2018. augusztus 1. 01:06

Az LMP antikorrupciós aktivistája azt szeretné, ha az Állami Számvevőszék az állampolgárok érdekében állna ki.

Az LMP azt akarja elérni, hogy a Fideszt is büntesse meg az ÁSZ, tiltott kampánytámogatás miatt, mint ahogy azt a Jobbikkal is tette. A Soros-plakátokra hivatkoznak, miszerint a kormány a plakátokkal a Fideszt támogatta, így a Fidesz jogtalanul kapott milliárdos támogatást. Erről beszélt Vágó Gábor, az LMP tagja és antikorrupciós aktivista az ATV Start műsorában. Elismerte, hogy négy pártalapítvány is követett el szabálytalanságokat, de azok csak adminisztrációs hibák voltak. Említette, hogy az LMP a fennállása, 2009 óta tiszta kampányfinanszírozást szeretne, de látva a Stop Soros plakátokat, nyilvánvalóvá vált, hogy tiltott kampányfinanszírozás zajlott.

Rá akarnak mutatni, folytatta, hogy annyira összefonódott a párt és az állam, hogy nem lehet látni a határokat, ki az ellenőrző és ki az ellenőrzött. Súlyos problémák vannak a demokráciával, jelentette ki. Az ÁSZ az állampolgárok érdekében álljon ki, ne a párt érdekében, amikor nyilvánvaló a törvénysértés, hangsúlyozta a politikus.

Mint ismert, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében Hadházy Ákos aláírásokat szeretne gyűjteni, míg az MSZP népszavazást kezdeményezne. Vágó elmagyarázta, hogy a népszavazásnak van jogi következménye, mert ütközik az Alkotmányba (ezt elkerülendő csak egy fél szót kellene megváltoztatni, tette hozzá), míg az aláírásgyűjtésnek nincs. Az LMP keresi a lehetőséget, hogy úgy mozgathassák meg az állampolgárokat, hogy annak legyen jogi következménye is, mondta.

(...) Vágó úgy véli, az Európai Ügyészség nem rendelkezik akkora jogkörrel, hogy az elkövető politikusok kezére bilincset tehessen, ezért az a véleménye, hogy az uniós források elosztásának folyamatát kellene megfelelően ellenőrizni. (...)

