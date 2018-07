Lehet, hogy tán torog

2018. július 21. 00:34

A The Spectator nevű patinás brit hetilap Brüsszellel foglalkozó szakújságírója, Jean Quatremer helyi forrásokra hivatkozva azt írja, Jean-Claude Juncker alkoholizmusa szinte naponta téma az Európai Bizottság munkatársainak körében.

Az uniós ügyekről való tudósítással és azok elemzésével foglalkozó Quatremer azt állítja, hogy számtalan olyan forrással beszélt Luxembourgban is Brüsszelben is, akik konkrét esetektől számoltak be neki az ügyben, hogy Junckert részegnek látták. Egy korábbi uniós miniszter szerint mindenki tisztában van azzal, hogy amikor Junckernek egy pohárban némi vizet hoznak a bizottsági ülésen, abban valójában gin van."

Mint ismert, egy héttel ezelőtt számoltunk be róla, hogy az Európai Bizottság elnöke a NATO-csúcson nyújtott performanszával nem tett sokat azért, hogy eloszlassa az alkoholizmusáról szóló pletykákat. Egy róla készült felvételen tisztán látszódott, hogy Juncker a lábán is alig tudott megállni, nemhogy járni. Az EB elnökének legalább két, de néha három kísérőre is szüksége volt, hogy ne essen orra.

Juncker stábja azonban egy fájdalmas betegségre, az isiászra fogta a meglehetősen furcsa mozgást. Csakhogy Quatremer szerint valami nagyon nem stimmel, hiszen a felvételeken egyáltalán nem rajzolódik ki Juncker arcán a fájdalom, sőt, éppen ellenkezőleg: az EB elnöke mosolyog és felszabadultan csókolgatja az elé kerülő férfiakat, miközben alig tudja egyensúlyát megőrizni."

Emlékezetes, egy évvel ezelőtt a The Sun brit bulvárlap írta meg, hogy Juncker rettenetesen részeg volt az ENSZ tavaly megrendezett genfi csúcstalálkozóján is. A lapnak akkor több részt vevő is megerősítette: mindenki számára világos volt, hogy Juncker igencsak jó barátságban van az alkohollal.

