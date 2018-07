Családtámogatásra kétezermilliárd forint jut

Soha annyi pénz még nem jutott Magyarországon családtámogatásra, mint amennyi a jövő évi költségvetésben szerepel – jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a jövő évi költségvetés kapcsán. A tárca vezetője azt hangsúlyozta: mind az egészségügyre, mind az oktatásra szánt források növekednek.

– Ha végignézzük az emberiség történetét, azt tapasztaljuk, hogy általában sok gyerek született a családokban, több generáció élt együtt nagycsaládként Európában, sokszor limitált anyagi lehetőségek mellett – fogalmazott egy háttérbeszélgetésen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, aki arról is szólt, hogy ebből is látható, ha a családról gondolkodunk, akkor elsősorban szemléletmódról, az életről való felfogásról gondolkodunk. Nézete szerint szerencsés lenne, ha már az óvodában elkezdődne a családcentrikus nevelés.

– Csak egy kis segítségre van szükség, és a klasszikus értékeket bármikor vissza lehet hozni a köztudatba – hangsúlyozta a tárca vezetője. Ismertetése szerint a családok anyagi biztonsága is fontos a kormánynak, ezért a 2019-es büdzsé kétezermilliárd forintot nevesít a különböző családtámogatásokra, ami több mint a duplája annak, mint amennyit a balliberális kormány 2010 előtt fordított erre a célra.

Mivel történelmi mélypontra csúszott vissza a munkanélküliség, ami jelenleg 3,8 százalék, így a kisgyermekes anyáknak is könnyebb akár teljes, akár részmunkaidőben dolgozniuk. Az édesanyáknak továbbra is biztosítja a kormány a hároméves gyest, a gyed extrát, benne a diplomás gyedet, a testvérgyedet. A miniszter kiemelte, hogy ezek összege várhatóan nőni fog, hiszen a minimálbérhez igazodnak.

– Általában elmondató, hogy a ­munkaalapú családtámogatásokra (csed, gyed, terhességi táppénz) egyre többet fordít a kormány. Jövőre ez 265 milliárd forintot jelent, s ez 14 százalékkal több, mint idén, ami egyrészt annak köszönhető, hogy egyre több gyermekes szülőnek van munkája, másrészt annak, hogy a béremelésekkel párhuzamosan ezen ellátások összege is folyamatosan nő – fejtette ki Kásler Miklós.

Szavai szerint a kormányzat azzal is segíteni kívánja a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását, hogy a munkáltatók a havi bruttó 100 ezer forint helyett már a mindenkori minimálbér (ami idén 138 ezer forint) összegéig érvényesíthetik az adócsökkentést, illetve -mentességet. Családbarát adó- és járulékkedvezményekre összességében közel 400 milliárd forintot, 35 milliárd­dal többet fordít jövőre a kormány, mint idén.

A miniszter emlékeztetett: a kétgyermekesek családi adókedvezményét négy év alatt megkétszerezték, így jövőre már 40 ezer forintot érvényesíthetnek havonta. Az otthonteremtés támogatására minden eddiginél több pénzt, összesen 242 milliárd forintot, 6 milliárddal többet fordítanak, így továbbra is elérhetőek maradnak az otthonteremtési program meglévő kedvezményei.

A miniszter tájékoztatása szerint folyamatosak a betegellátás színvonalát javító fejlesztések is Fotó: Havran Zoltán

Az oktatásra 2010-hez, a ­baloldali kormányzáshoz képest jövőre 606 milliárddal többet szánnak. A nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program kapcsán a miniszter arról szólt, hogy 2014 és 2017 között 38,7 milliárd forintból 78 iskola újulhatott meg, épült tanterem, tornaterem, tanuszoda, de komplett új iskola is. Ezekből huszonötöt már átadtak, további negyvenötöt pedig várhatóan hamarosan befejeznek. Emellett ötszáz intézmény részese a most zajló iskolafejlesztési programnak: 2010 és 2015 között mintegy 100 milliárd forint uniós támogatást fordított erre a kormány. A tanulók 21 százalékát, vagyis 200 ezer gyereket érint 527 iskola korszerűsítése, amely 1-3 éven belül zárul le.

– Folytatjuk a bölcsőde- és óvodafejlesztéseket is – közölte a miniszter, aki arra is kitért, hogy a tárgyi eszközök beszerzésére további hárommilliárd forintos forrást biztosít a kormány, az óvodák működtetési támogatását pedig legalább négymilliárd forinttal emeli.

Megkezdődik a családbarát szülészetek fejlesztési koncepciójának megvalósítása is, amire mintegy tízmilliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

Kásler Miklós kiemelte, az egészségügy forrásai jövőre is tovább növekednek, így összesen 191 milliárd forinttal több jut az egészségügyi ellátásokra, vagyis 647 milliárd forinttal nagyobb ez az összeg, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben. Hozzátette: az egészségügy strukturális átalakítására 40 milliárd forintos céltartalékot különítettek el a jövő évi büdzsében.

– Országszerte újulnak meg a kórházak, rendelők, mentőállomások, belevágtunk Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztési programjába is – hangsúlyozta a miniszter, aki arról is szólt, hogy a következő években 700 milliárdos kórházfejlesztés valósul meg.

Elmondása szerint nemcsak a kórházépületek újulnak meg és bővülnek, hanem a betegellátás színvonalát javító fejlesztések is folyamatosan zajlanak, és az intézmények új eszközöket, készülékeket is kapnak – tette hozzá.

Kásler Miklós azt hangsúlyozta, hogy látják az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, és azon dolgoznak, hogy folytatni tudják a béremelésüket, tovább javítsák a munkakörülményei­ket. Ismertetése szerint a szakorvosok bére az elmúlt két év alatt összesen 207 ezer forinttal emelkedett.

– Vállalásunk szerint megvalósítjuk az ápolók, szakdolgozók bérrendezését, így 2016 és 2019 között átlagosan 65 százalékkal emelkednek a fizetések, s ebből a jövő novemberi emelés nyolcszázalékos bértöbbletet jelent – fogalmazott a miniszter.

magyaridok.hu