Medgyessy Vátesz Péter

2018. augusztus 2. 00:24

Lehet gyertyát gyújtani a Hír TV-ért, a sajtószabadságért, de van egy ajánlatom ehelyett: el kell kezdeni polgárként viselkedni. Havi egy-kétezer forintért cserébe bárkiből lehet Simicska Lajos.

A mai napon a Fidesz visszafoglalta a Hír TV-t, Kálmán Olgának és Csintalan Sándornak kapásból felmondtak, délután Orbán Viktor tusványosi beszéde ment felvételről. Mondhatnánk úgyis, a dolgok a helyére kerültek. Az ellenzéki oldalon kitört az apokalipszis, akik korábban még a tévé betiltását is meglebegtették kormányon, ma már ellenzékből siratják a magyar sajtószabadság egyik utolsó zászlóshajóját: Simicska Lajos egykori televízióját.

Mielőtt a most leírt sorok kiverik a biztosítékot a gyászolók körében, szolidaritásomról szeretném biztosítani mindazokat, akik korábban elvesztették vagy az elkövetkező időszakban elveszítik a munkájukat, megélhetésüket. Ugyanakkor érdemes egy kicsit hátrébb lépni, és távolabbról megnézni, hogy valójában mi is történt a magyar nyilvánossággal és azon belül is a Hír TV-vel.

Talán sokan emlékeznek még Medgyessy Péter egykori szocialista miniszterelnök elhíresült mondására: akinek tévé kell, vegyen magának. Reagálta mindezt az akkor ellenzékben lévő Orbán Viktor azon felvetésére, hogy két közszolgálati televízióra lenne szükség, mert kiegyensúlyozatlannak tartotta a médiaviszonyokat a baloldal javára.

Orbán Viktorék megfogadták Medgyessy miniszterelnök úr szavait, és vettek tévét. Többet is.

Nincs abban semmi meglepő, ami most történik. Orbán Viktor egykori harcostársa, Simicska Lajos összerúgta a port a miniszterelnökkel (lehet róla vitázni, hogy valóban a polgári értékeken vitáztak-e össze, vagy a pénzen), ezért a Hír TV-t, amely korábban kiszolgálta a Fidesz érdekeit, ellene fordította.

Most, hogy a Fidesz harmadik kétharmados győzelmét is megszerezte, Simicska vagyonának jelentős részét megtartva kapitulált, először a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió, majd később a Heti Válasz és a Hír TV munkatársait is kilökte a semmibe.

Orbán Viktor mellett így Simicska Lajosról is elmondható: egy geci.

Mi a feladat most?

Lehet gyertyát gyújtani a Hír TV-ért, a sajtószabadságért, de van egy ajánlatom ehelyett: el kell kezdeni polgárként viselkedni (a szó nem politikai termék-értelmében). Léteznek még olyan orgánumok a magyar sajtópiacon, amiket egy fél doboz cigaretta áráért meg lehet vásárolni.

Vannak még olyan internetes szerkesztőségek, amiknek az írásait, videós anyagait, közéleti és kulturális vitaműsorait figyelemmel lehet kísérni az interneten.

Havi egy-kétezer forintért cserébe bárkiből lehet Simicska Lajos egy hónapra, és még csak egy kollégiumban sem kellett hozzá lakni a miniszterelnökkel.

Fogadjuk meg mi is Medgyessy Péter szavait: akinek tévé kell, vegyen magának.

Hát akkor vegyünk.

