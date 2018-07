A Jobbik végleg szakítani akar jobboldali identitásával

Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa szerint a Jobbik végleg szakítani akar nemzeti jobboldali identitásával, és a balliberális oldalon keres magának helyet.

2018. július 30. 11:37

Deák Dániel az M1 csatornán vasárnap úgy fogalmazott: a Jobbik vezetése nem vonta le az április 8-i országgyűlési választás tanulságait, és tovább folytatja azt a néppártosodásnak nevezett irányvonalat, amelynek köszönhetően folyamatosan csökken a párt támogatottsága.

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke kedden azt mondta, továbbra is „szociális nemzeti néppártot”, akarnak építeni, de valószínűleg sokkal fontosabbak lesznek a szabadságjogok. Deák Dániel szerint az, hogy ilyen balliberális kampányt kezd el folytatni, azt mutatja, hogy a Jobbik végleg szakítani akar nemzeti jobboldali identitásával és már a balliberális oldalon keres magának helyet.

Ez azonban egy behatárolt, szűk „politikai piac”, amelyen már nagyon kevés választó van, így a Jobbik támogatottsága tovább csökken majd – értékelt. Úgy vélekedett: a Jobbik jelenlegi politikusi gárdájával meglehetősen hiteltelen egy ilyen irányvonal. Példaként említette, hogy Sneider Tamás skinhead múltja folyamatosan napirenden van.

Új alapokon politizál a Jobbik ősztől

Korábban Sneider Tamás pártelnök jelentette be, hogy a Jobbiknak új stratégiát kell kidolgoznia. Azt mondta, az elmúlt hetekben arra hívta fel a figyelmet a Jobbik vezető testületeiben, hogy bár összességében úgy néz ki, változatlan, amit a Fidesz csinál, valójában átlépett egy szintet az országgyűlési választás utáni törvényhozásával, az új kihívásokra pedig új módszerekkel kell válaszolni. Közölte, új politikai helyzet állt elő, amelyben azért is nagyobb a felelősségük, mint korábban, mert közvélemény-kutatások szerint ha most tartanák a voksolást, akkor egyedüli nagy ellenzéki pártként csak a Jobbik kerülne be a parlamentbe.

Arra a kérdésre, milyen irányban újul meg a Jobbik, a pártelnök azt mondta, továbbra is „szociális nemzeti néppártot” akarnak építeni, az irányvonal tehát marad, de valószínűleg sokkal fontosabbak lesznek a szabadságjogok.

Hozzátette, jól látszik, hogy az Országgyűlésben nincs túl sok lehetősége az ellenzéknek. Szerinte személyes megjelenéssel kell biztosítani a lakosság szélesebb körű tájékoztatását, és tisztábban, közérthetőbben kell fogalmazni. Sneider Tamás közölte, hogy kongresszuson hirdetik majd meg az új stratégiát.

Lejtmenetben a Jobbik?

A Nézőpont Intézet a Magyar Idők című napilapnak készített júliusi felméréséből ugyanakkor az derül ki, hogy a Jobbik a júniusi 18 százalék után júliusban csupán a szavazatok 17 százalékát kapná meg, a belőle kivált Mi Hazánk Mozgalom pedig 1 százalékot érne el. A közvélemény-kutatás eredményét összegző közlemény szerint a párt folyamatos lejtmenet után immáron 3 százalékponttal áll gyengébben, mint az áprilisi országgyűlési választás idején.

MTI