Nagy az érdeklődés a bugaci törzsi gyűlés iránt

Egyebek mellett hagyományőrző seregszemle és a hun–avar–magyar örökséget bemutatókiállítások is láthatók majd a Lezsák Sándor fővédnökségével tartandó Kurultajon.

2018. július 31. 12:42

A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség augusztus 10-e és 13-a között rendezi meg a Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét, Bugacon. Bíró András Zsolt, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta, most száznál több csapat érkezik Bugacra, s képviseltetik magukat Kárpátalja, Erdély, a Délvidék és a Felvidék hagyományőrzői is.

A látogatók száma évről évre örvendetesen nő, így az idén – ha kedvező lesz az időjárás – a főnapon, azaz szombaton akár száznyolcvanezer ember is fölkeresheti a Kurultajt – mondta lapunknak Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatója. A Magyar Turán Alapítvány elnöke, aki egyben a Kurultaj főszervezője is, kifejtette, szerencsére a hely nem probléma, hiszen több tíz hektár áll még rendelkezésükre, ha bővíteni kell. A logisztika persze már keményebb dió. Ennek jellemzésére elárulta, már most is hetven kamion szállítja a felszerelést, a lovakat, a jurtákat és minden egyéb kelléket. Mindig igyekszünk úgy osztani a látogatókat, hogy senki ne érezze magát rosszul, esetleg nyomorogva, s a korábbi esztendőkben kialakított rendszer erre szép reményt ad – fogalmazott.

A Kurultaj fővédnöke a korábbi gyakorlathoz hasonlóan Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola vezetője. Most száznál több csapat érkezik Bugacra. Képviseltetik magukat Kárpátalja, Erdély, a Délvidék és a Felvidék hagyományőrzői is. A Kurultaj a Kárpát-medence egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát, az ősöknek és a magyar történelem jeles alakjainak állít emléket, és 2010 óta olyan kapoccsá vált, amely képes egyesíteni szétszóródott honfitársainkat, nemzetünket – hangoztatta az elnök.

Mindezen túl – a sztyeppei lovasnomád népekkel való rokonság révén – egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is – magyarázta a főszervező. Az Európában páratlan találkozó három napján csaknem huszonöt rokon nemzet mutatkozik be, és több mint félszáz olyan programon vehetnek részt a polgárok, amelyeken a hun-türk tudatú népek képviselői saját, rendkívül színes és értékes kultúrájukból adnak ízelítőt.

Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és vetélkedők, íjászprogramok, a hun–avar–magyar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok lesznek, továbbá kétszer is megidézzük a pozsonyi csatát – mondta az antropológus. Közölte, hatalmas jurtatábor épül, s kézműves-bemutatók és vásár, valamint tudományos ismeretterjesztő előadások színesítik majd a törzsi gyűlést. A rendezők természetesen gondoltak a legfiatalabbakra is.

Erősek vagyunk, elbírjuk a balliberális média rendre felbukkanó gúnyolódását, az pedig külön öröm számunkra, hogy az igénytelenségükkel saját magukat minősítik – fogalmazott Bíró András Zsolt. Hozzátette, a saját munkájukat sokkal inkább az árazza be, hogy évről évre egyre többen kíváncsiak rájuk, s ez erőt ad a továbbiakra, a magyarság és a rokon népek hagyományainak és kultúrájának ápolására, megidézésére.

