Gyerekparadicsom a Balaton partján

Felnőtt munkatársként nem könnyű bejutni a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborokba.

Igazi logisztikai bravúr egyidejűleg 1600-1800 gyermek ellátásáról és változatos programjairól gondoskodni a zánkai Erzsébet-tábor turnusaiban. Közöttük hétről hétre kétszáz kárpátaljai magyar nemzetiségű fiatal és magyarul tanuló ukrán nemzetiségű gyermek ismerkedik a kereszténység, a magyarság, a honismeret tudományával. Meg persze fürdik, hajókázik, sportol, és megmutatja tehetségét a Ki mit tud? színpadán, akárcsak a többi nyaraló.

Árnyékban 31 fok van. A zánkai Erzsébet-tábor bejáratánál látni, ahogy a távolban az aszfalt visszaveri a hőt, a fénytörés miatt délibábszerű jelenség alakul ki. Három távvezérlésű sorompón keresztül jutok el a központi irodaépülethez.

Több mint százhektáros komplexum ez hatalmas zöldterülettel, sportpályákkal, saját balatoni partszakasszal, kikötővel. Nagy múltja van ennek a területnek. Egykor Közép-Európa legnagyobb úttörővárosa volt itt, 1971. május 25-én, a nemzetközi gyermeknapon Kádár János avatta fel.

A főépület bejáratánál arra figyelmeztet egy emléktábla, hogy 1989 nyarán sok ezer ember jött a Német Demokratikus Köztársaságból Magyarországra abban a reményben, hogy innen ki tudnak utazni Nyugatra. „1989. augusztus 31-én a magyar és a német Vöröskereszt menekülttábort állított fel ezen a helyen.”

Az elmúlt tíz évben megújultak, modernizálódtak a tábor épületei. Az ország minden pontjáról érkeztek és érkeznek gyermekek a Balaton-parti táborba. Most nagyüzem van. Pénteken hazautaznak a táborozók, a kárpátaljaiak pedig Budapestre mennek, hajókiránduláson nézik meg a fővárost, de bejutnak a Parlamentbe is. Vasárnap érkeznek az újabb csoportok. Nem kis logisztikai bravúr elhelyezni, majd megebédeltetni őket, utána úgy programokat biztosítani, hogy ne alakuljon ki például torlódás a balatoni csúszdáknál.

De kiből lehet TESo?

Az épület aulájában felirat: „Gyermekcsere”. Kísérőmtől, az Erzsébet Alapítvány munkatársától, Bihari Zsófitól megkérdezem, hogy ez mit jelent.

– A táborokra pályázni lehet. Előfordulhat, hogy az elbírálás és a tényleges utazás között személycsere történik, valamelyik gyermek nem tud jönni, így helyette más érkezett, aki vasárnaponként itt tudja elintézni, hogy a tényleges adatai szerint regisztrálják.

Zsófi még egyetemistaként kezdte a munkáját az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítványnál. Már végzett pszichológus, főállásban a budapesti irodában dolgozik. Nem hagyott fel a hivatásával, hiszen részt vett a táborban dolgozó TESO-k (tábori együttélést segítő operatív munkatársakat) kiválasztásában, és szakemberként részt vett a háromnapos tréningeken, amelyeken volt személyiségfejlesztés, szituációs gyakorlat és csoportdinamikai foglalkozás is.

Egyidejűleg ezernyolcszáz gyermek üdül a zánkai táborban. Nyolc altáborba, altáborokon belül pedig csoportokba osztják őket. Minden csoport más színű napvédő sapkát és pólót kap, mert ez is segít a csoportok koordinálásában. Az üzemeltetést végző apparátus mellett vannak programokért és logisztikáért felelős munkatársak. Fontos szerepe van a táborvezetőnek és az altáborok vezetőinek is.

Beülünk az autóba, hogy bejárjuk a hatalmas tábort. Felkeressük a kézművessátort, a mesterségekről szóló bemutatót, látunk olimpikonokkal való találkozást, Ki mit tud? produkciót és sárkányhajós evezést is. A gyermekek köré­ben a kísérőtanárokon kívül mindig látni egy-két narancssárga pólós operatív munkatársat. De kiből lehet TESO?

– Aki betöltötte a 19. évét, legalább egy évet befejezett valamelyik felsőoktatási intézményben. Többnyire olyan szakra jár, amelyiknek van kapcsolata a gyermekekkel, tehát egyes esetekben jobb egy szociálpedagógus, mint egy gépészmérnök vagy informatikus erre a munkára. A gyermekek körében szerzett korábbi tapasztalat sem elhanyagolható – feleli Zsófi.

Az ötszáz jelentkezőtől motivációs videót kértek be, majd interjúztattak, s így vettek fel végül közel kétszáz fiatalt. Azért lehet népszerű a zánkai tábor hétköznapjaiban segítőként részt venni, mert álláskereséskor jó referencia, a pedagógus szakosoknál pedig a szakmai gyakorlatba is beleszámít, s nem utolsósorban fizetés is jár érte.

– Fizetés igen, de üdülés az nem! – tudom meg Bihari Zsófitól, aki úgy tudja, hogy az ország minden részéből jelentkeztek. Az ország minden részéről jelentkeztek. Az autóban ülve fennakad a szeme az egyik busz feliratán: „Hodász”, mert ő a közeli, szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Porcsalmáról származik. Meg is jegyzi, hogy az édesanyja a hodászi iskolában tanít, és most küldhetett volna busszal pakkot szabolcsi töltött káposztával.

Példaképprogram és hősök napja

A tájházban a gyöngyfűzést, a papírdíszek készítését és a gyertyaöntést próbálgatják az arra jelentkezők. Minden héten ellátogat ide egy magyar olimpiai bajnok, aki példával szolgálhat a gyermekeknek.

Hősök napját is tartanak, amikor kivonul a rendőrség, a tűzoltóság, mentők és a katonaság is. A füstsátor mellett szkafanderben tüzet olthatott bárki, sőt sisakban, golyóálló mellényben, töltetlen gépfegyverrel, gondos felügyelet mellett is futkározhatott, ha úgy tartotta kedve.

Idén különleges vészhelyzet-szimulációval bővült a paletta, amely a szervek közötti együttműködést mutatja be tűzoltáskor, életmentés, sérültek ellátása, gyújtogató elfogása, a helyszín katonai biztosítása során.

A gyermekek sétahajózás közben ismerkedhetnek a Balaton élővilágával, gokartozáson, kerékpáros ügyességi versenyeken, íjászaton, zenei foglalkozásokon vehetnek részt, a tábori Példaképprogram részeként pedig nemzetközileg is ismert és elismert sportolókkal, művészekkel találkozhatnak a táborozó gyermekek. Ottjártunkkor éppen Kasza Róbert világ- és Európa-bajnok öttusázót faggatták.

Izgatottan várakoznak a világot jelentő deszkák mellett a Ki mit tud? fellépői. „Kellene egy gumiszőnyeg az egyik fellépő produkciójához” – hallom kísérőnk adóvevőjén. A rövid, ekképpen nyilvános rádiós eszmecsere után azt mondja valaki valakinek: „Annyira megható a kedvességed, hogy mindjárt elolvadok.” Sötétzöld pólóban ülnek a kárpátaljai gyermekek. Kísérőjük azt mondja, hogy a tiszakeresztúri iskolából nem tudott pedagógus jönni, így őt kérték meg, hogy mivel két gyermeke is itt van, menjen el önkéntesként a kilencfős csoporttal.

– Már az indulásunk is szép volt. A falunkba kiküldtek egy kisebb buszt, az elvitt Beregsurányba. Leszálltunk róla, s átsétáltunk az ukrán–magyar határon. Mindenhol, még a kocsisoron és a személyi útlevélkezelésnél is előreengedtek minket az Erzsébet-táboros kitűzőnket látva – mondja Kocsis Katalin. Várták őket a buszok, s Kárpátaljáról 250-en jöttek ide. – Már a konvoj látványa is felemelő volt, teszi hozzá.

Mindenki tapsot kap

– Voltunk vízi akadályversenyen, sárkányhajózáson, kalandparkban, trambulinozáson. Találkoztunk mozgássérültekkel is, az érzékenyítőfoglalkozáson beleülhettünk a kerekesszékükbe, és izgalmas éjszakai akadályversenyen is részt vettünk – teszi mindehhez hozzá az egyik kislány, Sipos Rebeka, akiről azt mondják, hogy az egyik kárpátaljai falucska református lelkészének a lánya.

– Szeretettel köszöntelek benneteket! Jöjjön egy tapsvihar a fellépőknek, majd egy hatalmas taps a zsűrinek, végül taps azoknak, akik eljöttek, mert kíváncsiak rátok! – hallatszik a füttykoncertes tetszésnyilvánításokkal megszakított bevezető a színpadon. Fellépők következnek: Kevin Kamilla és Horváth Johanna, a Csajszik, a Tiszakeresztúri Napsugarak, Bodor Boglárka Zsuzsanna, Szabó Lilla Tünde, Kobály Alexandra, Erős Szintia, Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola… – még sokáig tart a felsorolás.

Kevin Kamilla és Horváth Johanna a „citromsárga házból” a Bodzavirág című dalt énekli el elsőnként, majd táncprodukcióval következnek a Csajszik a világoszöld házból, és cup song, tánc, slágeréneklés, furulya és így tovább.

A kárpátaljai magyar gyermekek délutáni programjait a Bihari Zsófi kezében tartott lapról olvasom le. Ötven ungvári és beregszászi gyermek túrán vesz részt, tíz bátyúi gyermek szablyavíváson, huszonhárom sárkányhajózáson, harminc ungvári pedig a Szentek nyomában című előadást nézi meg. Tizennyolc beregszászi kézműveskedni fog, tíz tiszakeresztúri gyermek pedig kalandparkba megy, ötvenen pedig a tábor melletti hadiparkot tekintik majd meg.

A kicsikre vigyázók narancssárga pólót viselnek

A zánkai táborban a Balaton partján százak lustálkodnak a fűzfák alatt, a tóra ki lehetne írni, hogy megtelt. Számtalan büfé emészti fel az otthonról hozott „költőpénzt”. Poharakkal teli tálcával egyensúlyoz a kezében egy, a víz mellé igyekvő fiú. Mezőtúri, szilvásváradi, kecskeméti gyermekekkel találkozom.

– Valami vadasszószos hús volt tésztával ebédre, este viszont hot dog lesz! – mondja az utóbbinál felcsillanó szemmel egy fiú a mobiltelefonjába. Közben slágerzene szól a bluetoothos óriás hangszóróból, vízi aerobikhoz készülődnek tucatnyian. – Anya, azért nem éhezem! És a menzatea sokkal édesebb, mint szokott lenni, de nekem így is bejön – fejezi be a hangzavarral átszőtt beszélgetést az iménti fiú.

Fokhagymás lángos illatát fújja felénk Zánkán a szél.

Magyarul tanulnak az ukránok

A hagyományos zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokban idén csaknem harmincezer gyermek nyaralhat, közülük Zánkán hat turnusban mintegy 880 kárpátaljai magyar nemzetiségű fiatal, valamint 440 magyarul tanuló ukrán nemzetiségű iskolás. Már Erdélyben, az ivói Erzsébet-táborban is várják a diákokat, a speciális ellátást igénylő, betegséggel élő kicsik kikapcsolódását pedig Zalaszabaron és Tihanyban a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok biztosítják. Ezenfelül az ország ötszáz pontján, 1200 Napközi Erzsébet-táborban hatvanezer gyermek pihenéséről és napi négyszeri étkezéséről gondoskodnak. Még egy adat: a kormány úgy döntött, hogy huszonhatmilliárd forintos támogatásból 2020-ra felújítják a zánkai és a fonyódligeti tábort.

