Hajrá a javából: repkedtek a milliárdok

30, azaz harminc (!) törvényjavaslat kapott zöld utat a nyári szabadság előtti rendkívüli ülések hetében. Legzengzetesebbnek a jövő évi költségvetés szentesítése ígérkezett, ám a többi sem okozott csalódást.

2018. július 22. 23:50

Magyarország 2019. évi központi költségvetése

Soha ennyi milliárd sorsáról még nem döntött a Tisztelt Ház. Más tekintetben is parlamenti rekord is született: az ellenzék 810 (!) módosító javaslattal próbálta számukra kedvezőbb irányba ”terelni” a pénzt, ám zátonyra futottak. A kormányjavaslat a magyar gazdaságpolitika a következő években egy versenyképesebb gazdasági környezet kialakítására, az innovatív és fejlődőképes vállalkozásokra, a csökkenő adóterhekre és a magasabb munkabérekre fókuszált. (Előterjesztő: Varga Mihály, pénzügyminiszter.) Íme az irányadó számai!

( 1) Az Országgyűlés az államháztartás 2019. évi

- bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban,

- kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban,

- hiányát 998 433,9 millió forintban állapította meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2019. évi

- bevételi főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,

- kiadási főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,

- egyenlegét 0,0 millió forintban állapította meg.

(3) A bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2019. évi

- bevételi főösszegét 1 642 151,3 millió forintban,

- kiadási főösszegét 2 044 252,9 millió forintban,

- hiányát 402 101,6 millió forintban állapította meg.

(4) A bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2019. évi

- bevételi főösszegét 1 359 326,8 millió forintban,

- kiadási főösszegét 1 955 659,1 millió forintban,

- hiányát 596 332,3 millió forintban állapította meg.

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 128 igenszavazattal, 56 "nem" kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról.

A modern közigazgatás és a minőségi oktatás megteremtése érdekében indokolt, hogy az egyértelmű felelősség és az irányítás a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerüljön. A törvényjavaslat rendelkezik egy Tanácsadó Testület létrehozásáról is, mely testület a Miniszterelnökség vezetésével és az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a rendészetért felelős miniszter részvételével működik. A testületet – különösen az egyes miniszterek feladatkörét érintő kérdésekben – javaslattételi és véleményezési jogok illetik meg, tagjait tiszteletdíj illeti meg. (Előterjesztők: Gulyás Gergely, Dunai Mónika, - Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő, Gréczy Zsolt, DK), 54 "nem” kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról

Alapvető célja a Magyarország határain kívül élő magyarokért viselt felelősség érvényesítése, ami megkívánja ezen alapvető cél eszközeinek rendszeres áttekintését, ennek nyomán pedig a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény rendszeres felülvizsgálatát. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak szerint az elkülönített állami pénzalapot létrehozó törvényben meg kell határozni az elkülönített állami pénzalap rendeltetését, bevételi forrásait, teljesíthető kiadásai körét, az elkülönített állami pénzalapért felelős személyt, testületet és - ha kijelölésre kerül – a kezelő szervét, valamint a pénzalap kezeléséhez szükséges kiadások finanszírozásának mértékét.

Jelen törvényjavaslat keretében a meghatározott feltételeknek tartalmilag megfelelő módon, és egyúttal annak egységességét, kohézióját erősítve, valamint bizonyos kodifikációsjogtechnikai szövegpontosításokat is elvégezve újul meg a törvény. (Előterjesztők: Zsigmond Barna Pál, Nacsa Lőrinc, - Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 159 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Jobbik + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő, Dúró Dóra, Független) 20 "nem” ellenében, 5 tartózkodás kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

A törvényjavaslat egyrészt rendezi a nem sportegyesületi, egyesületi formában működő labdarúgó sportszervezetek labdarúgó sporttevékenysége, sportversenyei, sporteseményei (mérkőzések) televíziós, rádiós, internetes vagy a nyilvánossághoz történő más módon történő közvetítésével kapcsolatos, centralizáció alá nem eső szerződések hatályát, másrészt arról is rendelkezik, hogy sportszervezetek ügyeiben speciális sportügyekre szakosodott választottbíróságok járjanak el a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. A speciális választottbírósági út igénybe vétele ugyanis elősegíti a sport függetlenségét és integritását. (Előterjesztők: Bánki Erik, Nagy Csaba, Dunai Mónika, - Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igenszavazattal (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 48 "nem” ellenében 8 tartózkodás (LMP) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF . )

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

A törvény módosítása a független műszaki szakértői szervezetre vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket tartalmazza. (Előterjesztő:Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 154 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Jobbik, + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő, + Dúró Dóra, független), 33 "nem" kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére. (Előterjesztő:Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 178 igenszavazattal, 9 tartózkodás (DK) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

A javaslatban szereplő módosítások kiemelt célja egyes kiemelt adópolitikai célok elérésének ösztönzése, jogharmonizáció biztosítása, az adózók adminisztratív terheinek csökkentése, valamint az öregségi nyugdíjra jogosult munkavállalóknak az adó- és járulékkedvezmények bevezetésével a munkaerőpiacra történő visszavezetésének elősegítése. Továbbá az egységes jogértelmezést és az európai unió jogszabályaival való összhang megteremtését is szolgálják, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált módosításokat is tartalmaz. (Előterjesztő: Varga Mihály, pénzügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igenszavazattal (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 33 "nem” ellenében 23 tartózkodás (Jobbik + Dúró Dóra, független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A szociális hozzájárulási adóról.

A törvényjavaslat célja a gazdasági növekedés feltételeinek javítása, és a gazdaság versenyképességének megőrzése, továbbá a versenyképes adórendszer megteremtése. Ennek érdekében a kifizetői közterhek közül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás összevonására tesz javaslatot, emellett a más törvényben szabályozott, a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményeket is az új, közteherbe (szociális hozzájárulási adóba) olvasztja. (Előterjesztő: Varga Mihály, pénzügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igenszavazattal (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 48 „nem” ellenében, 8 tartózkodás (LMP) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF. )

A gyülekezési jogról

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy – az e törvényben meghatározott kivételekkel – előzetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket szervezzen, és azokon részt vegyen. Közterületnek nem minősülő helyszínen viszont csak az ingatlan tulajdonosának és használójának hozzájárulásával szervezhető gyűlés. E törvény alkalmazása során gyűlés a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel, ahhoz bárki szabadon csatlakozhat. A javaslat megtiltási okként, pontosabban kívánja szabályozni a bejelentési kötelezettséget, amely során együttműködési kötelezettséget kíván előírni a szervező(k) és a rendőrség számára, amelynek keretében a gyűlések rendjének biztosítása és az előírt magatartási szabályok betartása érdekében egyeztetésre kötelezheti a feleket. Fontos újítása a javaslatnak, hogy meghatározza a résztvevők kötelezettségeit is, és ennek keretében előírja a gyűlés zavarásának tilalmát, az egyenruha viselésének tilalmát, továbbá a gyűlésen fegyveresen vagy felfegyverkezve, illetve védőfelszerelésben való megjelenés tilalmát. – utóbbi esetében szintén fontos szempontként figyelembe véve az erőszakra és a félelemkeltésre alkalmas gyűlések tiltását. Szintén fontos újdonsága a javaslatnak, hogy a gyűlések rendjének biztosítása érdekében – figyelembe véve a gyűlésre való gyors és akadálymentes eljutást – ellenőrzési pontokat is létesíthet a rendőrség, amelyek abban az esetben lesznek alkalmazhatóak, ha fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy valaki a gyűlésen fegyveresen vagy felfegyverkezve kíván részt venni. Emellett fontos kiemelni, hogy a javaslat a gyűlések békés jellegének megőrzése érdekében, új Büntető Törvénykönyvi és szabálysértési tényállásokat alakít ki, amelyek garantálják ezen új – javaslatbeli – szabályok érvényesülését, valamint hatékony visszatartó erőt és fellépést garantálnak a gyűléseket megzavarókkal szemben. (Előterjesztő: Trócsányi László,igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 56 "nem” kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF. )

A magánélet védelméről

A magánélet védelméről szóló törvényjavaslat az Alaptörvény VI. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a magánélet, a családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartására vonatkozó jogosultságot bontja ki az Alaptörvény hetedik módosítására tekintettel. A törvény az alapvető jogok korlátozhatóságának Alaptörvényben meghatározott általános kereteire, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatára figyelemmel irányozza elő a magánélethez való jog hatékony és fokozott védelmét. Összegyűjti a védendő érdekeket, és az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapelvi szinten is megjeleníthető rendelkezéseit foglalja a normaszövegbe, utalva arra, hogy e jogok részletes szabályait, illetve azok megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket külön törvény határozza meg. (Előterjesztő: Trócsányi László,igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 153 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Jobbik + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 34 "nem” kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF. )

Az üzleti titok védelméről

A törvény az Európai Parlament és a Tanács által 2016. június 8. napján elfogadott, a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016/943/EU irányelvet ülteti át a magyar jogba. A törvény alapjául szolgáló Irányelv megalkotása azért vált szükségessé, mert az innovatív vállalkozások egyre fokozottabban ki vannak téve az üzleti titok eltulajdonítására irányuló – az unión belülről vagy kívülről kezdeményezett – tisztességtelen magatartásnak, így például az engedély nélküli másolatkészítésnek, az ipari kémkedésnek vagy a titoktartási kötelezettségek megsértésének. Az új szabályozási megoldás az Irányelvben lefektetetteknek megfelelően tartalmazza az üzleti titok fogalmának, és a védelem korlátainak új megközelítését, kiegészítve az irányelv által bevezetett új szankciórendszerrel. az üzleti titok védelme egységesen, a jelen előterjesztésben foglalt jogszabály szerint valósul meg. Ennek alapján mind a piaci hatású, az üzleti tisztesség követelményeibe ütköző, mind az ilyen hatással nem rendelkező üzletititok-sértés ellen ezen törvény alapján lehet fellépni. (Előterjesztő: Trócsányi László,igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 129 igenszavazattal, (Fidesz-KDNP + Ritter Imre, nemzetiségi képviselő), 17 "nem” ellenében, (DK, LMP + Süli János, KDNP), 38 tartózkodás kíséretében, elfogadta. ( Szövege: PDF. )

Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló szerződés kihirdetéséről

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló szerződés kötelező hatályának elismerésére. Magyarország és a Szlovák Köztársaság tiszteletben tartva egymás területi épségét és a két állam közötti államhatár sérthetetlenségét, betartva és megvalósítva a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződés alapelveit és céljait, attól az óhajtól vezérelve, hogy meghatározzák és dokumentálják az államhatárt, abbéli törekvésükben, hogy biztosítsák a határvonal megjelölését és láthatóságát, ezek ellenőrzését, a határjelek folyamatos karbantartását és az államhatár felmérését, azzal a céllal, hogy a kölcsönös megértés szellemében rendezzék az államhatár azon változásait, amelyekre az Ipoly határfolyó vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain végrehajtott intézkedésekkel összefüggésben került sor, továbbá rendezzék a magyar Somoskőújfalu település önkormányzata által létesített szennyvízcsatomának az államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzetet, és megteremtsék a feltételeket az érintett földterületek hasznosításához, e törvényjavaslatban foglaltak szerint állapodtak meg. (Előterjesztő: Pintér Sándor, belügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 161 igenszavazattal, 23 tartózkodáskíséretében, (Jobbik + Dúró Dóra, független) elfogadta. (Szövege: PDF )

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

Az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése módosításának hatálybalépését követően – 2018. október 15. – tilos a közterületen életvitelszerűen tartózkodni. Az Alaptörvény módosulása alapján megszűnik az a szabályozási jogi keret, amely kimondta, hogy törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítse az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés tényállásának jelen módosítása szükséges ahhoz, hogy az Alaptörvény jelzett módosításával összhangban legyen a szabálysértési szabályozás. (Előterjesztő: Pintér Sándor, belügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 132 igenszavazattal, 54 „nem” kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról

A törvényjavaslat célja olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását. Ennek megfelelően engedély és bejelentés nélkül létesíthető a 80 m-nél sekélyebb és házi vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító vízilétesítmény. Az engedélyezési kötelezettség fenntartása szükséges azonban a hideg és termálkarszt készletekbe (víztestekbe) történő beavatkozás mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül, valamint mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül a gazdasági célú vízkivételek esetében. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet fogja meghatározni. (Előterjesztő: Pintér Sándor, belügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 139 igenszavazattal, 39 "nem” ellenében, 16 tartózkodás kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF .)

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

A tizenhét halálos áldozatot követelő tragikus veronai buszbaleset rávilágított arra, hogy az engedély nélkül átalakított személyszállítást végző járművekkel a közúti közlekedésben való részvétel olyan súlyos következményekkel járhat, hogy vizsgálni szükséges az ilyen cselekményekkel szemben a büntetőjog ultima ratio jellegű eszköztárának alkalmazhatóságát. A javaslat szerinti tényállással kifejezésre juttatja a jogalkotó azt, hogy a személyszállítást végző járművek átalakításának engedélyhez kötése nem csupán egy adminisztratív teher, hanem annak teljesítéséhez nyomós közérdek fűződik. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása megerősítette a magánélet védelmét. Erre figyelemmel a hivatalos személyeket is megilleti az a jog, hogy legyen olyan hely és időszak a mindennapi életükben, ahol, illetve amikor joggal elvárhatják, hogy hivatalos eljárásuk miatt ne zaklassák őket. A javaslat ennek érvényre juttatása érdekében módosítja a Büntető Törvénykönyv zaklatásról szóló tényállását. (Előterjesztő: Czunyiné Bertalan Judit, Fidesz képviselő.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 130 igenszavazattal, 22 "nem” ellenében, 33 tartózkodás kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

A magyar alkotmánytörténetnek két kiemelt intézménye van: ez egyik a Kossuth tér a parlament, amely a törvényhozás központja; a másik a vár, amely a végrehajtó hatalom központja. Ahogyan a Kossuth Lajos tér törvényi rendelkezéssel a törvényhozás gondozásába került, úgy ugyanezt indokolt és szükséges megtenni a várnak a Dísz tértől a Királyi Palota között elhelyezkedő területére vonatkozóan is. A törvény a kiemelten közérdekű beruházások kategóriájának a bevezetésével lehetővé teszi, hogy Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz vagy a Budai Palotanegyed megújításához hasonlóan további fontos, kifejezetten közérdekű beruházások egységes szabályozási elvek mentén, de egyben a beruházások jellegéhez és a helyszínek sajátosságaihoz igazodóan, hatékonyabban kerülhessenek előkészítésre és valósulhassanak meg. A törvénytervezet további célja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása, tekintettel az Európai Bizottság SA.50768 számú határozatára, mely Magyarország filmszakmai támogatási programja esetében jóváhagyta a közvetett támogatás mértékének 25 %-ról 30 %-ra növelését. (Előterjesztő: Gulyás Gergely,Miniszterelnökséget vezető miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 127 igenszavazattal, 56 "nem” kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

A megállapodás célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése, elősegítése, különösen az egymás területén megvalósuló beruházási tevékenység feltételeinek kedvezőbbé, biztonságosabbá tételével, a beruházások ösztönzésével. (Előterjesztő: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter.)

***

Országgyűlés a törvényjavaslatot 187 igenszavazattal, 7 ellenszavazat (LMP) és 1 tartózkodás (Hadházy Ákos, független) kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás és mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről

A megállapodás rögzíti a vasúton történő áruszállításhoz kapcsolódó áruátvétel, szállítás és az átvevőhöz való eljuttatás rendjét, a szállítási szerződés megkötésének előírásait, a vasúti fuvarlevél tartalmi követelményeit, az áruszállítás határidejének és költségviselésének rendjét, a különleges feltételeket megkövetelő áruszállítás (kémiai-vegyi, illetve gyúlékony anyagok, hosszú méretű, túlsúlyos, gyorsan romló, fagyveszélynek kitett, illetve veszélyes áruk, gépjárművek és konténerek, illetve élőállatok szállítása) szabályait, a vasúti áruszállítás felelősségének és kártérítésének kérdéseit. (Előterjesztő: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Szövege: PDF.)

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

A keretmegállapodás olyan kötelezettség vállalásokat tartalmaz, ideértve az emberi jogokra, a non-proliferációra, a terrorizmus elleni harcra, a Nemzetközi Büntetőbíróságra, a migrációra és az adózásra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az Európai Unió külpolitikája szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Rendelkezik olyan általános elvekről is, mint a demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tisztelete. Jelentősen bővíti a felek kölcsönös kötelezettségeit a gazdasági, a kereskedelmi, valamint a belügyi és igazságügyi együttműködés területein. Lehetőséget biztosít az együttműködésre olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiatermelés, a tudomány és technológia, a tengeri és a légi közlekedés. Foglalkozik a pénzmosás, a terrorista személyek finanszírozásának, valamint a kábítószerek illegális terjesztésének, a szervezett bűnözésnek és a korrupciónak a kérdésével is. (Előterjesztő: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Szövege: PDF.)

Egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás kihirdetéséről

A megállapodás célja, hogy megerősített partnerséget hozzon létre a felek között, keretet biztosítva az együttműködéshez. A megállapodás három fő területre vonatkozik. A közös érdekű kül- és biztonságpolitikai kérdésekben folytatott politikai együttműködésre, ideérve a tömegpusztító fegyverek és a kézi- és könnyűfegyverek ellenőrizetlen elterjedésének megakadályozását, a terrorizmus elleni küzdelmet, a nemzetközi béke és biztonság előmozdítását, valamint a multilaterális fórumokon való együttműködést. Közös értékeken alapuló, kötelező erejű politikai záradékokat tartalmaz, amelyek összhangban állnak az EU által aláírt hasonló megállapodásokban található standard záradékokkal. Rögzíti a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben folytatott együttműködés kereteit, többek között a következő területeken: gazdaságpolitikai párbeszéd, kereskedelmi és beruházási kérdések ösztönzése, valamint olyan ágazati gazdasági és kereskedelmi kérdések, mint a mezőgazdaság, a kereskedelem technikai akadályainak lebontása, az állat- és növény-egészségügyi kérdések, közbeszerzés és szellemi tulajdon. A szerződő felek fokozott ágazati együttműködésre törekednek többek között a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a migráció és menekültügy, a turizmus, a kutatás és innováció, az oktatás és kultúra, a konzuli védelem, a személyes adatok védelme, a szervezett bűnözés és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem és az igazságügyi együttműködés terén. (Előterjesztő: Lázár János,Miniszterelnökséget vezető exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény megkötése kiadatási kötelezettséget teremt Koszovó és Magyarország között és egyértelműen szabályozza a kiadatás feltételeit, elősegítve ezzel a nemzetközi bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Megfelelnek a modern kiadatási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF .)

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

Az Azerbajdzsán és Magyarország közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást jelenleg nem szabályozza kétoldalú dokumentum, ezért kiemelten fontos az erre vonatkozó kormányközi megállapodás létrehozása, amely megteremti e tevékenységek jogi keretét. Rögzíti a személyszállítás, illetve árufuvarozás végzésének feltételeit és kereteit, az árufuvarozás adó- és engedélymentességének eseteit, szabályozza a túlméretes vagy veszélyes áruk szállítását, rendelkezik a fuvarozó kötelezettségeiről és a szabálysértés esetén hozandó intézkedésekről, valamint meghatározza a Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes szerveket és munkacsoportot. A megállapodás létrehozása hozzájárul Magyarország keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítéséhez és elősegítheti a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok erősödését. (Előterjesztő: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési exminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 181 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás (DK + Hadházy Ákos független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény alkalmazása egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a két ország között az elítéltek átszállítására irányuló eljárást, annak érdekében, hogy az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése céljából saját államukban tölthessék le végrehajtandó büntetésüket. Az egyezmény megfelel a modern átszállítási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Magyarország számára a Turizmus Világnap 2018 központi rendezvénye budapesti megrendezése különösen értékes, mivel a hazai turizmus szereplőinek és a belföldi desztinációknak nemzetközi szakértői közönség előtt is alkalmuk nyílik bemutatkozásra, szakmai kapcsolatok kialakítására, egyben a kapcsolódó turisztikai infokommunikációs vállalkozásoknak is a tudásmegosztásra. A budapesti megrendezés erősíti Magyarország és Budapest biztonságos és vonzó turisztikai célpont képét, mely könnyen elérhető a világ valamennyi részéből, és fejlett infrastruktúrával, világszínvonalú szolgáltatásokkal várja a turistákat és a konferencia résztvevőit is. A megállapodásban a nemzetközi konferenciák megrendezése tárgyában kötött nemzetközi szerződésekhez hasonlóan Magyarország kiváltságokat és mentességeket – többek között joghatóság alóli mentességet, illetve adómentességet – biztosít a UNWTO és személyzete tagjai számára. A megállapodás kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés ad felhatalmazást, és az e törvénnyel kerül kihirdetésre. (Előterjesztő: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 158 igenszavazattal, 1 ellenszavazat (Gurmai Zita, MSZP) és 32 tartózkodás (MSZP. DK Párbeszéd + Bősz Anett, Hadházy Ákos, független) kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

Amennyiben a bíró szolgálati jogviszonya a Bjt. 90. § g) vagy n) pontja alapján szűnik meg a megbízatása lejártát követően kérheti, hogy pályázat kiírása nélkül a köztársasági elnök ismételten nevezze ki bíróvá. (Előterjesztők: Hende Csaba, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 58 ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

A törvényjavaslat a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvény módosítását foglalja magában. Az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Országgyűlés által meghatározott törvényi keretek között a kormány, valamint irányítás alá tartozó költségvetési szervek és a tagjainak tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek látják el. Erre tekintettel szükséges megteremteni annak a lehetőségét, hogy a kormánynak legyen lehetősége arra, hogy meghatározzon olyan személyeket, akik tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhetők. A törvényjavaslat az ehhez szükséges módosításokat foglalja magában, illetve a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvény technikai jellegű módosítását is tartalmazza. (Előterjesztők: Győrffy Balázs, Jakab István, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 58 ellenszavazat kíséretében elfogadta. (Szövege: PDF.)

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

A törvényjavaslat - a kormány kötelezettségének teljesítéseként - a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazza. (Előterjesztő: Varga Mihály, pénzügyminiszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 133 igenszavazattal, 58 ellenszavazat kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

A törvény módosítása alapvetően az önálló szabályozó szervi jogállásnak megfelelő, a független működést szolgáló garanciális rendelkezések megerősítése, valamint a hivatal hatósági eljárásaival kapcsolatos speciális szabályok rögzítése érdekében szükséges. A tapasztalatok alapján indokolt továbbá néhány, a működést könnyítő, technikai és pontosító jellegű rendelkezés átvezetése is a szabályozáson. (Előterjesztő: Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 158 igenszavazattal, 26 ellenszavazat és 8 tartózkodás kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

Az infotörvény módosítása a bűnüldözési irányelvet ülteti át a magyar jogba, illetve a kiegészítő honvédelmi és a nemzetbiztonsági adatkezelés szabályait adja meg, valamint a hatósági eljárás szabályait rendezi. (Előterjesztő: Trócsányi László igazságügyi miniszter.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 157 igenszavazattal, 2 ellenszavazat (Pogácsás Tibor, Fidesz, Mesterházy Attila, MSZP) és 33 tartózkodás kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Jelen törvénymódosítás elsődleges funkciója az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján. A kampányidőszak a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazás befejezéséig tart. A választás hétvégéjén, bár a szavazás befejezéséig tartó kampányidőszak alatt a jelöltek és a jelölő pártok kampánytevékenységgel összefüggő kiadásaikat a törvény alapján a támogatás terhére elszámolhatják, a költségek kifizetéséhez használt kincstári kártya, illetve átutalási rendszer mögött álló elszámolási rendszer csak a következő munkanapon tenné lehetővé a kifizetés teljesülését. A kampánytámogatás terhére kiadás kifizetése a kampányidőszak alatt, kincstári kártyával vagy átutalással valósulhat meg. (Előterjesztők: Gulyás Gergely, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Kocsis Máté, Németh Szilárd István, Fidesz képviselők.)

***

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igenszavazattal, 34 "nem” kíséretében elfogadta. ( Szövege: PDF.)

Bartha Szabó József