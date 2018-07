Tovább támadja Magyarországot Sargentini

Végig kell vinni a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben – mondta Judith Sargentini egy magyar hírportálnak adott interjúban. A holland zöldpárti képviselő jelentése alapján az unió a magyar demokrácia és jogállamiság ügyében vizsgálódik. Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban korábban Soros-jelentésnek nevezte a dokumentumot – közölte az M1 Híradója.

„Az Európai Tanácsnak fel kell lépnie Magyarországgal szemben. Teljesen nevetséges lenne, ha nem szavaznánk meg a jelentés,t és nem próbálnánk végigvinni a hetes cikkely szerinti eljárást” – jelentette ki Judith Sargentini a Mérce.hu-nak adott interjúban. A holland zöldpárti politikus szerint az Európai Parlamentben a képviselők több mint fele aggódik a magyar jogállamiságért, de legalább a kétharmadukat maga mellé kell állítania.

„Ha hagyjuk, hogy ez a jelentés elbukjon, akkor nem adjuk jelét annak, hogy ami Magyarországon történik, az nem elfogadható” – fogalmazott, és hozzátette, „a jelentés nem a migrációról szól, hanem arról, hogy az uniónak meg kell védenie a magyar embereket a kormány lépéseitől”. Judith Sargentini az interjúban arról is beszél, hogy az általa készített jelentés szerinte „a demokráciát védi és teljes mértékben a tényeken alapul”.

A jelentés egy éven keresztül készült

A nyíltan bevándorláspárti képviselő Magyarországról szóló jelentését egy éven keresztül készítette. Ez idő alatt több nemzetközi és magyarországi civil szervezettel is egyeztetett. Csakhogy a közzétett lista szerint szinte csak ellenzéki sajtóorgánumokat és a Soros Györgyhöz köthető, valamint a migrációt támogató szervezeteket kérdezett meg.

A képviselő Twitter-oldalán azt is leírta, hogy évek óta eredményesen dolgozik együtt Soros Györggyel.

Budapestre is ellátogatott

Judith Sargentini januárban Budapestre is ellátogatott a jelentés elkészítése előtt. Arra a kérdésre, hogy milyen szempontok alapján írta meg a jelentését, nem adott választ a Híradónak, szempontjai azóta sem derültek ki. A tavaszi uniós vitákban többször is azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot meg kell büntetni, mert szerinte veszélyben van a jogállamiság és a demokrácia.

A LIBE bizottságban június végén a képviselők többsége megszavazta a jelentést. A holland politikus utána azt mondta, meggyőző eredmény született. Az Európai Parlament tavaly májusban döntött arról, hogy készüljön egy jelentés a magyar jogállamiságról. Judit Sargentini azóta azon dolgozik, hogy Magyarországgal szemben meginduljon a végső esetben szavazatmegvonással járó hetes cikkely szerinti eljárás.

„Soros-jelentés a dokumentum”

Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban Soros-jelentésnek nevezte a brüsszeli dokumentumot, és hangsúlyozta, nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy változtassa meg álláspontját a bevándorlás ügyében. A kormányfő ugyanakkor kiemelte, nincs miről beszélni, a magyar választók ugyanis ezt a kérdést már eldöntötték.

„Azt még Judith Sargentini is elismeri, hogy a jelentést politikai támadásnak szánta” – erről már az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt. Völner Pál kiemelte, a dokumentum azért sem lehet tényszerű, mert a képviselő korábban már lezárt ügyeket is felhoz benne. Mint mondta, ha a képviselők meg is szavazzák a hetes cikkely szerinti eljárást, egy új Európai Parlament semmisé teheti azt.

A Sargentini-jelentés szeptemberben kerülhet az Európai Parlament elé.

