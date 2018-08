Alinda szerint eltűnik

2018. augusztus 6. 00:37

A pozsonyi székhelyű Új Szónak adott interjút Veiszer Alinda. A köztévén 2011-ig futó Záróra, majd az átmenetileg a Fidesztől független Hír TV-n három évadot megélő Alinda című kulturális-közéleti beszélgetős műsorok vezetője május óta műsor nélkül van, a magyar sajtó helyzetéről és lehetséges politikai szerepvállalásáról is beszélt a szlovákiai magyar lapnak.

Veiszer kapcsán korábban felmerült, hogy a szlovák közmédia magyar nyelvű részlegében vezetne műsort. A munkáról a műsorvezető nem tudott biztosat mondani, de annyit elmondott, azért érdekli a lehetőség, mert az értékek, amiket közvetíteni szeretne, közszolgálati értékek, ugyanakkor „az, hogy Magyarországon közszolgálati médiában dolgozzak, eléggé ki van zárva”.

Veiszer a magyar médiával kapcsolatban egyszerűen úgy fogalmazott, hogy eltűnik az újságírás. A szakma nagy része feladta az alapvető elveket.

„Nem tartjuk evidenciának azt, hogy távolságot kell tartani a mindenkori hatalomtól. Hogy nekünk az lenne a dolgunk, hogy ellenőrizzük a hatalmat, hogy a lehető legtöbb emberhez eljussunk, hogy vitákra invitáljuk őket. Nem tartjuk evidenciának, hogy egy információról két forrásból meg kell győződni… Alapvető újságírói normák nincsenek betartva, amivel szerintem eltűnik a szakma.”

A műsorvezető arról is beszélt, hogy egyre többet gondolkodik azon, hogy az újságírást abbahagyja, és politikai szerepet vállal.

„Egyre többször izgat, hogy válaszokat adjak a kérdésekre, de egészen addig, amíg nem mondom ki ezt a váltást, addig újságíróként az a dolgom, hogy sokoldalúan, sokszínűen körbejárjak bizonyos témákat és embereket. Egyelőre ez tök jó, ez az identitásom. Az egy döntés, hogy olyan lehetetlen politikai helyzet alakult ki Magyarországon, amiből valahogy ki kell mozdítani az országot, és van bennem egyfajta felelősség.”

Egyelőre ez tök jó, ez az identitásom.

Politikai szerepvállalásról az utolsó, Alföldi Róberttel készült Alindában is beszélt a műsorvezető. Akkor azt mondta, akkor hagyná abba az újságírást, amikor úgy érezné, hogy nem lehet kompromisszumok nélkül a médiában dolgozni, vagy a szabad média terének szűkülése miatt már nem lehet mit csinálni.

Veiszer azt is elmondta, hogy egyik létező párthoz sem kíván csatlakozni.

Az Alinda című műsor májusban szűnt meg, miután Simicska Lajos, az Orbán Viktorral összeveszett korábbi Fidesz-oligarcha úgy döntött, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszűntetése mellett a Hír TV-t is kevesebb pénzből tartja fenn. A tévét azóta Simicska Lajos továbbadta Nyerges Zsoltnak, amely szerda óta vissza is olvadt a Fidesz média-birodalmába: megszűnt Kálmán Olga és Csintalan Sándor műsora, valamint lekerült a műsorról a Szabadfogás című műsor is.

merce.hu