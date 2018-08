Nekem személy szerint nem éri meg

A Párbeszéd társelnöke szerint lehet jelölt, ha összeáll egy olyan politikai együttműködés, aminek van alapja, de nem érné meg neki. Szerinte szövetségre van szükség, csak így győzhető le a Fidesz.

2018. augusztus 8. 10:31

„Már az nagy előrehaladás lenne, ha lenne közvetlen választott főpolgármester” – erről beszélt Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd Kontra című műsorában.



A Párbeszéd társelnöke szerint sok mindent át kell gondolnia a baloldalnak, és az ellenzéknek komolyan fel kell készülnie az önkormányzati választásokra. Mint mondta, szeptemberben el kell kezdeni a munkát, de nem azzal, hogy főpolgármester-jelöltet keresnek, hanem azzal, hogy polgármestereket keresnek. Szerinte fontos, de nem az elsődleges kérdés, hogy ki lesz a főpolgármester-jelölt.



„Lehetek jelölt, ha összeáll egy olyan politikai együttműködés, aminek van alapja” – jegyezte meg Karácsony. Hozzátette, hogy a vidéki nagyvárosokban is van esélye az ellenzéknek a győzelemre, ha megcsinálják azt a munkát, amit vidéken az ellenzék elmulasztott.



Baloldal polgármesterekkel kell erősíteni



„Kerületi polgármester vagyok, mégis már megválasztásom után és előtt is arról beszéltem, hogy a mai önkormányzati választási rendszer rossz, és a kerületekkel szemben a központi fővárosi vezetést kellene erősíteni ” – vélekedett Karácsony. Szerinte nem csak a főpolgármestert, hanem a közgyűlést is közvetlenül kellene választani. „Nem akart miniszterelnök-jelölt lenni, az élet megtalált, és nem ugrottam el” – szögezte le. Karácsony szerint, ha újra polgármester szeretne lenni Zuglóban, meg tudná tenni. Neki személy szerint nem éri meg főpolgármester-jelöltnek lennie.

Hozzátette, hogy nem következik a parlamenti választások eredményéből, hogy győzni fog az ellenzék Budapesten, de sok vidéki városban látni, hogy egy jó csapattal, jó jelölttel lehet győzni. Mint mondta, a baloldali polgármestereken keresztül lehet megerősíteni a baloldalt.



Szerinte újra kell gondolni azt, mit jelent az önkormányzati választásokon ellenzékinek lenni. 2014-ben már látszott: azokon a településeken, ahol helyi koalíciók indultak, rendkívül sikeresen tudtak szerepelni – jegyezte meg a társelnök.



Karácsony szerint a választópolgárok tudják, hogy szövetségre van szükség, majd megemlítette, hogy ezt mutatják a közvélemény-kutatások is, miszerint két párt szövetségének nőtt a támogatottsága: az MSZP-Párbeszédé és a Fidesz-KDNP-é. Szerinte akkor lesz leváltható a Fidesz, ha létrejön egy náluk nagyobb szövetség.



Arra a felvetésre, hogy az LMP és a Jobbik közeledik egymáshoz, úgy reagált: a Párbeszédet egyelőre nem hívták, és nem is biztos, hogy mennének. Szerinte két kétségbeesett párt próbál egymásba kapaszkodni, ami az összeomlás szélén van.

Karácsony úgy vélekedett fontos az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, viszont le kéne szokni arról, hogy a végéről kezdik az építkezést. Mint mondta,szerinte nem világos az emberek számára a baloldal világnézete, mert baloldal alatt különböző dolgokat értenek a világban.

„A populista baloldal képes a populista, demagóg jobboldallal felvenni a kesztyűt, és ezt a vitát le kell folytatni: mennyire akar a baloldal populistává válni, szerintem ezt kéne tennünk” – fejtette ki a társelnök. Hozzátette, a magyar társadalom sokkal baloldalibb gondolkodású, mint azt gondolják.



Sosem zárják ki a Fideszt



Az európai parlamenti képviselőválasztást nagyon fontosnak tartja, mert szerinte

fontos lenne Európáról másképp beszélni. Karácsony véleménye szerint, az unióra úgy tekint a baloldal, mint amit követnie kell bármi áron, szerinte ez nagyon téves, nagy bajban van az Európai Unió.



Mint mondta, mikor szociális Európáról beszélünk, mennyiben más, mint amit a mai Európai Unió csinál. Egy kampányban elmondaná, hogy miért kell baloldali többség az Európai Parlamentben, és nem úgy tekinteni az Európai Néppártra, mint szövetségesre. Szerinte a Néppártból sosem fogják kirakni a Fideszt, mert jó az uniónak, hogy van egy ilyen magyar kormány.

