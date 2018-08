A Hír TV visszavétele

Megtartotta a Hír TV új vezetése az állománygyűlést, melyen elmondták, hogy milyen változások várhatóak a csatornánál.

Délelőtt, 10.30-as kezdéssel állománygyűlést tartott a Hír TV új vezetése. A hírcsatornát Simicska Lajostól átvevő Nyerges Zsolt személyesen is megjelent a rendkívüli tanácskozáson, az új tulajdonos Liszkay Gáborral és Szikszai Péterrel ment be az épületbe. A rövid, pár perces gyűlésen jelen volt két, a televízió kormányellenes korszakát megjelenítő emblematikus műsorvezető is, Kálmán Olga és Csintalan Sándor is, akik biztosan távoznak a csatornától.

A rövid állománygyűlés előtt Liszkay Gábor, aki az úgynevezett G-napig a Hír TV elnöke volt, most lapunk, a Magyar Idők ügyvezetője, többségi tulajdonosa, a Mediaworks igazgatósági tagja és elnök-vezérigazgatója, a Karc FM tulajdonosa megerősítette, hogy médiatanácsadó lesz az újrahangolt televíziónál. Az új vezérigazgató, Répásy Bálint, az általános vezérigazgató-helyettes Korda Judit, a tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettes Szikszai Péter lesz, aki a Magyar Időktől érkezik, és aki a G-napig ebben pozícióban működött közre Hír TV-ben, majd az Echo TV-nél is dolgozott vezérigazgató-helyettesként. A Hír TV új hírigazgatói posztját Mentes Katalin veszi át, ő lényegében visszatér erre a posztra, amit a G-nap előtt töltött be. Pósa Árpádot internetes főszerkesztővé nevezték ki.

Nyerges Zsolt szóvivője lapunknak úgy fogalmazott: az új tulajdonos megköszönte a munkatársak elmúlt három évben végzett munkáját, egyben kijelentette, hogy ő korábban sem foglalkozott médiaügyekkel, ezért azokat szakemberekre bízza.

Kálmán Olgát kirúgták, „sóval hintették be” az Egyenesent, ami nem meglepő, hiszen gyenge nézettséget produkált azalatt a másfél év alatt, ameddig a tévét szolgálta. Gyakran előfordult az Origo szerint, hogy a szintén ellenzéki attitűdű hírtelevízió, az ATV hasonló időben sugárzott, hasonló jellegű beszélgetőműsorát Rónai Egonnal közel háromszor annyian nézték.

Tarr Péter jelenlegi, távozó vezérigazgató-helyettes nem kívánt reagálni lapunk kérdéseire felsőbb utasításra hivatkozva.

Csintalan Sándor, a Hír TV-től távozó, ex szocialista politikusként is ismert műsorvezető szerint mostanra az RTL Klub maradt az egyetlen magyar, a kormánnyal szemben kritikus, szabad televízió. Arról is beszélt, hogy a csatornát áruba bocsátó Simicska Lajos által a választásokig támogatott Jobbikban nincs nagy fantázia, mivel az ellenzéki párt a választáson súlyos kudarcot szenvedett, és nem reális kormányváltó erőként tekinteni rá. – Annak a sztorinak vége. Komoly esélyük lett volna megakadályozni a 2/3-ot, de nem jött össze – jegyezte meg.

Csintalan azt is kijelentette: a korábbi hírekkel ellentétben, szerinte nem távozik külföldre, nem költözik az Egyesült Államokba Simicska Lajos. Saját jövője kapcsán kijelentette: „200 százalék, hogy távozom, de nem vonulok vissza!”.

A távozók között van a csatorna G-nap előtt is ott lévő műsorvezetője, Bodacz Balázs, illetve több műsor felelős szerkesztője, Zimon András is és megszűnik a Szamizdat című műsor.

Ismert, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy hete, július 25-én hagyta jóvá, hogy Simicska Lajos üzletember és családja tulajdonában álló üzleti érdekeltségeket Nyerges Zsolt vállalkozó vegye át, másnap a a cégcsoportba tartozó Hír Televízió elnöke már el is köszönt a munkatársaktól. Fonyó Károly, Simicska bizalmi embere akkor megköszönte a munkatársaknak az elmúlt három és fél évet, amit a csatorna vezetőjeként töltött azután, hogy Simicska Lajos és Orbán Viktor miniszterelnök kibékíthetetlenül összevesztek 2015-ben.

A G-naptól a kapituilációig

A Hír TV elmúlt három évének története jól példázza Simicska Lajos ámokfutását. Már 2014 közepétől érezhető volt a nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó média és a kormány közti viszony folyamatos romlása. A konfliktus 2015. február 6-án csúcsosodott ki, miután Simicska a Népszavának adott interjúban a kormánnyal szembeni totális médiaháborúról beszélt, amennyiben bevezetik az ötszázalékos reklámadót.

A nagyvállalkozó érdekkörébe tartozó Magyar Nemzet, Lánchíd Rádió és Hír TV vezérkara lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott, Simicska pedig árulásnak bélyegezte a vezetők, a szerkesztők és az újságírók tömeges távozását. Az Index internetes hírportálnak – útban a Magyar Nemzet szerkesztősége felé – elmondta, hogy kirúg „minden orbánistát”, majd Orbán Viktor miniszterelnök személyét illetően vulgáris kijelentéseket tett különböző sajtóorgánumoknak. Ez a Simicska-médiabirodalom további sorsát jelentősen meghatározó nap G-napként vonult be a köztudatba.

A Fidesz és a kormányzati politikusok ezt követően nem álltak szóba a Hír TV-vel, egyértelművé tették, hogy a miniszterelnököt alpári stílusban becsmérő vállalkozó médiájának nem hajlandóak nyilatkozni. Kocsis Máté később a Hír TV kamerája előtt üzent is Simicska Lajosnak: Józsefváros akkori polgármestere, jelenleg fideszes frakcióvezető szerint Simicska ellopta a jobboldaltól a csatornát és a polgári konzervatív médiát, amiért szégyellnie kellene magát.

A balliberális oldal irányába forduló médiumok élére a nagyvállalkozóhoz hű emberek kerültek, illetve megjelentek a Hír TV-én a baloldali, liberális elkötelezettségű szerkesztők és műsorvezetők, mint például D. Bányász Gergő vagy Veiszer Alinda. Az egykori szocialista politikus, Simicska bizalmasa, Csintalan Sándor is 180 fokos fordulatot vett korábbi Hír TV-s szerepléseihez képest, majd a folyamat betetőzéseként Kálmán Olgát is leigazolták az ATV-től.

Ezzel párhuzamosan tovább folytatódott a csatorna korábbról jól ismert arcainak kiszorítása. Kálmán Olga Farkas Boglárkát, a csatorna hírműsorainak fő arcát váltotta 2016 májusában. Farkas Boglárka az Echo TV-hez igazolt. Kálmánt egyébként hihetetlen, havi 4 millió forintos sztárgázsival csábította el a Hír TV az ATV-től. Németh Szilárd, az ATV hírigazgatója megerősítette, hogy folyamatosan bombázták ajánlatokkal kollégáit a Simicska-tv részéről.

A Hír TV-nél közben tovább folytatódtak a tisztogatások is. A G-nap második évfordulóján újabb négy munkatárs távozott a Hír TV-től, köztük a Híradó egyik műsorvezetője, Csorba Viktória, és három alapító: Monoki Kálmán, Miklósvölgyi Csaba és Jánosi Zsolt is beadta felmondását. A Magyar Idők akkor több kollégától is úgy értesült, hogy a Simicska-tv vezetői távozásra szólították fel azokat a Hír TV-seket, akiknek családtagjai az Echo TV-hez szerződtek. Néhány héttel később a Riasztás című műsor teljes stábja is felmondott. Kisléghi-Nagy Rudolf és csapata szintén az Echo TV-nél folytatta. Közben voltak új belépők is, akik a balliberális oldalt erősítették a csatornánál. Közben a tv – a Simicska-médiabirodalom többi részéhez hasonlóan – a választások közeledtével nyíltan beállt a Jobbik mögé. Az új belépők sztárgázsija, a Simicska-cégek anyagi gondjai végül csoportos leépítésekhez vezettek a kampányidőszakban és azt követően.

Az ellenzék, közte a Jobbik csúfos vereségét hozó 2018. április 8-i országgyűlési választás pecsételte meg a Simicska-médiabirodalom sorsát. A nagyvállalkozó nem sokat hezitált, április 10-én bejelentették, hogy felszámolják a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót. Nem sokkal később, június 6-án a szintén Simicskához köthető Heti Válasz nyomtatott változatának másnapi megszűnését jelentették be. A Hír TV ugyan megfogyatkozva túlélte a nagyvállalkozónak a saját médiaportfóliójában végrehajtott vérengzését, de a maradék birodalom egészével együtt dobra verték, és így az Nyerges Zsolt tulajdonába került.

