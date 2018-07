Indul az újabb diplomamentő csomag

Augusztusban hozzák nyilvánosságra az újabb diplomamentő csomaggal kapcsolatos információkat, és szeptembertől indulnak az államilag támogatott nyelvi képzések – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.

2018. július 30. 09:33

Egyénileg, csoportosan és távoktatási formában is részt lehet venni a képzéseken, amit az állam most személyenként akár 300 ezer forinttal is támogathat – ismertette a helyettes államtitkár. Az újabb programban angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven lehet megszerezni a diplomához szükséges vizsgát. A nyelvtanfolyamok 2019 végéig tartanak és 2020 első felében kell igazolni a nyelvvizsga teljesítését. Akinek nem sikerül, annak vissza kell fizetnie a támogatást – tette hozzá.

Alapszakon egy középfokú nyelvvizsga kötelező a diploma megszerzéséhez. Több mint 90 ezren lehetnek, akiknek záróvizsgája van, de nyelvvizsga hiányában nem kaphatnak diplomát – ismertette.

Az első diplomamentő programban 2013-2016 között mintegy 10 ezren vettek részt, közülük több mint 6 ezren eredményesen – mondta Horváth Zita.

MTI