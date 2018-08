A kormány legfőbb értékként kezeli a családot

A magyar kormány a családot tekinti a legfőbb értéknek, politikája fókuszában a család, a gyermek és az egészség áll - hangoztatta az egészségügyért felelős államtitkár szerdán Budapesten, egy szakmai fórumon.

2018. augusztus 1. 13:34

Nagy Anikó a szoptatás hete apropóján rendezett konferencián úgy fogalmazott, az anyatejes táplálás hirdetése az egyik legfontosabb dolog. Tavaly emelkedett a szoptatott babák száma, ami szemléletváltást tükröz az újszülöttek táplálásában - fűzte hozzá.

Kijelentette, fontos, hogy minél több gyereket tápláljanak anyatejjel, mert ezzel különleges lelki kapcsolat alakul ki anya és gyermeke között. Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az édesapákhoz is hasonlóan kötődjenek a gyerekek.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozata és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Fókuszban az édesapák címmel megtartott konferenciáján az államtitkár kuriózumként említette az anyatej szervezett gyűjtését Magyarországon. Megjegyezte, az elmúlt 1,5 évben kétszeresére nőtt a leadott anyatej literjéért kapott juttatás.

Az anyatejes táplálás támogatásában a szaktárcának szerteágazó szerepe van, azonban - fűzte hozzá Nagy Anikó - még mindig hárommillió doboznyi tápszer fogy Magyarországon, ami soknak mondható.

Kitért arra is, a gyermekvállalásnak és a gyermekek egészséges fejlődésének alapja a család, és ebben fontos az édesapák támogatása is. El kell ismerni az ő szerepüket is a családban, így a családtámogatások minden formáját ők is igénybe vehetik - emelte ki.

"A gyermek, a család hatalmas érték, amelyet féltő kézzel óvnunk kell. Az anyatej pedig kincs, a szoptatás pedig az élet alapja" - fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár.

Bábiné Szottfried Gabriella, a szakmai kollégium védőnői tagozatának elnöke arról beszélt, hogy a szoptatásról komplexen kell gondolkodni, vagyis az nemcsak az anya és a gyermek szoros összefonódásáról szól, hanem az őket körülvevő közvetlen környezetről, vagyis az apáról is.

Hangsúlyozta, a védőnők a családok legfőbb szövetségesei, támaszai, tanácsadói és legtöbb esetben "információs központok" is.

Augusztus 1. az anyatejes táplálás (a szoptatás) világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1993-ban döntött megtartásáról, az ezt követő napokat pedig anyatejes világhétté nyilvánította.

A kormány célja, hogy a magyar emberek minél tovább éljenek

A kormány célja, hogy a magyar emberek minél tovább éljenek, ennek érdekében 2010 óta számos olyan döntést hozott, amellyel megfordíthatók a korábbi rossz tendenciák - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a rendelkezéseknek köszönhetően Magyarországon a népességfogyás az elmúlt nyolc évben jóval alacsonyabb szintre került, mint a 2002-2010-es időszakban volt, és a termékenységi ráta is egyre nő. A legfrissebb adatok szerint a férfiaknál 72,5 év, a nőknél pedig 79,6 év a várható élettartam, ami előbbieknél egyéves, utóbbiaknál 11 hónapos növekedést jelent a 2012-es számokhoz képest.

Kiemelték, az intézkedések hatása európai szinten is jelentős, ugyanis az Eurostat szerint az EU átlagában stagnálás mutatkozik a születéskor várható egészséges életévek számában, Magyarországon azonban növekedés figyelhető meg.

Az Emmi úgy fogalmazott, a kormány amellett, hogy családpolitikájával támogatja a családokat a nyugodtabb, kiszámíthatóbb életben és a gyerekvállalásban, fontos népegészségügyi lépéseket is tett azért, hogy megelőzze a népbetegségeket, ezzel segítve a magyarok egészségben eltöltött éveinek növekedését.

A közlemény szerint a keringési megbetegedések visszaszorításáért kialakult egy országos progresszív ellátási rendszer, amelynek eredményeként az elmúlt tíz évben felére csökkent a szívinfarktusban elhunytak száma. Az elmúlt időszakban pedig az Emmi fokozott figyelmet fordított a daganatos betegségek megelőzésére, a cukorbetegek és magas vérnyomásban szenvedők kezelésére.

A magyar kormány egészségügyi fejlesztései során mintegy 500 milliárd forintból újultak meg vidéki kórházak, mentőállomások és rendelők, és elkezdődött az Egészséges Budapest Program, amelynek keretében a következő években 700 milliárdos fejlesztés valósul meg a fővárosi és a Pest megyei kórházakban, valamint járóbeteg szakrendelőkben - írták.

Tudatták, jelenleg készül egy népegészségügyi program is, amely öt alprogramból - a daganatos, a keringési, a mozgásszervi, a gyermekkori, valamint a mentális betegségek megelőzését és kezelését szolgáló nemzeti egészségprogramokból - áll. A program célja, hogy megelőzze a leggyakoribb népbetegségeket, csökkentse az azok miatti halálozást, és javítsa a magyar lakosság egészségi állapotát, várható élettartamát.

A legnagyobb országos egészségügyi intézmények bevonásával készülő szakmai programok várhatóan ősszel kerülnek majd a kormány elé - tették hozzá.

MTI