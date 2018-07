Óriási áldozatokkal járt a mentés

Több mint két hetet kellett a föld alatt töltenie a tizenkét fiúnak és edzőjüknek, miután június 23-án bent rekedtek a thaiföldi Tham Luang Nang Non barlangban. A gyerekek az értük életét áldozó búvár tiszteletére buddhista szerzetesnövendéknek állnak.

2018. július 22. 12:11

Urai Sándor Thaiföldön élő magyar a Kossuth Rádió Szombat reggel című műsorának elmondta: Thaiföldön a legutóbbi sajtótájékoztatóval hivatalosan is véget ért a történet, az élet azonban némiképp mást igazol. A helyiek sokat beszélnek a gyerekek esetéről.

Mind a thai és a külföldi sajtó, illetve a turisták is sokat foglalkoztak az esettel. Az edző felelősségéről is különböző vélemények alakultak ki, de Urai Sándor szerint a thaiföldiek nem hibáztatják. Bár a csapat a figyelmeztető jelzések ellenére merészkedett a barlangba, nem történt felelősségre vonás. Az esős évszakban rendkívül kockázatos ilyen barlangi túrákra elindulni – fogalmazott Urai Sándor. A magas kockázatot mutatja az is, hogy egy profi mentőbúvár életét vesztette a mentési folyamatok során.

Mentségükre szolgál azonban, hogy a bejáratnál elhelyezett tiltás az esős idő közeledte miatt csak néhány nappal a barlangba lépésük után lépett volna életbe, így tehát nem marasztalható el a fiatal edző, ám a saját lelkiismerete szerint hibásnak érzi magát. Urai Sándor hozzátette: csakúgy, mint a focicsapat tagjai is hibásnak érzik magukat, hiszen óriási áldozatokkal járt a mentés.

A thaiföldi magyar férfi elmondta: az egyik legnehezebb feladat vár most a fiúkra, ugyanis fel kell dolgozniuk a történteket, illetve azt is, hogy a thai haditengerészet egyik búvárja, a 38 éves Samarn Kunan életét vesztette a veszélyes mentési művelet során.

Általánosságban elmondható: a buddhisták sokkal megértőbbek és elfogadóbbak, azonban így is könnyekkel küszködve fogadták az eseményeket. Urai Sándor tájékoztatott: a szokás az, hogy ha valaki az életével fizet egy másik emberért, a „szerencsés kedvezményezett” egy rövid időre beül egy szerzetesi rendbe. Ezt tervezi most az edző és a gyerekek is.

Nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő, abban azonban szinte mindenki egyet ért, hogy óriási nyomás alatt áll a csapat. Az együtt eltöltött 18 nap alatt erős kötelék alakult ki közöttük.

Június 23-án kezdődött kálváriájuk

A tizenkét fiú edzőjükkel még június 23-án rekedt a föld alatt. A 11 és 16 év közötti gyerekekre és 25 éves edzőjükre kilenc napig tartó kutatás után találtak rá a búvárok. A mentőalakulatoknak végül július 10-ig sikerült mindenkit a felszínre hozniuk, de a thai haditengerészet egyik búvárja, a 38 éves Samarn Kunan életét vesztette a veszélyes művelet során.

Az orvosok szerint mindannyian jó szellemi állapotban vannak és jó egészségnek örvendenek lábadozásukat követően.

Az edző és a „Vad Vadkanok” focicsapat fiatal tagjai is beszámoltak megpróbáltatásaikról. Ekkapol Csantavong tréner, akinek egyes szülők szerint a kimentett fiúk az életüket köszönhetik, elmondta: nem akartak tétlenül ülni, míg a hatóságok rájuk találnak, ezért ásni kezdtek a barlang falainál, így próbálva felhívni magukra a figyelmet. A barlangban nem volt élelmük, ugyanis a kirándulás előtt ettek, így nem vittek magukkal útravalót. Mindössze a cseppkővizet fogyasztották a föld alatt.

A gyerekeket egyébként egyesével, szakaszosan, négy csoportba osztva menekítették, mindegyiküket két-két búvár segítette a helyenként mennyezetig érő, sötét, zavaros és hideg vízben. A mentés három napig tartott: először négy, aztán újabb négy gyereket mentettek ki, végül pedig az utolsó négy fiút és az edzőt.

Múzeum épül és film is készül

A barlangból élő múzeumot fognak kialakítani, amely bemutatja, hogyan zajlott a mentés. A tervek szerint felállítanak egy interaktív adatbázist. A hely Thaiföld egyik idegenforgalmi látványossága lesz.

A fiúk történetét nagy sajtóérdeklődés övezte. A sikeres mentés után szinte egyből jelentkezett a Pure Flix Entertainment produkciós cég, ugyanis filmet terveznek készíteni a fiúk történetéből.

A mentésben részt vevő thaiföldi rendőrök sisakjai a Tham Luang-barlang bejáratának közelében (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)

A thaiföldi haditengerészet által közreadott képen néhány fiú a Tham Luang-barlangban (Fotó: MTI/AP/A thaiföldi haditengerészet Facebook-oldala)

Thaiföldi katonák viszik a barlangi mentőmunkálatok során elhunyt Szamarn Punannak, a thaiföldi haditengerészet elit alakulata egykori tagjának a koporsóját az észak-thaiföldi Csiangraj tartományban fekvő Maeszaiban (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)

Thaiföldi diákok közösen meditálnak az esővízzel elárasztott Tham Luang barlangban rekedt tizenkét diák és edzője kimentésére végzett művelet sikeréért az észak-thaiföldi Csiangraj tartományban fekvő Maeszaiban (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)

