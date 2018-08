8. Mozinet Filmnapok - Oscar jelöltek és díjazottak filmjei

A Mozinet Filmnapokon idén október 20-23. között, immár nyolcadik alkalommal merülhetünk el a világ filmtermésének legjavában, jóval a hivatalos hazai mozibemutatót megelőzően. Az idei program a korábban Oscar-díjat nyert, vagy jelölt alkotók munkáiból áll, így többek között olyan rendezők filmjei érkeznek, mint Nemes Jeles László, Paolo Sorrentino, Asghar Farhadi, Enyedi Ildikó, és olyan Oscar-díjas színészeket láthatunk majd, mint Penélope Cruz és Javier Bardem. A rendezvénynek Budapesten ezúttal is a Puskin mozi ad otthont, és természetesen ismét számos más város art mozija csatlakozik az eseményhez.

2018. augusztus 2. 09:49

A korábbi évekhez hasonlóan az idei MOZINET FILMNAPOKválogatás is egyedi és sokszínű: többek között olasz, lengyel, iráni, libanoni, és természetesen magyar alkotók munkáival találkozhatunk ezen a néhány napon. Az idei program premier előtti filmjei között van a korunk Fellinijének tartott Paolo Sorrentino legújabbja. Az Oscar-díjas A nagy szépség, az Ifjúság, valamint Az ifjú pápa rendezője visszatért hazájába, hogy leforgassa az olaszWall Street farkasát, Silvio Berlusconival a középpontban. Sorrentino a Loroban a tőle megszokott vizualitással, rengeteg zenével és humorral mutatja be Toni Servillo megformálásában milliók elérhetetlen bálványát, a modern Olaszország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnökét,az életkoráról tudomást sem vevő Berlusconit.

A kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi most először forgatott nemzetközi stábbal. Az Oscar-díjas Penélope Cruzzal és Javier Bardemmal forgatott Nyílt titok egy esküvő estéjén kezdődő feszes thriller, ahol egy lány eltűnése és az utána való nyomozás évtizedes ellentéteket és titkolt szerelmeket hoz a felszínre. A programban Farhadi előző munkája, Az ügyfélis szerepel.

A lengyel Pawel Pawlikowski előző munkájával, az Idával Oscar- és BAFTA-díjat, illetve öt Európa Filmdíjat is nyert. E film éppúgy vetítésre kerül, mint legújabb alkotása, egy évtizedeken és országokon átívelő szerelmi történet. A Hidegháborúban két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki előttünk, akiket egy idő után elválaszt a férfi disszidálása. Ezt követően Európa különböző pontjain keresztezik egymás útját, és hiába telnek az évek, a köztük lévő vonzalom úgy tűnik, hogy erősebb az őket körülvevő világnál.

Az Oscar-díjra jelölt A kígyó ölelése alkotói ezúttal is különleges utazásra hívnak. A megtörtént eseményeken alapuló Birds of Passage egyszerre izgalmas gengszterfilm és a kolumbiai bennszülött tradíciók lenyűgöző dokumentuma. A sértésaz első libanoni film, amelyet Oscarra jelöltek. A nemzetközi elismerések egyaránt köszönhetők a végig fenntartott, thrillerekhez fogható feszültségnek és az alkotásban bemutatott mélyen emberi, rendkívül aktuális társadalmi problémát kirajzoló személyes történeteknek. Természetesen a magyar sikerfilmek sem hiányozhatnak majd a 8. MOZINET FILMNAPOKról: Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testről és lélekrőlcímű filmje mellett Nemes Jeles László két munkája is látható lesz, ráadásul egyaránt 35mm-es kópiáról: az Oscar-díjas Saul fia és a hamarosan a Velencei és Torontói Filmfesztiválon bemutatkozó Napszállta. A vetítéseket a filmekhez szervezett beszélgetések, közönségtalálkozók és sok további színes program egészítik majd ki. Ezekről hamarosan részletes tájékoztatót küldünk.

gondola