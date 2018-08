Kevesebb óraszám is kellő tudást adhat

Hajnal Gabriella szerint hagyni kell a gyerekeket gondolkodni

Azt várom el a tankerületektől, hogy ne hivatalként működjenek, hanem partnerként tekintsenek az iskolákra, ennek szellemében a Klebelsberg Központ is partneri viszonyt kíván kialakítani a tankerületekkel – mondta a Magyar Időknek adott interjúban Hajnal Gabriella, az intézmény új elnöke. Szerinte a jó iskola az, ahova szívesen mennek be a gyerekek, szívesen tanulnak, élvezik az oktatást, amiben részük van, ez ma az élménypedagógiával valósul meg. A tanulók túlterheltségével kapcsolatban kifejtette, hogy tapasztalatai szerint a kevesebb gyakran több: alacsonyabb óraszámban, kisebb ismeretmennyiséggel, ugyanakkor a fejlesztésre helyezett hangsúllyal sokkal jobban elmélyíthető a diákok később is kamatoztatható tudása.

2018. augusztus 9. 12:42