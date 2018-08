Ministránsok római zarándoklata

A zarándoklat résztvevői 23 országból érkeztek, a Nemzetközi Ministránsszövetség bejegyzett tagországaiból.

2018. augusztus 4. 11:54

A közös, csendes imádság ereje – Német László püspök a ministránsok római zarándoklatáról

A legmeghatóbb pillanat a ministránsok csendes imádsága volt – mondta el Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök, a Nemzetközi Ministránsszövetség elnöke augusztus 2-án a Vatikáni Rádiónak adott interjúban, melyben beszámolt a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat tapasztalatairól.

A nagybecskereki püspök az interjúban beszámolt arról, hogy a szövetség előkészítő csoportja két éven át dolgozott a zarándoklat megszervezésén. A Ferenc pápával való találkozás központi szerepet kapott a programban.

A zarándoklaton 61 ezer ministráns vett részt, akik számára a rendkívüli meleg ellenére csodálatos élmény volt a Szent Péter téren a közös imádság Ferenc pápával. A Szentatya karizmatikus erővel rendelkezik, mintha ilyenkor dupla életerőt kapna és egyszerűen felvirul, még a 38 fokos melegben is. A ministránsok hihetetlen lelkesedéssel fogadták, és egészen el voltak bűvölve tőle – idézte fel a püspök.

„A legmélyebb pillanat számomra a közös imádság volt, amikor a befejező könyörgés után Ferenc pápa arra kérte a jelenlévőket, hogy egy percig maradjanak csendben és így imádkozzanak. A sok ezer fiatal pedig úgy elhallgatott, hogy síri csönd borult a térre, és ebben a csöndben érezni lehetett a meghatódottságot.”

A zarándoklat résztvevői 23 országból érkeztek, a Nemzetközi Ministránsszövetség bejegyzett tagországaiból. A tagság elnyeréséhez püspöki ajánlás kell, az egyes püspöki konferenciákat erről időben értesítették. A szövetség élén mindig egy püspök áll, akinek munkáját egy öttagú választott bizottság segíti. A római zarándoklat két részből áll: van egy közös, központi magja és ehhez kapcsolódik az egyes országok saját, önálló programja.

Idén 61 ezer regisztrált ministráns érkezett, de a téren még ennél is többen voltak, körülbelül 90 ezren. A legnagyobb csoport Németországból érkezett, 45 ezer ministráns, de Ausztriából is 3500 fiatal jött Rómába. A harmadik legnagyobb létszámú csoport a magyar nyelvű volt: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről és természetesen az anyaországból is érkeztek ministránsok, összesen 1800 fiú és lány. A magyar csoport nagy létszáma miatt a Szent Péter téren a közös imádság során magyar fohászok is elhangzottak.

Magyar nyelvű szentmisén is részt vettek a római ministránstalálkozó fiataljai

Augusztus 1-jén a római Szent Ignác-templomban gyűltek össze a ministránszarándoklat magyar résztvevői. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. Fülöp Ákos tájékoztatta szerkesztőségünket.

A szentmisén koncelebráltak Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a hivatásgondozó bizottság püspök elnöke; Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Szocska A. Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök és Német László nagybecskereki megyéspüspök, aki a Nemzetközi Ministránsszövetség püspök elnöke, továbbá mintegy ötven pap, akik elkísérték a ministránsokat a zarándoklatra.

A liturgia elején Német László püspök köszöntötte a ministránsokat. A zarándoklaton közel kétezer magyar anyanyelvű fiatal van jelen Rómában.

Ternyák Csaba homíliájában egyrészt arról szólt, hogy e két nap szentjei, Loyolai Szent Ignác és Liguori Szent Alfonz a múlt szentjei, akiknek példája azonban erősít minket. „Nekünk pedig az a feladatunk, hogy a jövő szentjei legyünk” – hangsúlyozta az egri érsek. Felelevenítette saját hivatásának történetét, amelyben fontos szerepet játszott a ministrálás. A szentmise végén feltette a kérdést, kiben merült már fel, hogy egyházi szolgálatba szeretne lépni.

Az áldozás után Fábri Kornél szólt a fiatalokhoz a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

A magyar ministránsok arra is kaptak lehetőséget a zarándoklat során, hogy a magukkal hozott imakártyákat átadják más nemzetek ministránsainak.

