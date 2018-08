Felzokogott a baloldal

Elemi erővel siratja a baloldal a HírTV-t, azt, amelyhez soha semmi köze nem volt.

2018. augusztus 2. 00:09

De nem ám, hiszen éppen ellene alakult, hogy végre kiegyensúlyozottabb legyen az ötvenes évek óta balra billent média. Aztán az utóbbi években egy politikai szélhámos más vizekre evezte, kormánybuktatást ígérve, amiből nem lett semmi. Most ezt siratják a kéretlen siratók.

Összeállításunkban idézzűk a Népszava hiperaktív megmondó emberét, az egykori cenzor érzékeny őskövületet, az ifjabb szocialista generáció levitézlett bajnokát és az új nemzedéket, a reményteljes jövőt, a mosdatlan szájú Momentumot.

Az elmondottakért felelősséget nem vállalunk, csak ámulunk és ámulunk.

Friss Róbert: A macska és az egerek

Most, hogy Simicska Lajos bedobta a törülközőt, éppen a Hír TV-t cafszét a NER...

A Nemzeti Együttműködés Rendszere úgy rángatja a magyar médiát, mint macska az egeret. Pontosabban: a NER úgy cincálja a hazai nyilvánosságot, ahogyan neki tetszik, mert a nyilvánosság még nem ismerte fel, mennyire fontos neki a szabadság.

Most, hogy Simicska Lajos bedobta a törülközőt, éppen a Hír TV-t cafatolja szét a NER, s céltudatosan egyetlen kormányzati hírtelevíziót gründol. Megteszi, mert megteheti: egy olyan hibrid-országban - ez a legújabb jelzője –, amelyben fellelhetőek még a demokrácia jelei, de már alig felismerhetőek a szabad piac kulisszái, az állam nem szabályozza a szabad piacot, hanem felszámolta azt. Miért volna hát szabad piaca a legveszélyesebb terrénumnak, az eszméknek? Nem a hírpiacról beszélünk, hanem az értelmezés szabad piacáról, ahol a fogyasztó elfogadhatja, vagy elutasíthatja a hírek magyarázatait. Arról az apróságról nem beszélve, hogy mit tartunk hírnek: a herevasalást, a nem létező menekültek szörnytetteit, vagy a hétköznapi magyar valóságot. És akkor még az arányokról nem is szóltunk.

Nem állítjuk, hogy a Hír TV G-nap előtti tevékenysége nekünk rokonszenves lett volna, mint ahogyan sem gondoljuk követendőnek a hirtelen politikai pálfordulásokat sem. Viszont továbbra is mi leszünk az utolsó utániak, akik a másként gondolkodók és a híreket tőlünk eltérően magyarázók száját be akarnánk fogatni. Csak mert a szólásszabadságot és a tájékozódás szabadságát alapvető emberi jognak gondoljuk. Ezért a Népszava munkatársai mindenkivel szolidárisak, akit politikai okból eltávolítanak, vagy aki emiatt távozni kényszerül bármely szerkesztőségből. Ez érvényes a Hír TV-re és minden munkatársára is.

Szabadságra mentem, ne keressenek – üzeni Orbán Viktor a Facebookon. A pihenés joga őt is megilleti. És: meg sem próbáljuk keresni.

Népszava

Lendvai Ildikó a HírTV-ről: ez a hosszú kések éjszakája

Hosszú kések délelőttje a Hír tévében. A király hadai visszafoglalták az elvesztett várat a lázadó hűbérúrtól, az új zászló kitűzve. Mellesleg közönségétől is, de az nem számít. Simicskát ugyan az elmúlt 3 évben sem szerettem meg, politikai céljai is világosak voltak a Jobbik felfuttatására, de a Hír tv-nek mégis volt pár jó éve, láttunk valódi vitákat, önállóan gondolkodó szereplőket. Az ő statáriális eltüntetésük után bevonulnak falanxban Mészáros Lőrinc zsoldosai a Médiaworks-ből és az Echo tévéből. A Szabadfogás délelőtti felvételét lefújták – ilyen csúnya szavakat, mint “szabad”, mégsem illik használni. Bár a fb-on terjedő karikatúra szerint az új híradó első mondata sem lesz túl szalonképes: “Orbán Viktor mégsem geci.” Az Egyenesen délutáni ismétlése helyett a miniszterelnök (aki ugyebár mégsem…) tusnádfürdői beszéde hallható. (Kapcsolgatunk? Kapcsolgatunk?) A kormánysajtó az újságírói kollegialitás figyelemre méltó példáit szolgáltatja, már amennyiben feltételezzük, hogy pl. a 888-nál szakmabéliek dolgoznak. A Hír tévé vesztén örvendezve külön örömüket fejezik ki, hogy legalább már Márki-Zay sem szerepelhet a ma estére tervezett Egyenesen-ben, nem láthatjuk, “ahogy ömlik szájából a szenny, és Olga erre hevesen bólogat.”. Milyen szerencse, hogy a szájakból ömlő szenny és a bólogatás a 888-ban bezzeg teljesen ismeretlen!

Megéltük már a Népszabadság és a Magyar Nemzet helyének felszántását is, tudtuk, hogy hadat üzentek a plurális médiának. De ez most új felvonás..A Népszabadságnál még azt hazudták, hogy a megszüntetésben nincs semmi politika, ugyan már, csak gazdasági okok, a kormánynak semmi köze az egészhez. Most a hazugságra sem veszik a fáradságot. Már nem bújnak a “gazdasági okok” spanyolfala mögé. Nem is nagyon lehetne: hiszen a csatorna leginkább közönség- és hirdetésvonzó, legnépszerűbb arcait likvidálják a képernyőről. A politikai sztriptíz halad a végkifejlet felé, a főszereplő egyre inkább lemeztelenkedik, újabb lepel hullik le. Kár, hogy ami alatta van, csupa taszító fekély. Ma Magyarországon, amikor a jobboldal uralja a médiát, fontos, hogy a baloldali hírek is minél több emberhez eljussanak. Ha mi magunk nem terjesztjük ezeket, helyettünk senki nem fogja megtenni és akkor ismerőseinkhez, barátainkhoz csak a jobboldal hírei jutnak el.



Ahol a kormány nem lop. Ahol a tisztesség a szeretet és a keresztényi erkölcs jellemzi a kormányt és Orbán Viktort. balramagyar.hu HírTV ügyben megszólalt a szocialista Török Zsolt is Az MSZP politikusa internetes jegyzetében fejtette ki a véleményét. Nagyon sajnálok minden kirúgott munkavállalót. Nem szép, nem jó dolog, ami történik. Nagyon sajnálom, hogy a kormánytól független magyar média újabb bástyája bukik el. De azért a történelem sötét lapjaira írjuk fel nagybetűkkel, hogy a Hír Tv, a Magyar Nemzet és annak tulajdonosa(i) aktívan részt vettek a fasiszta rezsim kiépítésében. Legitimálták a lopásra épülő hatalomgyakorlást, közreműködtek a másként gondolkozók lejáratásában, megfélemlítésében, az ellenzék sajtótájékoztatóinak tönkretételében, politikájuk és politikusaik elhiteltelenítésében, Magyarország lábszagúvá züllesztésében. Személyesen pedig arra is emlékszem, mikor hazudtak, mocskoltak, nyírtak, ekéztek, pocskondiáztak minden ellenzéki politikust. S mikor éveken keresztül az életemet tettem fel arra, hogy kormányváltás legyen, de ez nem jött össze, s míg mások ennek ellenére jól jártak, én viszont megrogytam, akkor még rugdostak is a “földön fekve”. Ennek ellenére a média munkásokkal szolidáris vagyok, mert – egy részük nem is vett részt ezekben az aljasságokban,

– akik viszont igen, azok meg már nem ott nyalják a … hm talpat, illetve,

– akik maradtak és részt is vettek ebben a folyamatban, nekik is családjuk van, nekik is kenyeret kellett adni a gyerekeiknek. Még ha keserű volt is ez a kenyér és mások tönkretett életéből gyúrták is. Illetve vannak olyan médiamunkások akik az utóbbi években kerültek ezen médiumokhoz. Nekik nem “csak” szolidaritás, de respect is.

Szolidaritás! balramagyar.hu

„Orbán egy geci” – a Hír Tv előtt akciózott a Momentum

A Szabadság térre, a volt Tv-székház elé hirdetett tüntetést a Momentum, a Hír Tv fideszes visszafoglalása után. A megjelent kb 200 főleg tízen és huszonéves fiatal három beszédet hallgatott meg, majd üzeneteikkel telefújtak használt tévéket, amelyeket utána a párt vezetői a Hír Tv elé szállítottak.

A Momentum elnökségi tagja Berg Dániel arról beszélt, hogy ki kell állni tüntetni a szabad sajtóért, szerveződni kell és visszaszorítani Orbán rendszerét. Beszélt arról is, hogy nem csak az ellenzéki vagy kormánytól független sajtó védelmében fog kiállni a Momentum, hanem akkor is, amikor például az Echo Tv-t akarják bezárni, akkor is ott lesz a párt.

Gulyás Balázs a Hír Tv Szabadfogás című volt műsorának állandó szereplője arról beszélt, hogy az okostelefon mindenkinek a zsebében van azzal kell felvenni a harcot az ellenzéknek, míg Nagy Károly a Momentum ifjúsági tagozatának elnöke ezt erősítve azt kérte, szokjunk le a tévéről, és internetezzünk.

A legnagyobb tapsot mégis azt kapta amikor Berg Dániel azt mondta, hiába veszik vissza most a Hír Tv-t, attól még igaz marad: Orbán egy geci. Bár a taps közepette a tömegből többen megjegyezték szerintük Simicska Lajos is az.

A tüntetők különböző feliratokkal, és szöveggel fújták tele a tévéket, amelyeket utána elszállítottak a Hír TV székházához. Itt a Hír Tv-t magában foglaló telephely biztonsági őre, és a rendőrök nem engedte be őket, ezért lerakták a TV-ket a kerítésen belülre, majd végül kidobták.

merce.hu

gondola összeállítás