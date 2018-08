Ságvári és a Hír TV

Mielőtt elkezdtek aggódni a Hír TV miatt, néhány napja egy bensőséges, a régi szép kommunista idők meghittségét idéző eseményt szerveztek.

2018. augusztus 5. 01:40

Dörgedelmes nyilatkozatot tett közzé a HírTV-vel kapcsolatban a nagy múltú és patinás szervezet, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Más kérdés, hogy nagy múltját és kivételes patináját elsősorban az egypárti kommunista diktatúra hosszú évtizedei alatt szerezte. De azért megvan neki, sőt úgy tűnik, ma is töretlen.

Szóval aggodalommal figyeli a Hír TV-nél zajló kormányzati hatalomátvételt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Mi pedig még nagyobb aggodalommal figyeljük a MÚOSZ-t.

Mielőtt ugyanis elkezdtek aggódni a Hír TV miatt, néhány napja egy bensőséges, a régi szép kommunista idők meghittségét idéző eseményt szerveztek: átadták a MÚOSZ elnökének a Libik György-díjat. Mert ezt a Libik-díjat nem kaphatja meg akárki, de nem ám, ezt ki kell érdemelni. A díjban ugyanis csak azok részesülhetnek, akik a szabadságért és a demokráciáért kockázatot vállalnak, szembeszállnak az erőszak, a rasszizmus, a diktatúra képviselőivel. Ilyen embert próbáló kockázatokat vállalt a szabadságért és a demokráciáért a korábban díjazott Andrassew Iván és Tamás Gáspár Miklós is. Most pedig (2018-ban vagyunk) Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke szállt szembe halált megvető bátorsággal az erőszak, a rasszizmus és a diktatúra képviselőivel.

Meghitt és bensőséges kommunista szeánsz lehetett, de mivel ez a díj egyelőre még nem ér fel a Pulitzer-, a Táncsics Mihály-, netán az irodalmi Nobel-díj súlyával és ismertségével, néhány bensőséges és meghitt mondatot szentelnünk kell az olvasók tájékoztatására, hogy ha utólag is, de átérezhessék a régi idők régi dalait.

Az elismerést Donáth Ferenc (kommunista), a Nagy Imre Társaság (kommunista) budapesti szervezetének elnöke alapította. Libik György (kommunista) kalandos életet élt, alpesi sízőként kétszer is részt vett a téli olimpián. 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben személyesen hallhatta Adolf Hitler megnyitó beszédet, mely olyan hatással lehetett rá, hogy hazatérte után a 40-es évek elején azonnal belépett a kommunista pártba. A nehéz időkben bújtatta Szentgyörgyi Albertet és sokat segített Roaul Wallenbergnek is. Aztán a verőfényes ötvenes években a sztalinista-rákosista Tájékoztatási Minisztériumban dolgozott, majd részt vett az 56-os forradalomban, melynek leverése után családjával Lengyelországon keresztül Svédországba menekült. 91-ben tért haza Budapestre, ahol 95-ben elhunyt.

De a szeánsz legszebb, hagyományőrző része, hogy a díjat Ságvári Endre (kommunista) halálának évfordulóján, július 27-én adják át a Remiz étteremben, Ságvári lelövésének helyszínén.

Ságváriról legalább sokat tudunk. Harcos anarchista, harcos kommunista és harcos ellenálló volt. És gyilkos. Egy antifasiszta ellenállóról mindezek persze bőségesen elegendőek voltak, hogy személyét évtizedekig állami kultusz övezze, iskolák, intézmények, utcák és terek ezrei viselték a nevét. Szeged legnívósabb gimnáziumának nevét csak huszonöt évvel a rendszerváltás után sikerült nagy nehezen megváltoztatni, mert a felvilágosult diákok még a tüntetéseken is azzal érveltek, hogy a ságvárizmus egy hagyomány.

Mint ahogy az is, hogy a díjat Ságvári lelövésének a helyszínén adják át. Azért megkérdeznék néhány öreg róka múoszost, külpolitikai szakértőt, akik még látták Brezsnyevet, mi történne ma a nagyvilágban, ha egy tel avivi étterem, vagy egy ohiói kávézó teraszán a körözött személy rálőne az őt elfogni akaró rendőrökre. Persze hogy tudják, uraim. Hát itt is ez történt. Azzal a csekély különbséggel, hogy az egyik intézkedő csendőrt - aki persze aztán ávós lett – 59-ben felakasztották. 2006-ban aztán a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet.

KIMSZ-esek vágtak hajdan e tájnak, élükön Ságvári járt - énekelhetik uraim most is, meg jövőre is, lehetőleg július 27-én.

De nézzük végre a Hír TV-ért aggódó dörgedelmes MÚOSZ-nyilatkozatot! Mivel ezt nem a Pékszövetség, vagy a Baromfi Terméktanács, hanem újságírók, tehát a bel- és külpolitikához állítólag értő újságírók szakmai szervezete jegyezte, elég siralmas a kép. Vagy hazudnak, vagy csúsztatnak, vagy úgy tesznek, mintha fogalmuk sem lenne a média világáról és működéséről. (A közlemény teljes szövege a cikk végén olvasható.)

Első botlás. Kár kormányzati hatalomátvételről hablatyolni. A Hír TV-t a polgári jobboldal teremtette meg és működtette egészen addig, amíg egy elszabadult hajóágyú az egészet úgy fel nem forgatta, hogy rá sem lehetett ismerni. Most megszabadult tőle és az új tulajdonos szépen vissza fogja állítani eredeti állapotába. Ez ilyen egyszerű.

Második botlás. Amikor a Népszabadság végórájához érkezett, Önök mélyen kussoltak az okokról, miszerint évekig tartó felelőtlen MSZP-s kommunista kótyavetye áldozata lett, könnyebb volt inkább orbánozni. És muníciót adni néhány idióta dán és holland EP-képviselőnek, hogy Brüsszelben világgá kürtölje, hogy a magyar kormány lábbal tiporja a sajtószabadságot.

Harmadik botlás. Önök szerint a kormányzat közvetlenül benyomul a szerkesztőségekbe. Hát nem nyomul be, csak visszatértek az egykori szerkesztők és újságírók és elkezdik a munkát. Érdekes, hogy elfelejtettek reagálni akkor, amikor néhány elmebajos momentumos tényleg közvetlenül benyomult az Origó szerkesztőségébe, akkor valahogy elfelejtettek háborogni.

Negyedik botlás. Ha jól emlékszem, Önök akkor is kussoltak, amikor saját maguk, tehát a MÚOSZ-vezetőség kótyavetyélte el a legendás Andrássy (bocsánat Népköztársaság) úti székházat, pedig a fél szövetség, legalábbis a többség megdöbbenve értesült a lesújtó hírról.

Ötödik botlás. Önök, akik oly őszinte hívei a pártatlan és sokszínű tájékoztatásnak, most azon aggódnak, hogy egypólusúvá válik a magyar média. Aztán a hosszú évtizedek megszokott egy pólusa után a médiaháborúban is nagyképűsködtek Auróra-cirkálójukról, lenézve az akkori kis ladikokat, az újonnan alakult médiumokat és a létrejött más újságíró-szervezeteket. Most pedig a hír- és véleménymonopólium kialakulása ellen háborognak.

Hatodik botlás. Megint kérdezhetnék néhány öreg rókát, akik még látták Hruscsovot, bizonyára tudják, hogy Németországban három család birtokolja a médiumok 99 százalékát, Amerikában pedig az elnök naponta kritizálja és paterolja ki a borzalmas média munkatársait, mert elege van a hazugsággyárakból. A közlemény szerzői úgy tesznek, mintha nem ismernék a világ médiájának működését.

Hetedik botlás. A legszebb. A hetedik te magad légy. A szervezet jelezni kívánja, hogy az újságíró-szövetség a magyar és az európai hatóságoknál is feljelentést fog tenni tiltott állami támogatás miatt. Értünk a szóból. Ságvári örökösei jelezni kívánják, tehát jelzik is, hogy Brüsszelben feljelentik Magyarország kormányát, feljelentik Magyarország szabadon választott kormányát, feljelentik Magyarország harmadszor is kétharmados többséggel megválasztott kormányát.

Hát akkor fel vörösök, proletárok! Jelentsetek 28 évvel a rendszerváltás után. Se Népszabadság, se székház, se párt, se pártszékház, de legalább jelentsetek.

Dalolva. KIMSZ-esek vágtak hajdan e tájnak, élükön Ságvári járt.

------------------------------------------

A MÚOSZ a Hír TV kormányzati bekebelezéséről

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) aggodalommal figyeli a Hír TV-nél zajló kormányzati hatalomátvételt, és az amiatt bekövetkező sorozatos elbocsátásokat. Nem vitatjuk el a médiatulajdonosok azon jogát, hogy szabadon dönthetik el, kikkel kívánnak dolgozni. Ugyanakkor az állampolgárok tájékozódási alapjogát súlyosan sértő gyakorlatnak tartjuk, hogy a kormányzat közvetlenül benyomul a szerkesztőségekbe, az Orbán-kormányhoz való lojalitást szabva az alkalmazás feltételéül.

Az alaptörvény és a médiatörvény a pártatlan és sokszínű tájékoztatás biztosítását szabja alkotmányos feladatul – minél inkább egypólusúvá válik a magyar média, annál egyértelműbben sérülnek ezek a kétharmados jogszabályok. A MÚOSZ az említett törvényekben megszabott feladatokra emlékeztetve a médiahatóság fokozott figyelmét, a hír- és véleménymonopólium kialakulása elleni fellépését sürgeti, egyúttal munkajogi segítséget kínál az elbocsátott kollégáknak. Jelezni kívánjuk továbbá, hogy amennyiben a Fidesz-közelbe húzódott tévécsatorna finanszírozását a már sok helyütt látott modell szerint állami hirdetésekkel oldja meg a kormány, az újságíró-szövetség a magyar és az európai hatóságoknál is feljelentést fog tenni tiltott állami támogatás miatt. Semmilyen törvény nem biztosít ugyanis jogot a kormányzatnak arra, hogy állami forrásokból, azaz közpénzből egyoldalú versenyelőnyt biztosítson a vele szimpatizáló médiumoknak.

