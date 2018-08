II. Szabadsága volt a szólásnak!

„A magyar emberek döntésének megfelelően Magyarország új kormánya nemzeti kormány lesz, mely Európa és Magyarország keresztény értékeken alapuló kultúrájának megőrzését, az ország határainak megvédését, a teljes foglalkoztatottság megteremtését, a gyermekvállalás támogatását és hazánk idős polgárainak megbecsülését tartja elsődleges feladatának!”

2018. augusztus 2. 17:41

A 2018-as parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP nagyarányú győzelmet aratott, amely 133 mandátumot, azaz kétharmados többséget eredményezett a 199 fős parlamentben. Az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktort - immáron negyedszer - Magyarország miniszterelnökének megválasztotta, s így megalakíthatta legújabb kormányát.

KORMÁNY A VÁRTÁN

Az Országgyűlés elnöke csengetett, újra csengetett, hosszasan csengetett, midőn a miniszterelnök lépett a szorítóba. Időről időre személyesen kellett választ adnia a dárdaként ”mellének” szegezett kérdésekre, vádakra, kételyekre.

- Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk! Régen álltak olyan jól a csillagok hazánk felett, mint éppen most, itt a lehetőség, hogy új dolgokba is belefogjunk! – hangsúlyozta nem is egyszer. Nem titkolta: a világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött el, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel, jelezve, hogy Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció. A feladatokról szólva félreérthetetlenül fogalmazott.

- A kormány tagjának lenni egyszerre küldetés és szolgálat! Kabáthoz a gombot, s nem fordítva: munkát ajánlunk, és sohasem pozíciót! A nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van. Nekünk Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk!

A mentelmi jog birtokában hűen a hagyományokhoz egészen a nyári szünetig látványos szócsaták következtek. Hangzatos üzenetek váltották egymást. Az ellenzék látványos lendülettel ostorozta a kormány tetteit, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, 417 alkalommal elmélkedtek a szebb jelenről és a még szebb jövőről. Íme szólalásaik, a parlament honlapján - http://www.parlament.hu/ - elérhetők.

TOP 13

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 Dr. RÉTVÁRI BENCE államtitkár 73 8 FARKAS SÁNDOR államtitkár 15 2 Dr. VÖLNER PÁL államtitkár 41 9 MENCZER TAMÁS államtitkár 13 3 CSERESNYÉS PÉTER Államtitkár 36 10 ORBÁN VIKTOR miniszterelnök 13 4 KONTRÁT KÁROLY államtitkár 35 11 POGÁCSÁS TIBOR államtitkár 13 5 DÖMÖTÖR CSABA államtitkár 22 12 Dr. ORBÁN BALÁZS ANDRÁS államtitkár 12 6 TÁLLAI ANDRÁS államtitkár 22 13 BODÓ SÁNDOR államtitkára 11 7 GULYÁS GERGELY miniszter 16 14 VARGA MIHÁLY miniszter 10

„Csend lovagjai”

Meglepetésre 7, azaz hét (!) miniszter némaságot fogadott. Persze csak a T. Házban, bőségesen elmondták tévében, rádióban, folyosókon, vendéglátó helyeken, párt- és rokonság körében a véleményüket.

Bártfai-Mager Andrea Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Dr. Benkő Tibor Honvédelmi miniszter Dr. Kásler Miklós Emberi erőforrások minisztere Dr. Palkovics László Innovációs és technológiai miniszter Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Rogán Antal Miniszterelnök kabinetfőnöke Szijjártó Péter Külgazdasági és külügyminiszter

MINISZTERELNÖKSÉG

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök 13 6 Dr. SEMJÉN ZSOLT Nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes 2 2 FÓNAGY JÁNOS Miniszterelnöki Kormányiroda, Nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár 6 7 DÖMÖTÖR CSABA Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 22 3 GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter 16 8 POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS Nemzetpolitikáért felelős államtitkár 5 4 SOLTÉSZ MIKLÓS Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért felelős államtitkár 5 9 TUZSON BENCE Közszolgálatért felelős államtitkár 5 5 Dr. ORBÁN BALÁZS ANDRÁS Parlamenti és stratégiai államtitkár 12 10 TAKÁCS SZABOLCS FERENC Európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár 9

Emberi Erőforrások Minisztériuma

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 Dr. RÉTVÁRI BENCE Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 73 3 FEKETE PÉTER Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 1 2 Dr. SZABÓ TÜNDE Sportért felelős államtitkár 3 4 NOVÁK KATALIN Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 1

Pénzügyminisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 VARGA MIHÁLY Pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes 10 4 BANAI PÉTER BEN Pénzügyminisztérium államtitkára 9 2 TÁLLAI ANDRÁS Pénzügyminisztérium államtitkára 22 5 IZER NORBERT Pénzügyminisztérium államtitkára 6 3 BODÓ SÁNDOR Pénzügyminisztérium államtitkára 11

Innovációs és Technológiai Minisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 CSERESNYÉS PÉTER Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 36 4 GYÖRGY LÁSZLÓ Gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár 2 2 Dr. KADERJÁK PÉTER Energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár 7 5 SCHANDA TAMÁS JÁNOS Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 2 3 Dr. MOSÓCZI LÁSZLÓ Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 6

Belügyminisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 KONTRÁT KÁROLY Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 35 2 POGÁCSÁS TIBOR Önkormányzati államtitkár 13

Igazságügyi Minisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 Dr. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter 1 2 Dr. VÖLNER PÁL Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 41

Külgazdasági és Külügyminisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 MENCZER TAMÁS Tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár 13 3 VARGHA TAMÁS Külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára 2 2 MAGYAR LEVENTE Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 4

Agrárminisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 Dr. NAGY ISTVÁN Agrárminiszter 1 3 Dr. RÁCZ ANDRÁS Környezetügyért felelős államtitkár 1 2 FARKAS SÁNDOR Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 15 4 ZSIGÓ RÓBERT Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár 1

Honvédelmi Minisztérium

SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár 5

Tárca nélküli miniszter

SZÓLALÓ SZÓLALÁS 1 SÜLI JÁNOS A paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter 1

I. Szabadsága volt a szólásnak!

Bartha Szabó József