt a védelmet igényli.

- Képviselő Úr! A rendőrség jogalkalmazó szervei felkészültek tehát a jogszabályi változásokból következő feladatok végrehajtására, így különösen az új törvényi tényállás megvalósításának észlelése vagy az arról történő tudomásszerzés esetén az állam büntetőjogi igényének érvényesítését szolgáló büntetőeljárás lefolytatására. Sor került a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló belügyminisztériumi rendelet módosítására, amely meghatározta a határbiztosítási távoltartási intézkedés végrehajtásának szabályait. A kormány elkötelezett a határvédelem, a rendőrség megerősítése és a közbiztonság növelése mellett. A jövőben is azon fog dolgozni, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő feltételek nemcsak a napi munkavégzéshez, de a szakma rangjának emeléséhez is. Hozzájárult a rendőrség hatékonyságának javításához a rendvédelmi életpályamodell bevezetése, az 50 százalékos illetményemelés, az informatikai rendszer teljes megújítása… (Vadai Ágnes: Ó!)…a fegyverzet fejlesztése, a helikopterek beszerzése és a gépkocsiállomány megújítása is.

- Képviselő Úr! Pénteken fog szavazni az Országgyűlés a 2019-es költségvetésről. Ebben a költségvetésben még több jut biztonságra, mint a 2018. éviben! Arra kérem önt és képviselőtársait is, hogy támogassák a 2019-es költségvetésitörvény-javaslat elfogadását, hiszen ezzel Magyarország és a magyar emberek biztonságát támogatják! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

ÁGH PÉTER: - Képviselőtársaim! Megköszönhetjük a rendőrségnek azt a munkát, amit Magyarország biztonsága érdekében az elmúlt években kifejtettek és most is kifejtenek. Ne felejtsük el aláhúzni azt, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, nagyon komolyan odatették ezért magukat a magyar rendőrök… (Vadai Ágnes: Mert a katonák nem? Ők is ott vannak a határon, nekik is meg kellene köszönni!)… de, azt gondolom, mindig szükség van arra, hogy a biztonságot fokozni tudjuk, a megfelelő segítséget ehhez meg tudjuk adni. Ezért szükség van arra, hogy Magyarország következő évi költségvetését is támogassuk, hiszen az valóban nagyon komoly segítséget jelent a rendőrségnek. Bízom abban, hogy ennek révén Magyarország a jövőben is a világ egyik legbiztonságosabb országa tud maradni. Köszönöm a választ, elfogadom! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

