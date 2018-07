Az ENSZ sem független

Lehull a lepel a háttérből irányító nemzetközi elitisták igazi céljairól.

2018. július 23. 16:13

Soros György tudatos háttérmunkája miatt nem csupán az Európai Unióban, az ENSZ-ben, a Világbankban vagy éppen az amerikai törvényhozó testületekben szerzett befolyást, hanem bizonyos üzleti és politikai elit klubokban, társaságokban is. Ilyen például a Concordia, amely minden évben az ENSZ-közgyűléssel egy időben tartja éves csúcstalálkozóját, az általuk megfogalmazott cselekvési tervet tükrözi az a mérföldkőnek tartott nyilatkozat, amit a világszervezet 2016-ban fogadott el a menekültválsággal kapcsolatban.

Emberi jogok, fenntarthatóság, korrupcióellenes küzdelem, demokratikus jogok érvényesülése vagy éppen a menekültválság kezelése – szinte mindig ezeket a hangzatos szlogeneket tűzik zászlajukra azok a szervezetek, amelyeket eddig az önkéntes segítségnyújtás és a jótékonyság köntösébe bújtattak különböző érdekcsoportok. Az utóbbi időben viszont egyre többször derül ki az, hogy ki és miért is támogatja olyan nagylelkűen a különböző világszervezetek munkáját.

Soros György évtizedeken keresztül a jótékony filantróp szerepében tetszelgett, alapítványai és pénzügyi befektetései miatt komoly befolyással bír nem csupán az Európai Unió, hanem bizonyos nemzetközi szervezetek döntéshozatali testületeiben is. Mint arról korábban már írtunk, az ENSZ migrá­ciós csomagját előkészítő Louise Arbour is az ő embere, aki még díjat is kapott Soros Györgytől szolgálataiért.

Minderre azért is érdemes rávilágítani, mert mint ismert, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: hazánk kilép az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából, mivel az teljes mértékben ellentétes az ország biztonsági érdekeivel, a józan ésszel és az európai biztonság helyreállításának szándékával.

Az ENSZ-ben meghatározó döntéshozatali pozícióit betöltő vezetők közül többen egy másik „független” csoportban is feltűnnek, csakúgy mint az UNESCO vezetője, Irina Bokova (képünkön), aki 2015-ig az ENSZ magas szintű bizottságaiban tevékenykedett, a Forbes pedig a világ legbefolyásosabb asszonyai közé sorolta. Ilyen a 2011-ben alapított Concordia nevű társaság – önmagát nonprofit, nem független szervezetként aposztrofálja –, amelynek 2016-os csúcstalálkozóját éppen az ENSZ közgyűlésének idején, szintén New Yorkban tartották, a világ vezető elitjét tömörítő társaság tagjai magas szintű megbeszéléseket folytattak Európa jövőjéről, illetve a menekültügyi válságról.

Egyre több szervezet egyre több tisztségviselőjéről derül ki, hogy erőteljesen lobbizik a migrációért Fotó: Reuters

A Concordia vezetői között a Bilderberg-csoport több tagja is felbukkan, a titokzatos szervezet céljai között az ENSZ megerősítése is szerepel. A csúcstalálkozón az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal karöltve a magánszektor szerepéről és felelősségéről, valamint a globális migrációs kihívások kezeléséről egyeztetett. Figyelemre méltó adalék, hogy az általuk megfogalmazottak az ENSZ migrációs nyilatkozatával megegyező megállapításokat tartalmaztak.

Soros György a Concordia rendezvényén előadóként szerepelt, majd az Obama amerikai elnök által összehívott globális menekültválsággal foglalkozó vezetői tanács ülésén is felbukkant, ahol a milliárdos tőzsde­spekuláns „csekély” 500 millió dolláros felajánlást tett, ezzel persze azonnal az újságok címlapjára kerülve. Azt viszont nem hangoztatta, hogy nem csupán jótékonyságból adakozik a cél érdekében: a befektetések Soros nonprofit szervezetek tulajdonában vannak, és a nyereséget a Nyílt Társadalom Alapítványok programjainak finanszírozására költik, beleértve a migránsok, illetve menekültek számára előnyös programokat.

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa – aki szintén a Concordia tagja – az ülést követően közölte, hogy határozottan támogatják Soros tervét, így a menekülteknek hozzáférést kell biztosítani a pénzügyi és jogi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz és a foglalkoztatási lehetőségekhez. Ebben pedig olyan vállalatóriások is segítenek, mint a Google, a Microsoft vagy a Western Union. Az európai migrációs válság remek lehetőséget kínált a Soros-szervezetek számára, hogy tovább befolyásolják a globális bevándorláspolitikát.

Alapítványai előszeretettel támogatták a migráció segítését, az általuk létrehozott NGO-k – mint például a görögországi SolidarityNow – pedig olyan nemzetközi humanitárius ügynökségekkel működnek együtt, mint az ENSZ, az UNICEF vagy éppen a CARE International. Az Airbnb, a világ vezető vendéglátó-társasága pedig a SolidarityNow-val karöltve indította el a görögországi Open Homest, egy új platformot, amely megkönnyíti otthonaik felajánlását azoknak, akik segíteni akarnak a menekülteknek. Erre a célra bárki átadhatja az otthonát az airbnb.com/welcome/refugees/ internetes oldalon.

