Összevissza beszél az LMP

Régóta balladai homály fedi az ellenzéki párt menekültpolitikáját.

2018. augusztus 3. 11:29

Az LMP hivatalos álláspontja 2016 óta az, hogy az illegális ­migrációt meg kell állítani – legalábbis erről beszélt Keresztes László Lóránt a Magyar Időknek Tusnádfürdőn. A párt társelnöke azt mondta, hogy ez egy kommunikációs félreértés miatt nem derült ki eddig egyértelműen. A félreértés elég súlyos lehet, mert úgy tűnik, az LMP soha nem támogatta a magyar kormány migrációval kapcsolatos fellépéseit.

– Az illegális migrációt meg kell állítani, az unió külső határait meg kell védeni, és ennek a kérdésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia – jelentette ki a Magyar Időknek Tusványoson Keresztes László Lóránt. Az LMP társelnöke az Orbán-kormány pozitív szerepét is elismerte a bevándorlással kapcsolatban.

Az általa elmondottakat nehéz értelmezni annak fényében, hogy az LMP soha nem támogatta a magyar kormányt a migrációval kapcsolatos fellépéseknél. Keresztes szerint a hivatalos álláspont 2016 óta nem változott, azóta állnak ki határozottan a határvédelem fontossága mellett, bár azt elismerte, hogy nem foglalkoztak eleget a migrációval. Arról azonban nem tett említést, hogy a kampányban az LMP gyakorlatilag meg sem említette a kérdést.

Pedig az LMP a menekültválság begyűrűződésekor még egy 24 pontos javaslatcsomagot is elfogadott, amelyben egyebek mellett az is szerepelt, hogy a párt nemzetbiztonsági megfontolásból szélesebb hatáskört biztosítana a hatóságoknak a menedékkérők ujjlenyomatának és arcképének rögzítéséhez, valamint lehetővé tennék a menedékkérők nyomkövetését. Az ellenzéki párt szigorította volna az embercsempészek büntetését is.

Ám Szél Bernadett már akkor is a párt állásfoglalásával ellentétes nyilatkozatokat tett: „a határok lezárása semmire sem jó”, „Magyarországon a bevándorlás nem probléma”, „nincs menekülthullám”. Érdekes, hogy ez mégsem verte ki a biztosítékot a párt etikai bizottságában, pedig Gerstmár Ferenc – az ellenzéki párt országos elnökségi tagja – még 2016-ban is arról beszélt: el kell ismerni, valós veszély, hogy terroristák, bűnözök kísérelnek meg Európába és Magyarországra jutni, ezért fontos a nyilvántartás, azonosítás ezekben a veszélyes időkben. Ugyancsak kiemelte a közös európai határvédelmi szerv fontosságát.

Szél Bernadett azt mondta: „A határok lezárása semmire sem jó Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az LMP a kvótarendszerről sem tudta eldönteni, hogy jó-e vagy sem. Míg 2015 szeptemberében nem tudta máshogy elképzelni a válság megoldását, mint a kötelező kvótarendszer bevezetésével, 2016-ban már úgy gondolták, hogy az egyáltalán nem működhet. Az LMP kvótaellenes fordulata 2016 áprilisában következett be, amikor Schiffer András, a Lehet Más a Politika társelnöke meglepő nyilatkozatot tett. „Ha a menekültek meghívása egyoldalú nemzetállami döntés, akkor a szétosztásuk sem lehet uniós hatáskör” – mondta.

Az LMP egyébként annak ellenére sem szavazta meg a határzár szigorítását, hogy egyébként folyamatosan arról beszéltek: nem bontanák le a kerítést. Aztán 2017-ben már úgy fogalmaztak: „1200 menekült befogadása nem is jelent megoldhatatlan feladatot egy ekkora országnak.”

Keresztes László Lóránt a Magyar Időknek azt mondta, hogy az ellenzék hatalmas hibát követett el azzal, hogy nem mert világosan fogalmazni a migráció kérdésében.

Korábban több lap, portál és csatorna is beszámolt arról, hogy a migrációpárti LMP arca, Szél Bernadett szorosan együttműködött a MIGSZOL-lal, a Soros György által finanszírozott, és az illegális bevándorlást segítő szervezettel. És végezetül: a Fővárosi Törvényszék januári ítélete szerint az LMP bevándorláspártinak minősítése jogszerű értékítélet, a bíróság szerint ugyanis ezt támasztják alá ­például Meszerics Tamás LMP-s EU-képviselő, valamint Ungár Péter LMP-s elnökségi tag korábbi kvótapárti nyilatkozatai is.

magyaridok.hu