Spanyolország lett a bevándorlók legfőbb célpontja

Az embercsempészek is észrevették, hogy a spanyol hatóságok korábbi markáns fellépése megváltozott, így most már ide érkeznek a legtöbben – mondta a Ma este adásában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

2018. augusztus 6. 11:07

A menekültek állampolgársági összetétele is megváltozott, már nem ázsiai, hanem fekete-afrikai térségből érkeznek a legtöbben. Felidézte, hogy pár héttel az új baloldali spanyol kormány megalakulása előtt Soros György titkos tárgyalásokat folytatott a kormányfővel, ami után a spanyol hatóságok fellépése megváltozott és finanszírozási feltételek is könnyebbek lettek – tette hozzá. Az odaérkező érkező afrikaiak Spanyolországot nem tartják biztonságosnak, ezért továbbindulnak Franciaország felé, majd onnan Németország irányába mennek. Mindez szembemegy a genfi konvencióval és semmi köze nincs az ENSZ most készülő globális migrációs paktumához.

Nem véletlenül a német hatóságok is felfigyeltek erre a jelenségre és a német-francia határszakasz szigorítását helyezték kilátásba. Értékelése szerint, ha a 2015-ös „csúcsidőszakhoz” viszonyítva vizsgálják, akkor csökkent a migráció, de ha a tavalyi év hasonló időszakához, különösen a spanyol területeken, akkor „már korántsem” lehet csökkenésről beszélni.

Sokan érkeznek a görög szigetekre

Megjegyezte továbbá: egyre jelentősebb a migrációs mozgás a török-görög szárazföldi határszakaszon, a határfolyónál, mivel ott nincs kerítés. Ma már látható, hogy nem a román-magyar lett a balkáni migrációs irány főútvonala. A migránsok Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán át Horvátországba, Szlovéniába, majd és onnan Olaszország vagy Ausztria felé veszik az irányt –mondta. Bár Horvátország szigorúan őrzi a bosnyák határszakaszt, de az átjutók miatt Szlovénia is szigorítani kényszerült – tette hozzá Bakondi György.

A menekülteknek Boszniában eszük águkba sincs menekültstátusz iránt folyamodni, mindenáron tovább akarnak jutni és ez a belbiztonsági helyzet romlását hozta. Nem véletlen, hogy Magyarország és a Frontex is komoly erőfeszítéseket tesz, hogy támogassák a balkáni útvonal országainak védekezését, hogy minél erősebb szűrőt képezzenek és minél kevesebben érkezzenek Magyarország felé. Szerbia vízumegyezményt kötött Teheránnál és két ország között közvetlen légikapcsolat alakult – hangzott el az adásban. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sokan csak egy útra vesznek jegyet.

Pakisztánból is sokan érkeznek

Pakisztáni migránsok jelenléte az illegális bevándorlók között nem új jelenség. A 2015-ös migrációs válság idején 103 országból több mint 400 ezer migráns érkezett Magyarországra, és akkor is magas volt a pakisztáni állampolgárok száma.

M1