A mi autóink: Audi, Mercedes, Suzuki

Huszonhét esztendő alatt négy járműkonszern telepedett meg hazánkban.

2018. augusztus 1. 11:45

A magyar autógyárakból tavaly 500 ezer gépkocsi gördült ki, ezeket három gyárban állították elő. Az Audi Hungaria Motor Kft. 1993-ban alakult Győrben az Audi AG 100 százalékos leányvállalataként. Az induláskor alkatrészeket és motorokat gyártottak, öt évvel később, 1998-ban autó-összeszereléssel bővítették tevékenységüket. 2013 júniusában megkezdődött a termelés a teljes gyártási folyamatot lefedő új járműgyárban. Az Audi eddigi beruházásainak mértéke Győrben meghaladta a nyolcmilliárd eurót, amivel a cég az egyik legnagyobb külföldi befektető Magyarországon. 2016-ban az Audi 11 631 embert foglalkoztatott, a bedolgozó vállalkozásokban dolgozók száma további tízezres nagyságú. 2017-ben a kormány és az Audi Hungaria Motor Kft. stratégiai partnerségi megállapodást kötött.

A Mercedes-Benz mintegy 800 millió eurós kecskeméti beruházásáról szóló együttműködési szerződést 2008. október 27-én írták alá. A termelés 2012. március 30-án indult be, a gyár új kompakt autó generációjának első termékeként a B osztály gördült le a gyártósorról. A kecskeméti gyárban az első évben 40 ezer autó készült. Abban az évben hazánkban 190 000 gépkocsit gyártottak, ami 3,8 százalékos növekedésnek felelt meg az előző évhez képest.

A 2017-es újabb rekordév volt a kecskeméti autógyárban.

Idén júniusban bejelentették, hogy a Mercedes-Benz Cars megkezdi új autógyára építését Kecskeméten. A beruházás egymil­liárd euróból, mintegy 320 milliárd forintból valósul meg, és több mint 2500 új munkahelyet teremt. Az új gyárban a termelés a tervek szerint 2020-ban indul. Ezzel a beruházással a Mercedes-Benz az első full-flex gyárát hozza létre Magyarországon. A gyárban rugalmasan, egyazon gyártósoron állítják majd elő a különböző modelleket, beleértve az elektromos autókat is.

A Suzuki esztergomi gyárának megépítéséről 1990. január 13-án írták alá a vegyes vállalat alapmegállapodását. A cég 1991-ben kezdte el építeni második európai gyárát, a beruházás értéke mintegy 14 milliárd forint volt. Az üzemben 1992 őszén készült el az első Suzuki Swift gépkocsi. Az esztergomi gyár 1994-től már exportra is termelt, az első vevők Kína, Olaszország és Hollandia voltak. A százezredik hazai gyártású Suzuki 1996-ban, az egymilliomodik 2006-ban készült el, 2017. április 19-én pedig legördült az esztergomi gyártósorról a hárommilliomodik autó.

A vállalat 2012-ben straté­giai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormánnyal. A Magyar Suzuki Zrt. 2017-ben több mint 175 ezer gépkocsit gyártott, a háromezer gyári dolgozó mellett a beszállítói és márkakereskedői körrel együtt jelenleg tízezernél több embert foglalkoztat.

Magyarországot választotta a BMW

Több mint egy éven keresztül zajlottak a tárgyalások, miután a kormány megállapodott a BMW-vel egy új autógyár Magyarországra telepítéséről – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a debreceni gyár egymilliárd euróból épül, ezer alkalmazottja évente 150 ezer gépkocsit állít majd elő. Ezzel az Audi és a Mercedes mellett a harmadik német prémiumgyártó is letelepedett hazánkban.

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető elmondta: a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak majd elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat.

A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására elegendő. A beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre. A beruházás helyszínének választott terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és 2019-ben már megkezdik a munkaerő toborzását. A beruházás hozzájárul Magyarország versenyképességéhez és tovább erősíti a magyar–német gazdasági kapcsolatokat.

A külügyminiszter kitért rá: a világgazdaságban olyan gyors és mély változások zajlanak, amelyek nyomán a folyamatról joggal lehet modern kori ipari forradalomként beszélni, ahol az új technológiák folyamatosan változtatják meg a siker kritériumait. Ebben az új korszakban a vállalatok versenyben állnak az új technológiák alkalmazásáért, az országok pedig a beruházásokért. Ez az új korszak különösen nagy hatással van az olyan nyitott gazdaságú országokra, mint Magyarország.

Szijjártó Péter úgy látja, amikor hazánk benevezett ebbe a versenybe, komoly érveket tudott felsorakoztatni az ország mellett, így az alacsony adókat, a rugalmas munkaerő-szabályozást, a duális szakképzést és a színvonalas informatikai, műszaki képzéseket. Mint mondta, a minderre épülő gazdaságpolitika sikeresnek bizonyult, a beruházások évről évre növekednek; tavaly minden rekordot megdöntve 96 új beruházás érkezett a beruházásösztönző rendszeren keresztül.

A tárcavezető hangsúlyozta: most egy újabb nagy sikerről számolhatnak be, hiszen amikor a világ egyik legnagyobb, legsikeresebb és legmodernebb autógyártója úgy döntött, hogy Európában növeli a termelési kapacitásait, Magyarországot választotta. A céggel 14 hónapja tárgyalnak, a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként.

A magyar gazdaság zászlóshajója az autóipar, amely tavaly már nyolcezermilliárd forint termelési értéket állított elő, ezzel a hazai ipari kibocsátás 28,7 százalékát adja és napjaikban 175 ezer embert foglalkoztat – mondta korábban Szijjártó Péter. Az ágazat továbbra is dinamikusan bővül, már az év eddigi adatai is 10 százalékos emelkedést mutatnak. A magyarországi járműipar exportja két százalékkal, belföldi árbevétele hét százalékkal nőtt, az export aránya pedig megközelítette a 92 százalékot. Az autóipari beruházások mindig önmagukon túlmutató jelentőségűek, ugyanis egy autóiparban létrehozott állás közvetetten további 4-5 munkahelyet hoz létre a gazdaság egészében.

A bajorok állják a versenyt Az 1916-ban alapított BMW AG (Bayerische Motoren Werke) prémiumkategóriás személygépkocsikat és motorkerékpárokat gyárt. A vállalatnak Németország mellett az Egyesült Királyságban, Kínában, Indiában, Brazíliában, Thaiföldön, Malajziában, Egyiptomban, Dél-Afrikában, Hollandiában, Ausztriában, Oroszországban és az Egyesült Államokban vannak gyártó-, bérmunkában gyártó, illetve összeszerelő üzemei. A mexikói üzem 2019-ben kezdi meg a termelést. A cég tulajdonában van a BMW mellett a Mini és a Rolls-Royce is. A gyártó az idei első hat hónapban az egy évvel korábbinál 1,8 százalékkal több, 1 242 500 autót adott el világszerte, ezzel értékesítési rekordot állítva be. Európában június végéig 1,2 százalékkal, 560 ezerre növelte eladásait. Tavaly a gyártó 2,463 millió autót értékesített világszerte, 4,1 százalékkal többet, mint 2016-ban. Az elmúlt év végén a BMW 130 ezer alkalmazottat foglalkoztatott világszerte, 4,2 százalékkal többet, mint 2016-ban. Tavaly 103 ezer elektromos autót értékesített, 65,6 százalékkal többet, mint 2016-ban. A Daimler prémiummárkájából, a Mercedes-Benzből 2,373 millió autót adott el 2017-ben, nyolc százalékkal többet, mint 2016-ban. A Volkswagen prémiummárkájából, az Audiból pedig 1,878 millió autó kelt el tavaly a tavalyelőtti 1,867 millió után. A csoport értékesítési árbevétele 2017-ben 98,7 milliárd euró volt az előző évi 94,2 milliárd euró után. Nettó eredménye 9,880 milliárd euróra nőtt 9,386 milliárdról. Nyeresége 8,7 milliárd eurót tett ki a tavalyi 6,9 milliárd után.

Július elején a német BMW és a kínai Great Wall Motor autógyár a Mini új elektromos modelljeinek gyártásával foglalkozó közös vállalat létrehozásáról írt alá szerződést.

