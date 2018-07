Akik síeltek a szabadságért

2018. július 27. 22:59

Hargitai Miklósnak, lapunk munkatársának, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökének ítélte idén a Libik György-díjat a Nagy Imre Társaság budapesti szervezete, az indoklás szerint a szabad sajtó ügye melletti kiállásáért. Az elismerést 2013-ban, Dr. Donáth Ferenc elnök ötlete nyomán alapította a társaság. A díjban azok részesülnek, akik a szabadságért és a demokráciáéért kockázatot vállalnak, szembeszállnak az erőszak, a rasszizmus, a diktatúra képviselőivel. Korábban többek között Andrassew Iván, Csillag Ádám és Tamás Gáspár Mikós kapta meg az elismerést.

A díj névadója, Libik György alpesi sízőként két olimpián is részt vett. 1944-45-ben az életveszélyt is vállalva segített a svéd diplomatának, Raoul Wallenbergnek, az 1956-os forradalomba pedig fegyveres szabadságharcosként kapcsolódott be. A forradalom leverése után Svédországba ment, 1991-ben költözött vissza Magyarországra.

A díjat hagyományosan Ságvári Endre halálának évfordulóján, július 27-én adják át a Remiz étteremben, Ságvári lelövésének helyszínén. A díjátadáson részt vett az 1956-ban Párizsba emigrált és húsz éve hazatelepült Libik André filmproducer, Libik György öccse is.

