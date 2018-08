Intézkedési terv a kórházak gazdálkodása miatt

A számvevőszék évek óta figyelmeztet a feltárt jellemző és sorozatos szabálytalanságokra.

A kórházak gazdálkodásával kapcsolatban már korábban intézkedési tervet kezdett kidolgozni az Emmi – reagált a minisztérium a Magyar Időkben megjelent, az Állami Számvevőszék elnökével készült interjúra, amelyben Domokos László felhívta a figyelmet, hogy több egészségügyi intézmény gazdálkodása is szabálytalanul folyik. A kórházi kancelláriarendszer megoldást jelenthetne a problémára, amit bár a kormány korábban elnapolt, Varga Mihály pénzügyminiszter várhatóan újból kezdeményezni fog.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) már korábban intézkedési tervet kezdett kidolgozni a kórházak gazdálkodásával kapcsolatban, ami egybevág az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentéséről eddig megismert információkkal – reagált a tárca az ÁSZ elnökével készült interjúra.

Mint ismert, Domokos László a kórházak és a szakrendelők ellenőrzése után úgy fogalmazott: pénzügyi szempontból botrányos, anarchiá­ra jellemző állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein. Szerinte a szabálykövető intézményvezetőket nem szabad leváltani, de azokon a helyeken, ahol a pénzügyek nincsenek rendben, új gazdasági irányításról kell gondoskodnia az államnak. Az Emmi válaszul közölte azt is, hogy tanulmányozni fogja az ÁSZ vizsgálati eredményeit.

A betegellátás mellett a pénzügyek terén is be kell tartani a törvényi előírásokat – hangsúlyozta az ÁSZ Fotó: Éberling András

– Az ÁSZ évek óta figyelmeztet az egészségügyi gazdálkodó szervezetek ellenőrzése során feltárt jellemző és sorozatos szabálytalanságokra – közölte tegnap a szervezet. – Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a feltárt szabálytalanságok nem minden gazdálkodó szervezetnél jelentkeztek egységesen, néhány intézmény, illetve társaság esetében az ÁSZ szabályos gazdálkodási gyakorlatokat is tapasztalt – tették hozzá.

Arra is kitértek, hogy álláspontjuk szerint a törvényi előírásoknak való megfelelés a gazdálkodásban éppen olyan lényeges, mint az orvosszakmai protokollok betartása a betegellátásban és a gyógyításban.

Mint jeleztük, a Magyar Kórházszövetség a héten rendkívüli elnökségi ülést tart majd, ahová az ÁSZ képviselőjét is meghívják, hogy közösen tárják fel a problémákat és konkrétumokról egyeztessenek. Hivatalos állásfoglalást csak az ülés után fognak adni.

Emlékezetes, a számvevőszék korábban is tartott már ellenőrzéseket, és több vizsgált intézménynél is talált pénzügyi és vagyongazdálkodási szabálytalanságokat, valamint likviditási problémákat. Ezek felszámolására több megoldási javaslat is született.

Ónodi-Szűcs Zoltán korábbi egészségügyi államtitkár javaslata volt a kórházigazgatók felett álló kancelláriarendszer kialakítása, ám ezt a kormány végül elnapolta.

Varga Mihály pénzügyminiszter az ATV-nek azonban júniusban arról beszélt: kezdeményezni fogja, hogy legyenek olyan költségvetési felügyelők a kórházaknál, akik jelentősen javítani tudják az egészségügyi intézmények gazdálkodását. Hozzátette: volt már rá példa, hogy ilyet kirendeltek egy-egy intézményhez, és ugyan az adósságot nem tudták megszüntetni, de a gazdálkodást jelentősen javították.

A miniszter arról is beszélt, hogy amennyiben a kormány idén is ad az adósságok rendezésére pluszforrást, abban az esetben elemi elvárás lesz, hogy a kórházak intézkedéseket tegyenek, amelyekkel javítani tudják a gazdálkodásukat.

Tavaly alternatív megoldásként jelent meg az is, hogy a kórházak pénzügyi-számviteli feladatait és az érintett dolgozókat átvegye a fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ, hogy egységes legyen a pénzügyi rendszer. Az átalakítás mellett ugyancsak Ónodi-Szűcs Zoltán érvelt, aki szerint ez garanciát jelenthet arra, hogy végre megszüntessék azokat az anomáliákat, amelyeket az ÁSZ is feltárt korábbi vizsgálataiban.

