Politikai hisztéria a Trump elleni tüntetéssorozat

Sokan táblákkal tüntettek az utcákon Donald Trump amerikai elnök megválasztásának első évfordulóján. A jelenséget az amerikai szakemberek „Trump-szorongásnak” nevezték el – hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Horváth Zsófia viselkedéselemző szerint ez a jelenség inkább politikai hisztéria, amely más országokban, így Magyarországon is megfigyelhető.

2018. augusztus 5. 11:20

Ha egy demokratikus választás során egyértelműen győz az egyik jelölt a másikkal szemben, akkor teljesen természetes módon elindul egy gyászfolyamat azokban a csoportokban – csoportszinten és egyéni szinten egyaránt –, akik a másik jelöltre szavaztak.

Ennek a folyamatnak megvannak a maga lépcsőfokai: tagadás, harag, alkudozás, depresszió és elfogadás, ez pedig egyéni és csoportszinten is lejátszódhat – mondta Horváth Zsófia viselkedéselemző a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Amíg egy kisgyerek esetében a hisztis viselkedés adekvát, amely a szülővel való kapcsolattartást szolgálja, addig ez felnőttek esetében szélsőséges, regresszív és káros is. Ha van is célja ennek a viselkedésnek, azt ezzel nem tudják elérni, ráadásul rossz képet is festenek arról a csoportról, amelyet képviselnek – tette hozzá.

Donald Trump ellen tüntetnek a washingtoni Fehér Háznál az elnök beiktatásának első évfordulóján (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

Szorongás, alvászavar

A tüntetők a kanadai CBS Newsnak elmondták, hogy szorongásra panaszkodnak, és „vége lesz a világnak”, ha Trump marad az elnök.

A Trump-szorongásban szenvedők háborútól, világvégétől tartanak, és sokszor alvászavarral küzdenek. Ugyanakkor az elnök támogatói inkább félelemnek fogalmazzák meg rossz érzéseseiket. Fontos különbség ez a szorongás és a félelem között: utóbbinak van tárgya, míg előbbi megfoghatatlanabb, és ki-kivetül valamire – mondta a szakértő.

Trump támogatói attól félnek, hogy kirekesztik őket a Trump-ellenesek, de ez egyáltalán nem elnökspecifikus, a hasonló jelenség megfigyelhető más országokban is. Horváth Zsófia szerint inkább politikai hisztériának lehet nevezni ezt a jelenséget.

Arra a kérdésre, hogy ezt a hisztériát ki vagy mi idézi elő, úgy válaszolt: általában nem az egyének, hanem a csoport, a közösség tartja fenn és generálja ezt az állapotot. A Trump-szorongókra jellemző, hogy sok időt töltenek közösségi média olvasásával. Véleménye szerint a médiának hatalmas szerepe van, amely cinkosként van jelen, és amely felnagyítja Trump emberi hibáit.

Párhuzamot lehet vonni Magyarország és az Egyesült Államok között

Magyarország és az Egyesült Államok között párhuzamot lehet vonni ebben a politikai hisztériában, mert amennyire létezik Trump-szorongás, annyira van Orbán-fóbia is, csak még nem hívják így. Az ellenzéki médiában folyamatosan az folyik, hogy „Orbán tehet mindenről”.

A szakember szerint nagyobb belátásra lenne szükség, nagyobb látószögre, ezek a csoportok sokszor saját maguk generálják ezt a helyzetet. A szakértő szerint az ilyen csoportoknak a saját médiumukkal szemben is kritikusan kellene gondolkodniuk.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság