Növekvő fölényben a Fidesz-KDNP

Júliusban is változatlanok az erőviszonyok a pártok támogatottságát illetően. A Fidesz-KDNP négy közvélemény-kutató intézet méréseinek átlaga alapján az előző havihoz hasonlóan 53 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson, mely 6 százalékponttal meghaladja április 8-i eredményét. A Jobbik 15 százalék arányú támogatottsággal rendelkezik az átlagok alapján, tehát 5 százalékponttal kevesebbel áprilishoz képest. Az MSZP-re, illetve a Párbeszédre 13 százalék szavazna most, mely szinte megegyezik a választáson elért eredményükkel, csupán 1 százalékponttal több. Az LMP május óta tartja 5 százaléknyi átlagtámogatottságát, mely 2 százalékponttal kevesebb a választáson elértnél. A DK áprilishoz hasonlóan 6 százalékon áll.

2018. augusztus 9. 01:17