Tusványos - A nemzeti összetartozás ereje

Semjén Zsolt az erdélyi magyaroknak és szászoknak 1918-ban tett autonómiaígéretére emlékeztette a Nagy-Románia megalakulásának centenáriumát ünneplő románságot pénteken Tusnádfürdőn.

2018. július 27. 20:16

Semjén Zsolt az 1918-ban tett autonómiaígéretére emlékeztette a románságot

A miniszterelnök-helyettes a Bálványosi Nyári Szabadegyetem nemzetpolitikai fórumán kérdésre válaszolva fejtette ki: tiszteletben tartja, hogy a románság ünnepli Erdély Romániához csatolását, és azt kéri, ők is tartsák tiszteletben, hogy ezen a magyaroknak nincs mit ünnepelni.

"Megértem, hogy nekik nagyon fontos a nemzeti identitás szempontjából december elseje. Ezért csak azt kérem, hogy tanulmányozzák a Gyulafehérvári Nyilatkozatot. Önök akkor megígérték a magyarságnak az önrendelkezést és autonómiát, ezért mi csak arra kérjük önöket, hogy a saját ígéretüket tartsák be, és ne tekintsék extremitásnak, amikor a magyarság autonómiát kér" - fogalmazta meg elvárását Semjén Zsolt.

A politikus - a külhoni magyar pártok vezetőinek részvételével tartott rendezvényen a hallgatóság soraiból érkezett felvetésre reagálva - bírálta azt a kezdeményezést, amely Trianon felülvizsgálatáról szorgalmaz nemzeti konzultációt. A Trianonra adandó mai magyar válasz részeként a nemzeti gyászt, a nemzeti összetartozás megünneplését és a történelmi eseményekkel kapcsolatos magyar álláspont nyilvános képviseletét sorolta fel.

Semjén Zsolt élesen bírálta azokat is, akik aláírásgyűjtéssel és más módszerekkel nemzetiségként próbálják elismertetni a székelységet Magyarországon.

"Aki ezt elindította, az vagy provokátor, vagy hülye, vagy mindkettő, ugyanis a székelység a magyar nemzet elidegeníthetetlen része" - szögezte le Semjén Zsolt.

Mint fogalmazott: szó sem lehet arról, és csak az ő testén keresztül ismerheti el a magyar Országgyűlés 14. nemzetiségként a székelységet, mert "ez árulás lenne a magyarsággal szemben, árulás lenne a székelységgel szemben és árulás lenne a történelmi igazsággal szemben".

Semjén Zsolt a fórumon tartott előadásában is kitért a magyar-román viszonyra, jelezve, hogy Magyarország nyitott az együttműködésre, arra, hogy múlt sérelmeit félretéve a közös érdekekre alapozva fejlessze kapcsolatait szomszédaival.

"Ha Szerbiával lehetséges volt a történelmi kiegyezés, és ma mi vagyunk Szerbiának a legnagyobb támogatói a tekintetben, hogy bekerüljenek az EU-ba, ha a szerbekkel ezt meg tudtuk tenni, és a kulturális autonómiát meg tudtuk valósítani, akkor Bukarestben is be kellene látniuk, hogy nem a mi készülékünkben van a hiba, hanem az övékben" - mondta Semjén Zsolt.

Rámutatott: amikor a magyar kormány a külhoni magyar közösségek megmaradását gazdaságfejlesztési programokkal támogatja, rajtuk kívül az érintett utódállamoknak is jó, a magyar gazdaságnak is jó, egy tipikus "győztes-győztes" helyzetről van szó.

A román-magyar közös érdekekre példaként Európa észak-déli infrastrukturális tengelyének megépítését hozta fel a miniszterelnök-helyettes, és kiemelte, hogy a kisebbségi jogokat korlátozó ukrán oktatási törvénnyel szembeni fellépésben is Románia és Magyarország kiválóan együttműködik.

Deák Ernő, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Répás Zsuzsanna a Magyar Művészeti Akadémia nemzetpolitikai szakértője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Tánczos Barna szenátor (Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ) és Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke (b-j) A nemzeti összetartozás ereje! című nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) Tusnádfürdőn 2018. július 27-én. MTI Fotó: Veres Nándor

Az eddigi nemzetpolitika folytatását kérték a kormánytól a határon túli magyar pártok vezetői

Az identitás-megőrzés és szülőföldön való boldogulás fontos támaszának minősítették a 2010-ben kezdődött nemzetpolitikát a határon túli magyar pártok vezetői és ennek folytatását kérték a kormánytól pénteken, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor "A nemzeti összetartozás ereje" című kerekasztal-beszélgetésén.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke köszönetet mondott mind az anyaország, mind a többi nemzetrész által tanúsított szolidaritásért, amely nélkül - a geopolitikai konfliktus középpontjába került ukrán állam kisebbségellenes kilengései, az oktatási jogok megnyirbálása és a tettlegességig fajult magyarellenes hangulatkeltés közepette - a kárpátaljai magyarság szerinte aligha tudna megmaradni, mint közösség.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint "hihetetlenül sokat jelent" a magyar kormány támogatása: egyebek mellett az a gazdaságfejlesztési program, amely az utóbbi két és fél évben 11 ezer magyar vállalkozót, vagyis ennél sokkal több magyar családot segített szülőföldjén boldogulni és munkahelyeket teremteni. A szerb kormánypártokkal kötött partnerkapcsolatot is hasznosnak nevezte, amely által a magyar közösségnek fontos ügyekben is előre tudnak lépni. Pásztor István üdvözölte a Fidesz-KDNP választási sikerét, és az elmúlt nyolc év nemzetpolitikai építkezésének folytatását szorgalmazta.

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke az anyaország támogatásával indult gazdaság- illetve óvodafejlesztési program közösségerősítő szerepét emelte ki: szerinte a muravidéki magyarok száz év után először érezhették azt, hogy magyarságukból nemcsak hátrány származik, hanem "magyarnak lenni jó".

Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke a szórványvidéken működő iskolák megmentését célzó iskolabusz-projektről és a magyar kormány segítségével megvalósuló vállalkozásfejlesztési programról beszélt. Elmondta, hogy Szlovákiában egymást érik a választási kampányok: miután az MKP idén a megyei választásokon a harmadik legjobb eredményt érte el, most a novemberi önkormányzati, illetve a jövő évi európai parlamenti választásokra készül, amelyen szeretne egy második képviselői mandátumot is megszerezni. Bejelentette: a magyarok mozgósítósa érdekében az MKP saját jelöltet állít a szlovák elnökválasztáson is, akit az MKP - megalakulásának 20. évfordulóján - ősszel nevesít.

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke arról számolt be, hogy az elmúlt évben magyarországi állami támogatással sikerült javítani a magyar kulturális intézményrendszer működési feltételeit, a horvátországi magyar gazdák pedig egymilliárd forintos anyaországi támogatásban részesültek. Fontos közösségi sikernek nevezte, hogy az alig húszezresre tehető magyar közösség kezdeményezésére 14 ezer (nemcsak magyar) aláírást sikerült összegyűjteni a Minority SafePack (MSPI) európai polgári kezdeményezés támogatására, így Horvátország is azon uniós tagállamok közé került, amely teljesítette a megszabott küszöböt.

Deák Ernő, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke azt a szemléletváltást méltatta, amely a nemzeti összetartozás ünnepévé emelte a június 4-i gyásznapot és a korábbi sérelempolitika helyett arra összpontosít, hogy a szomszédos államokat meggyőzze az érdekek közösségéről és szövetségesévé tegye azokat. Rámutatott: a diaszpóra mindig felvállalta a magyar érdekek közvetítését és érvényesítését a nyugati országokban, erre a szolidaritásra pedig továbbra is számíthatnak a Kárpát-medencében élő nemzettársak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) Tánczos Barna szenátor képviselte a tanácskozáson, aki olyan hadszíntérként jellemezte az erdélyi magyar közéletet, ahol "mesterlövészek" vadásznak kipécézett áldozataikra, és ezzel az egész közösségnek sokat ártanak. Az RMDSZ politikusa ezzel az utóbbi időkben született megdöbbentő - az egész közösséget terrorizmussal megbélyegző, a magyar ingatlanvagyon visszaszolgáltatását megtagadó, vagy azt visszaállamosító, a közösségi vezetőket meghurcoló - bírósági ítéletekre utalt, amelyeket elfogadhatatlannak nevezett. Ilyen körülmények között Magyarország támogatását és diplomáciai segítségét nagyon fontos támaszként értékelte.

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke az utóbbi év legfontosabb közös nemzetpolitikai sikerének nevezte a Minority SafePack beterjesztéséhez szükséges aláírások összegyűjtését, illetve azt, hogy Magyarországon immár harmadik alkalommal nemzetileg elkötelezett kormány alakult a választások után.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a további együttműködés felé utat nyitó sikerként értékelte, hogy a választási regisztráció és a levélszavazatok célba juttatása idején mindhárom erdélyi magyar párt ugyanazért dolgozott, a kiemelkedő határon túli választási részvétel pedig visszaigazolta a magyar kormány politikáját, amely ezáltal Kárpát-medencei léptékű legitimitást nyert. Szerinte az összefogás másik fontos üzenete volt az erdélyi magyar pártok január 8-i közös autonómianyilatkozata, amely miatt "akasztással" fenyegette meg az autonómiát követelő magyarokat Mihai Tudose akkori román kormányfő.

A hagyományos tusványosi nemzetpolitikai kerekasztal alkalmával Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a külhoni magyarságnak, hogy áprilisban több mint 96 százalékban támogatta a Fidesz-KDNP kormányt és "így lett meg a harmadik kétharmad". Semjén Zsolt ezt a választási eredményt úgy értékelte: visszaigazolása, elismerése a kormány 2010-ben megkezdett nemzetpolitikájának, amelyet a következő ciklusban is folytatni fog.

Potápi: köszönet a diaszpóra szervezeteinek a magyarság melletti kiállásáért

Köszönetét tolmácsolta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a diaszpóra magyarságának kiállásukért, a magyar nemzetpolitikai célok támogatásáért pénteken Tusnádfürdőn.

Az államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: minden diaszpórában élő magyar nagykövete Magyarországnak. Köszönet jár azért, mert a 2010-es évektől kiálltak a magyar kormány céljai és a magyar nemzetpolitikai törekvések mellett, ha kellett petíciót fogalmaztak, ha kellett nyilatkozatot írtak, tüntetést szerveztek - közölte.

Potápi Árpád János kitért a kormány diaszpórát segítő intézkedéseire, közte a Magyar Diaszpóra Tanács 2011-től történő működésére. Mint kiemelte: a testület ülésén tavaly már 93 tagszervezet vett részt.

Hozzátette: a Magyar diaszpórapolitika - Stratégiai irányok című dokumentum négy fejlesztési irányt határoz meg, így az oktatás fejlesztését, a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ létrehozását, a gazdasági kapcsolatok erősítését és a diaszpóra diplomácia eszközeinek erőteljes használatát.

2018-tól több új kezdeményezést indítottak útnak a dokumentum értelmében, összesen 400 milliós kerettel két pályázatot írtak ki.

100 millió forintból 67 hétvégi iskolát támogattak, míg a diaszpóra szervezetei 300 milliós keretre pályázhattak. Ebből az összegből 215 szervezet kapott támogatást.

Megemlítette, hogy a Határtalanul! program mintájára a diaszpórában élő 10 és 29 év közötti magyar fiatalok anyaországi táboroztatásának támogatását, amelyet a Rákóczi Szövetség bonyolít le. Idén ezer diaszpórában élő fiatal anyaországi látogatását biztosítják. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség támogatását 50 millióra emelték, és idén első alkalommal megszervezték a hétvégi magyar iskolák találkozóját, amelyen több mint 70 iskolavezető, oktatási felelős vett részt.

A Kőrösi Csoma Sándor programban idén 150 ösztöndíjas érkezik, idén első alkalommal kifejezetten egyházi feladatokat ellátó ösztöndíjasokat is kiküldenek. A Petőfi Sándor programban 75-en vesznek részt, s több új települést vontak be - jelezte a nemzetpolitikai államtitkár.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a Mit kezdjünk a kétharmaddal? című fórumon a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2018. július 27-én. Mellette Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (b) és Keresztes László Lóránt, a Lehet Más a Politika társelnöke (j). MTI Fotó: Veres Nándor

Kocsis: hatalmas felelősség a kétharmados többség

Nem korlátlan hatalmat jelent, hanem óriási felelősség a kormánypártok által az áprilisi választáson szerzett kétharmados többség - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kerekasztal-beszélgetésén pénteken. Szerinte az ellenzéknek semmilyen Magyarországgal, vagy a nemzettel kapcsolatos víziója nincs.

Kocsis Máté rámutatott: ezzel a felelősséggel kívánnak hozzáállni a közös ügyekhez, az ország dolgaihoz.

Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője úgy fogalmazott: a kétharmados többség felelősség azok felé, akik megválasztották őket, és lehetőség arra, hogy a világképüknek megfelelő céljaikat megvalósítsák.

Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke azt mondta: az ellenzék számára kudarc volt az áprilisi választás, de az ő munkájukat mégis igazolták a választók, soha még nem kaptak ennyi voksot. Az fel sem merült, hogy ne vegyék fel a mandátumot. Szerinte a Fidesz sokszor bohózattá degradálja a parlamentet, a legfontosabb törvényjavaslatok vitája a késő esti órákban zajlik.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője azt mondta: a szavazók által támasztott minimális elvárás, hogy a képviselők járjanak be a Parlamentbe, így nem is volt opció, hogy ne vegyék fel a mandátumot. Az, hogy harmadszor kapott a Fidesz-KDNP kétharmadot, az kritika is az ellenzék számára - jegyezte meg.

Hozzátette: nincsenek illúziói a parlamenti munkát illetően, s nosztalgiával tekint a 2010-ben indult ciklusra, amikor érdemi viták zajlottak. Azt kérte, a kormánypártok éljenek és ne visszaéljenek a kétharmaddal, hiszen egy erős és felelős kormány azt is figyelembe veszi, hogy a magyar társadalom és szavazók közel fele nem ért egyet vele. Hozzátette: a választási eredményekből le kell vonni a tanulságokat. A Jobbikot már sokan temették, mégis növelni tudták erejüket, s ő nem érez válsághangulatot.

Harrach Péter úgy látta: fontos mi zajlik a parlamentben, de még fontosabb, hogy mi zajlik az országban, ez pedig a kormányzati munkától függ. Szerinte a liberális demokrácia súlyos hiányosságokkal bír, néhány emberi jogot kiemel, elferdít, amiből aztán abszurd jelenségek fakadnak, mint például a gender-elmélet. Emellett tönkreteszi a közösségeket. Kijelentette: a liberális demokrácia mára megbukott.

Kocsis Máté azt mondta: semmilyen Magyarországgal vagy nemzettel kapcsolatos víziója nincs az ellenzéknek, lózungokat lehet hallani tőlük.

Ilyen felhatalmazású kormány, nincs még egy Európában - rögzítette, hozzátéve: a választói akaratot a parlamenten belül kell érvényesíteni a parlamenti demokráciákban.

Keresztes László Lóránt a migrációról azt mondta: mindig határozottan kiállt e téren, azaz az illegális migrációt meg kell állítani, az unió külső határait meg kell védeni, és ennek a kérdésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia.

Kocsis Máté megjegyezte: elég lett volna a vonatkozó törvényt megszavazni, ezzel szemben az LMP soha nem támogatta a magyar kormányt a migrációval kapcsolatos fellépéseknél.

Mirkóczki Ádám úgy látta: a Jobbik defenzívába szorult a választásokon bevándorlásügyben, és bár sorra nyerik a helyreigazítási pereket, de ez már kit érdekel április 8-a után. Soha nem akartak bevándorlókat Magyarországra - jelentette ki, hozzátéve: azért nem támogatták az alkotmánymódosítást, mert a letelepedési kötvényeket meg akarták szüntetni.

Kocsis Máté a Jobbik képviselőjére reagálva megjegyezte: mindig elő fog kerülni, hogy nem támogatták az alkotmánymódosítást, szerinte "a szezon meg a fazon" ez és a letelepedési kötvény ügye. Mint mondta, mondvacsinált okokra való hivatkozással nem lehetett a Jobbikra számítani a fontos nemzeti ügyeknél, ami csalódás.

Mirkóczki Ádám szerint ez nem igaz. Egy ilyen szavazás volt az alkotmánymódosítás.

A kerítést, a műszaki határzárat támogatták, ahogy az ország biztonságát érintő Btk-változtatásokat is - sorolta.

Keresztes László Lóránt szintén úgy reagált, tényszerűen nem igaz, hogy ne álltak volna ki fontos kérdésekben, mint például a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, a magyar kisebbség védelme. Amikor Kocsis Máté azt kérdezte: helyes-e a magyar miniszterelnök bevándorlás-ellenes politikája, elismerte az Orbán-kormány pozitív szerepét, azzal, hogy vitát indított európai szinten. Megjegyezte: ez a diskurzus még nem jutott el arra a szintre, ahol lennie kellene.

Harrach Péter kitért arra is: ami az LMP-ben történik az áldemokrácia, ami nem is hatékony, a Jobbik nemzeti ügyekben való megnyilatkozásai azért erőtlenek, mert politikai és eszmei fordulatot vett a párt, ami hitelteleníti a Jobbikot.

Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (b) és Mirkóczki Ádám jobbikos országgyűlési képviselő a Mit kezdjünk a kétharmaddal? című fórum előtt a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2018. július 27-én. MTI Fotó: Veres Nándor

Kocsis Máté az időközi választások eredményeiről szólva megjegyezte: ha hülyének nézik és becsapják az embereket, akkor ilyen eredmények fognak születni, mint legutóbb Józsefvárosban. Hitelességi problémák vannak - tette hozzá.

Az EP-választásokról Keresztes László Lóránt azt mondta: ez egy kritikus választás lesz az unió számára, szerinte valóban a közösséget érintő témákról kell majd beszélni.

Kocsis Máté szerint azért bír nagy jelentőséggel a választás, mert az előző Európai Parlamentet még a migrációval összefüggő problémák ismerete nélkül választották meg. A tavaszi választás viszont lehetőséget ad arra, hogy erről is véleményt mondjanak az emberek - közölte. Azon pártok megerősödése várható, amelyek az illegális bevándorlással összefüggésben alakítják ki véleményüket, ahogy várható az Európai Bizottság összetételének megváltozása is, s az is világossá válik majd, hogy Európa milyen irányba fordul. Szerinte a polgárok egy biztonságos Európára szavaznak majd - közölte.

Mirkóczki Ádám egyetértett azzal, hogy a bevándorlás lesz a fő téma. Hozzátette: szerinte még a tét az unió jövője is.



