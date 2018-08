Ellenzéki pártok a HírTV-ről

A Jobbik szerint fideszes véleményterror épül, az MSZP a sajtószabadság megszűnését látja.

2018. augusztus 2. 14:30

Jobbik: most épül ki a fideszes véleményterror

A Jobbik úgy értékeli a HírTV-vel történteket, hogy most épül ki a fideszes véleményterror, Orbán Viktor miniszterelnök pedig bolsevik hagyományt képvisel, amikor az alternatív gondolkodás megsemmisítésére törekszik.

Hegedűs Lorántné, az ellenzéki párt alelnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "az egykori SZDSZ-es holdudvar által képviselt liberális véleményterror utódjaként most épül ki a fideszes véleményterror".

Az SZDSZ legjobb tanítványa maga Orbán Viktor - folytatta - , aki szerint a média egyfajta kollektív tudatmódosító szer.

Hozzátette: bolsevik hagyomány az, amit a miniszterelnök képvisel, azaz az ellenvélemények és általában az alternatív gondolkodás megsemmisítését.

Hegedűs Lorántné értékelése szerint azért történt mindez, mert Magyarország gazdasági válság küszöbén áll, ezért az Orbán-kormánynak igazán fontos most, hogy mindenfajta ellenvéleményt kiirtson a közéletből. Szerinte nincs válasz alapvető gazdasági, társadalmi problémákra, a nemzeti sorskérdésekre. Ha igaza lenne a Fidesznek bármiben is, akkor ütköztetné véleményét másokéval - magyarázta.

Az alelnök azt mondta, a Fidesz nem tudja és nem is akarja megvédeni a véleményét, ezért inkább arra törekszik, hogy egysíkúvá butítsa le a médiapiacot.

Azt mondta, a Hírtv hűlt helyén éppen most jön létre az Echo TV 2.0, előbbit is nyilvánvalóan állami hirdetések útján fogják közpénzekkel kitömni, hogy 0-24 órában kormánypropagandát sugározzon.

Hozzátette: szerdán erődemonstráció volt, amikor kvázi karhatalmi eszközökkel foglalták el tévéstúdiót és "zengett a győzedelmi ének Orbán vad népe ajkain".

Hegedűs Lorántné különösen fontosnak nevezte az értelmiség megnyilatkozását az ügyben. Azt mondta, a jobbikosok "utolsó csepp vérükig" küzdeni fognak azért, hogy a szabad vélemény eljusson az emberekhez.

Arra a kérdésre, mit szólnak ahhoz, hogy az Európai Néppárt szóvivője elutasította a Jobbik esetleges csatlakozását az uniós pártcsaládhoz, az alelnök azt mondta, jelenleg programot ír a Jobbik az európai parlamenti választásra, annak elkészülte után döntenek a listáról. Hozzátette: a választás után az újonnan felálló frakciókban megnézik, milyen partnereket találnak.

Az új kampánybeszámolóval kapcsolatos kérdésre Hegedűs Lorántné azt mondta, azért kellett új beszámolót készíteniük, mert voltak olyan számlák, amelyeket később küldtek be a szervezetek.

A Jobbikhoz köthető N1TV-nél történt felmondásokról azt mondta, a televízió folytatja munkáját, új munkatársakat vesznek fel. Az alelnök cáfolta és hazugságnak nevezte az N1TV távozott főszerkesztőjének szavait, miszerint nem volt tiszta az elnökválasztás a Jobbikban.

MSZP: megszűnőben van a sajtószabadság Magyarországon

Példátlan, ami ma Magyarországon a médiában történik, az MSZP szerint megszűnőben van a sajtószabadság - mondta Őrsi Gergely, az ellenzéki párt fővárosi alelnöke csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Párttársa, Bihal Dávid arról beszélt, hogy a kormánynak be kell fejeznie a fiatalok "elüldözését" az országból.

Őrsi Gergely azt mondta, a Fidesznek az a kifejezés, hogy a sajtó szabad, azt jelenti: a Fidesz-közeli oligarcháknak - Habony Árpádnak, Mészáros Lőrincnek és Nyerges Zsoltnak - szabad médiát vásárolni, majd azt utána a Fidesznek szabad állami hirdetésekkel működtetni, nem egy esetben veszteségesen.

Egy normális demokráciában egy sajtótermék tulajdonosa a médiáját befektetésnek tekinti és nem fegyvernek egy nagyobb, korrupcióra épülő játszmában - jelentette ki.

Az MSZP-s politikus szerint nem normális, hogy a fideszesek azt mondták a HírTV-vel történtekről, elégtételt éreznek, és elismerték azt is, hogy az ő tévéjük volt, amit elvettek tőlük.

Szerinte az a fő kérdés, mit éreztek azok az emberek, akiktől egyik napról a másikra elvették a szabad tájékozódás lehetőségét, megszüntették az általuk nézett tévéket, internetes portálokat, újságokat.

Emlékeztetett arra, az MSZP múlt héten népszavazási kezdeményezéseket nyújtott be, hogy az állami hirdetéseket igazságosan - az olvasottság, a nézettség és a hallgatottság arányában - osszák el. Őrsi Gergely értékelése szerint a HírTV-vel történtek bizonyítják ennek létjogosultságát.

Bihal Dávid, az MSZP elnökségi tagja elmondta, szolidárisak a HírTV dolgozóival és azt kérte tőlük: "bízzanak bennünk, bízzanak abban, hogy ez nem sokáig fog (...) így menni, hogy az önök munkája a politika kénye kedvének lesz kiszolgáltatatva".

A kivándorlással kapcsolatban a szocialista politikus közölte, arra kérik a kormányt, fejezze be az ámokfutást, a fiatalok "elüldözését" az országból, teremtsenek élhető, normális életet.

Mester Barnabás, az MSZP EU-szakértője elmondta, a probléma megoldására hazaváró programot dolgoztak ki, hogy megakadályozzák a kivándorlást, hogy a kivándoroltak hazaköltözzenek és itthon is maradjanak. Javaslataik között szerepel az első diploma ingyenessé tétele, illetve vállalkozást segítő programok indítása.

Fontosnak nevezte a kivándorolt magyarok érdekképviseletét, és kivándorlásügyi államtitkárság létrehozását javasolta.

Hozzátette: hatszázezer magyar él külföldön és a Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzusából az is kiderült, hogy további félmillióan gondolkodnak azon, hogy kivándorolnak. Negyedmillióan el is határozták, hogy elhagyják az országot - jegyezte meg.

Liberálisok: A Hír TV is szög lett a magyar demokrácia koporsójában

A Hír TV megszűnése ugyan nem előzmények nélküli fordulat, de tökéletes indikátora a magyar demokrácia állapotának. Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt még Nyugat-Európát próbálta a demokrácia hiányával vádolni a médiahelyzetre hivatkozva. A Magyar Liberális Párt sajnálattal látja a demokrácia-deficit világszerte megjelenő jeleit éppen a populista, felelőtlen politikai szereplők térnyerésével párhuzamosan, ennek ellenére is készséggel vennénk, ha a magyar demokrácia legalább olyan helyzetben lehetne, mint Nyugat-Európa-szerte.

A közmédia minden felülete, valamint a még megmaradt, országosan elérhető médiafelületek totális kormányzati uralásával a demokrácia egyik alappillére, a sajtónyilvánosság, és a hozzá tartozó sajtószabadság is súlyosan és egyre erőteljesebben sérül már több mint nyolc éve, azonban a mai nappal a magyar demokrácia egyik újabb koporsószögévé vált a Hír TV bedarálása is.

A miniszterelnök úr kijelentései, valamint a jelenleg is zajló Hír TV-ügy kapcsán a következő Deák Ferenc idézetre szeretnénk emlékeztetni a Fidesz-kormányt: „Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad.” A jelenlegi kormánynak és minden hozzá tartozó médiaszereplőnek az a szerencséje, hogy a hatályos sajtótörvény nem Deák Ferenctől függ.

A Hír Tv elveszítéséről - Jávor Benedek (Párbeszéd) fb-posztja

"Jól emlékszem azokra az időkre, amikor a Hír TV-ben rendszeres vendég voltam, és izgalmas beszélgetések készültek. Főpolgármester-jelöltként 2010-ben Csermely Péterrel folytattunk egy társalgást, ami nem csak nekem meghatározó emlék, de aztán a kampányban többen elmondták, hogy annak hatására döntötték el, hogy rám szavaznak - a médiának bizony hatalma van. Aztán emlékszem azokra az időkre is, amikor a Hír TV csak előre kész lejárató anyagok összevágáshoz vett fel mondatokat velem. Ezt követően évekig nélkülözni voltunk kénytelenek egymást, a nettó kormányzati propaganda tolásába nem fért bele semmi, amiről beszéltem volna. A G-nap után váratlanul ismét megtaláltak. Egy idő után pedig alig-alig akadt más felület, ahol megszólalhattam volna.



Nem mondom, hogy ez így egy BBC-i értelemben vett elfogulatlan, független, minőségi médiatermék története. És hát annak is csak örülni tudok, hogy a Fideszt a nyakunkra hozó Simicska Lajosnak legalább a Jobbikot nem sikerült az ország nyakába varrnia.



Mégis, a súlyosan eltorzított, politikai nyomás alatt működő magyar médiatérben a Hír TV az elmúlt három évben a kritikus hangok, a független újságírás egyik utolsó, és nagyon fontos bástyája volt. Kiváló tényfeltáró, oknyomozó anyagok készültek. A kormányzati propagandatermékek egyre szorosabban záródó gyűrűjében akarva-akaratlanul a médiapluralizmus egyik legfontosabb maradék megtestesítője, az ellenzéki vélemények megjelenésének kiemelkedő fóruma volt.

És sok kitűnő újságíró munkahelye. Kormányzati elfoglalása számomra soha, egy percig sem volt kétséges, az időpontban lehettünk csak bizonytalanok. Origo, Figyelő, TV2, Napi Gazdaság, Népszabadság, megyei lapok, Magyar Nemzet, Heti Válasz (és külön a sajátos sorsú ATV). A Hír TV csak a sorminta aktuális eleme. Bárki tudja folytatni: Index, RTL Klub, HVG, Népszava. Rájuk is sor fog kerülni. A Hír TV eleste mégis tragikus, bármit is gondoljunk az általuk eddig bejárt útról, vagy Simicska Lajosról, meg az oligarchák tulajdonolta médiatermékekről. Nem csak a magyar médiaszabadság helyzete romlott egy újabb hatalmas lépéssel. A megállíthatatlanul autorizálódó Magyarország lett még silányabb hely. És ha valakinek eddig kétséges lett volna, az is kiderült, hogy Orbán Viktor háborúja totális: foglyokat nem ejtenek, békét nem kötnek, tűzszünet nincs. Tanulságul azoknak, akik alkudozni akarnak velük. Csak az maradhat meg, aki őket segíti , csak olyan alku marad életben, ami az ő céljaikat szolgálja.



A Hír TV nyugodjék békében. De mi ne nyugodjunk bele. És ne másoktól, a pixisből kiesett oligarcháktól, az EU-tól, a nyomorgatott civilektől várjuk a megoldást. Hanem saját magunktól."

MTI