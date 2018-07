Orbán: Újra fel kell építeni a Kárpát-medencét

A Kárpát-medence újraépítését nevezte az egyik legfontosabb feladatnak Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében tartott szombati előadásában.

2018. július 28. 11:31

A magyar kormányfő beszéde kezdetén felidézte, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Sokkal több minden történt, mint korábban. A legfontosabb dolog a mögöttünk hagyott egy évből, hogy sikerült átugrani egy újabb küszöböt, és már több mint egymillió honosított állampolgár van – mondta Orbán Viktor. A nemzetegyesítés átváltozott nemzetépítésbe – mondta. A kormányfő megköszönte a határon túl leadott szavazatokat.

Lezártuk a harmadik ciklusunkat, és megkezdtük a negyediket. Még négy év munkára kaptunk esélyt – mondta a kormányfő. Orbán szerint felhatalmazást kaptunk egy új korszak építésére. A 2010-es kétharmad a zavaros évtizedek lezárására adott felhatalamazást, a 2014-es kétharmad ennek a rendszernek a működésének a kiépítésére adott felhatalamazást. Egy új korszak kiépítésének a felhatalmazása a 2018-as választás – tette hozzá. A korszak egyfajta közös hangulat, ízlésvilág, viselkedési mód – hangsúlyozta a kormányfő. Kulturális korszakba kellene ágyazni a politikai rendszert – tette hozzá. A közéleti viták pont a kultúra területén robbantak ki – mondta a kormányfő.

Szeptembertől nagy változás előtt állunk – mondta a kormányfő. Orbán szerint szilárd a nemzeti-keresztény rendszer, és éppen ezért fontos a korszaképítés végrehajtása a következő években. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős sikereket ért el a magyar gazdaság a mögöttünk hagyott nyolc évben.

Újra kell építeni a Kárpát-medencét és Közép-Európát

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a teljes magyar élet stabilizálódott, csökkent a szegények száma, és jelentősen nőtt a foglalkoztatás. Egy ilyen helyzetben csak nagy célokat kell kitűzni, amik korábban elképzelhetetlenek voltak – tette hozzá. 2030-as időhorizonttal nézve az öt legjobb uniós ország közé akarunk kerülni. A népesedési hanyatlást meg kell állítani addig, energiafüggetlenség kialakítása 2030-ra – mondta a kormányfő. Közép-Európa gazdasági megépítése 2030-ra – ez is a legfőbb cél. Az a tervünk, hogy újjáépítsük az egész Kárpát-medencét – tette hozzá. Újra erősek és elszántak vagyunk, véget ért a 100 év magyar magánya.

Kössük össze az országainkat, a nagyvárosok között legyen autópálya-hálózat, és kössük össze az energiarendszereinket – ezt ajánlotta a szomszédos országoknak Orbán Viktor. A politikus szerint a védelmi rendszereket is össze kell kötni. Van egy ajánlatunk a szomszédainknak, de a kölcsönös tisztelet alapján kell állni – mondta a kormányfő. 100 éve lépett be Románia a modern korszakba, értjük, hogy ezen van mit ünnepelni, de a mi nézőpontunkból nincs mit ünnepelni. Nézzünk szembe a tényekkel, hogy Székelyföld a modern Románia előtt is létezett, és akkor is létezni fog, amikor már egész Európa behódolt az iszlámnak – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy fel kell építeni Közép-Európát, ami több mint a Kárpát-medence. A gazdasági fejlődés mellett Közép-Európa egy sajátos egység, más mint Nyugat-Európa. A közép-európai építkezés öt tézise: mindenkinek joga van megvédeni a keresztény kultúrát és elutasítani a multikulturalizmust, a család megvédése, mindenkinek joga van megvédeni a kulcságazatokat, joga van megvédeni a határait és elutasítani a bevándorlókat, és végül minden országnak joga van ragaszkodni az egy nemzet, egy szavazat elvéhez. Van élet a globalizmuson túl, Közép-Európa útja a szabad nemzetek szövetségének útja.

Érteni kell, mi zajlik a világban

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök beváltotta az ígéreteit, és véget ért a multilaterális korszak, ennek helyébe a kétoldalú megállapodások rendszere lép. A kínai menetelés folytatódik, az oroszok is beváltották az ígéretüket, így kiiktatják Ukrajnát a gázszállításokat illetően. Európa jobbratolódása folytatódott – hívta fel a figyelmet Orbán. Egy tizenötmilliós nemzet számára létkérdés, hogy értse, mi történik körülötte – tette hozzá.

Várhatóan az amerikaiak folytatni fogják a kísérletüket, hogy sikeresen versenyezzenek Kínával. Amerika ebbe nem törődik bele, mag akarják változtatni a nemzetközi játékszabályokat, ez a szándék egy meghatározó erő lesz a következő időszakban – mondta Orbán Viktor. Az USA célja, hogy eltűnjön Európa kereskedelmi fölénye vele szemben, várhatóan lesz egy amerikai-orosz megállapodás a fegyverzeteket tekintve. Oroszország ütközőzónákat fog majd létrehozni a következő időszakban.

Közös európai haderő szükséges

Az EU ma primitív orosz politikát folytat, vannak olyan uniós országok akik fenyegetve érzik magát – mondta Orbán, ugyannakkor sem mi, sem a szlovákok, sem a csehek nem éreznek ilyen fenyegetést. A NATO-nak extra biztonságot kellene adnia a lengyeleknek és a baltiaknak, így védve éreznék magukat. Ez lehetne az alapja a tagolt orosz-politikának.

Orbán Viktor Törökországról, Izraelről és Egyiptomról azt mondta, hogy ezeknek az országoknak az instabilitása nagyon veszélyes lenne Európa számára. Stabil Egyiptomra, Izraelre és Törökországra van szükségünk – tette hozzá. Mindebből egyetlen következtetés adódik, Európa nem élhet tovább úgy, mint eddig. Nem élhetünk az amerikaiak pénzén, szükségünk van rájuk, de Európának szüksége van egy közös haderőre. Ehhez a pénz és a technológiai alap megvan, csak a közös elhatározás nincs.

Európa vezetői alkalmatlanok – Nyugaton liberalizmus van, demokrácia nincsen

Európa valaha egy erős civilizáció volt – mondta Orbán Viktor az európai ügyekre térve. A civilizációk a vallás, a művészet, az üzleti vállalkozás és a kutatás szellemére épülnek. Mind a négy területen Európa kudarcot vallott. Ezek a folyamatok régebben kezdődtek – tette hozzá. Az európai civilizáció válságát a migráció mutatta ki igazán, Európa vezetői alkalmatlanok, nem tudták megvédeni a kontinenst a bevándorlástól. Ennek szimbóluma az Európai Bizottság, ami teljes kudarcot vallott és már csak 300 napja van hátra.

Az EB pártok, elfogult, és nem barátja a szabadságnak, mert egy európai szocializmust épít – mondta a kormányfő. A nyílt társadalom alapjait építi az Európai Bizottság, ahol nincsenek határok és az európai emberek lecserélhetők – mondta a kormányfő. A liberális Európában nem jelent semmit európainak lenni – tette hozzá. Ráadásul mára a liberális demokrácia, liberális nem-demokrácia lett. Nyugaton liberalizmus van, miközben demokrácia nincsen – mondta a kormányfő. A szólásszabadság megszűnt nyugaton, főleg ami a migránsokról szóló híreket illeti.

A kormányfő kijelentette, hogy a liberális sajtószabadság olyan, mint az orosz bicikligyár, a végén mindig fegyver lesz belőle. Összpontosítsuk minden erőnket a 2019-es EP-választásra – mondta Orbán. Most van összeurópai kérdés, és most egy nagy kérdésről szól: a bevándorlásról. Minden erőnket erre a nagy kérdésre és választásra összpontosítsunk – mondta a kormányfő. Az európai elit láthatóan ideges, mivel az előttünk álló választáson a Soros-terv elakadhat – tette hozzá.

Orbán Viktor kijelentette, hogy elemi érdekünk a Soros-terv megakasztása. Ellenfeleink nagyon közel járnak a sikerhez – tette hozzá. Mindezt úgy magyarázta, hogy a korábbi évtizedekben a politikai és szellemi versengés volt a jobb- és baloldal között, de ha minden országban lesz egy 10 százalék feletti muszlim népesség, akkor a kereszténységet feladó népességgel közösen nem lehet keresztény alapon választásokat nyerni a következő évtizedekben. Éppen ezért sorsdöntő a mostani választás. A liberális elitet le lehet váltani egy kereszténydemokrata elitre – mondta a kormányfő.

A kereszténydemokrácia a keresztény családmodellen alapszik

A kereszténydemokrata politika lényege, hogy nem a hitelveket, hanem a hitelvekből következő létformákat védje meg – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A kereszténydemokrácia nem liberális, ha úgy tetszik illiberális. Ezt három ügyben lehet megfogalmazni: a kereszténydemokrácia nem áll multikulturális alapon, a kereszténydemokrácia bevándorlásellenes, a kereszténydemokrácia pedig a keresztény családmodellen áll – mondta a kormányfő.

A ’68-as elitnek is búcsút mondhatunk a jövő évi választáson, és jönnek a ’90-esek az antikommunista és kereszténydemokraták. Mi vagyunk Európa jövője – zárta beszédét a miniszterelnök.

hirado.hu - MTI