Kurultaj - megnyílt a hagyományőrző seregszemle

Tizenkét ország huszonhét nemzete képviselőinek jelenlétében nyílt meg az Országház Felsőházi termében pénteken a Kurultaj - Magyar Törzsi Gyűlés; Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye számos programmal és csaknem négyszáz hagyományőrző csoport bemutatkozásával várja a látogatókat vasárnapig Bugacon.

2018. augusztus 10. 14:37

A rokontudatú népek háromnapos közös ünnepén a magyar, hun és türk tudatú nemzetek képviselői gyűlnek össze, és nem először bizonyítják: a több ezer kilométeres távolság legyőzhető - mondta el köszöntőjében Lezsák Sándor (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, rendezvény fővédnöke.

Mint emlékeztetett, a "népi diplomácia" sajátos eszköztárához egyesületek, alapítványok, testvéri kapcsolatok, szövetségek tartoznak, a Kurultaj pedig valójában ennek a kapcsolatrendszernek az eredménye.

Lezsák Sándor méltatta Bíró András Zsolt főszervezőt, aki antropológusként mindig a tudomány eszköztárával közelíti meg a régmúltat, majd hangsúlyozta: azokat az értékeket, melyeket az ősök létrehoztak, úgy kell átörökíteni, hogy élők maradjanak.

Lezsák Sándor (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, rendezvény fővédnöke a Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlés megnyitóján az Országház Felsőházi termében 2018. augusztus 10-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Bíró András Zsolt, a Kurultaj főszervezője, a Magyar-Turán Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte: a rendezvény célja méltósággal emlékezni a nagy közös és saját ősökre. Ez az ünnep nem mások ellen irányul, saját magunk felemeléséért és összefogásáért dolgozik - hangsúlyozta.

Mint felidézte, Magyarországon immár tíz éves múltra tekint vissza a rendezvény, amelyre akkor még csupán három külföldi országból érkeztek vendégek, 2010-ben pedig már tíz ország csatlakozott a közös ünnephez.

Emlékeztetett azonban arra, is, hogy nem minden hun-türk nép bír önálló országgal, több nemzet autonóm köztársaságként, autonóm régióként őrizte meg az ősök kultúráját.

Bíró András Zsolt elmondta: Magyarországnak olyan kormánya van, amely támogatja a magyar nemzet többségének akaratát, hogy megőrizze saját arculatát, kultúráját, és az európai közösségben úgy élhessen, hogy ezt mindenki tiszteletben tartja.

Bíró András Zsolt antropológus, a Kurultáj főszervezője beszédet mond a Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlés megnyitóján az Országház Felsőházi termében 2018. augusztus 10-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Mint hozzátette, a Kurultaj a magyar közösségek legnagyobb közös ünnepe, a nemzet egyesítésének legnagyobb fóruma is, hiszen minden magyarlakta területről ezrével érkeznek a résztvevők.

Darkhan Kydyrali, a Türk Akadémia elnöke köszöntőjében rámutatott a Kurultaj fontosságára, és átadta az akadémia kitüntetését Lezsák Sándornak és Bíró András Zsoltnak; Hüseyin Sözlü, Adana polgármestere pedig Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan üdvözletét tolmácsolta.

Hagyományőrző versenyek, programok, kiállítások az idei Kurultajon

Hagyományőrző és lovasversenyekkel, kiállításokkal, tudományos előadásokkal és több mint száz hagyományőrző csoport bemutatkozásával várja idén Bugacon a Kurultaj, Európa legnagyobb lovas hagyományőrző fesztiválja a látogatókat augusztus 10. és 12. között.

Lezsák Sándor parlamenti alelnök, a rendezvény fővédnöke, aki személyesen is részt vesz majd a gyűlésen, úgy fogalmazott: a Kurultaj szellemisége közel száznegyvenmillió embert érint, ez a rokon tudat sajátos bizalmi tőkét jelent, amelynek működtetése is a gyűlés feladata.

Szabó László, Bugac polgármestere a rendezvényről tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón felidézte, hogy Bugacon először tíz évvel ezelőtt rendezték meg a magyar törzsi gyűlést, amelyet évről évre egyre többen látogatnak.

Bíró András Zsolt antropológus, a rendezvény főszervezője elmondta: az első Kurultaj megszervezésekor nem gondolták, hogy ez az összefogás egyszer akkorára nő majd, hogy a “nagy szimbolikus turáni világ, a sztyeppei lovas nomád civilizáció bemutatásának legnagyobb ünnepe lesz”. A törzsi gyűlésen a magyarokkal együtt 27 nemzet vesz részt, és több mint ötven programon adnak ízelítőt kultúrájukból a hun-türk tudatú népek képviselői.

Harci jelenet a Kurultajon

A jubileumi Kurultajra különleges programokkal is készültek, a nagy megszokott műsorelemek mellett. Megrendezik például a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző seregszemléjét, amelyen az előzetes regisztrációk alapján több mint 100 csoport vesz részt. Ez a seregszemle bemutatja a honfoglaló ősök lovaskultúráját és viseletét, de a lovas nomád harcművészet különböző ágait, valamint több olyan hagyományőrző sportot is, amelyet nemcsak Magyarországon, de a sztyeppei lovas nomád kultúrában máshol is játszanak.

Lesz lovasverseny és lovasbirkózás, a résztvevők megismerhetik a nomádok csapatjátékát, a köbörét, továbbá itt rendezik meg a bothúzó Európa-bajnokságot is. A nemzeti övbirkózó verseny, valamint az íjász és a lovasíjász verseny nyertesei a szeptemberi nomád világjátékokon is részt vehetnek Kirgizisztánban.

Idén is felépül Attila jurtája, amelyben a Kárpát-medencei hun időszak rekonstruált kincseit mutatják be, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből eredeti honfoglalás kori csontok és különböző arcrekonstrukciók is láthatók lesznek. Itt mutatják be először annak a hun előkelőségnek a koponyáját is, amelyet tudósok nemrégiben találtak meg Kecskeméttől nem messze.

A rendezvénysátorban tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal várják a közönséget, akik antropológusok, régészek, genetikusok segítségével ismerhetik meg a sztyeppei lovas nomád kultúra történetének különböző elemeit. Mindezeken túl számos gyerekprogrammal, kézműves vásárral és egy hatalmas, hagyományőrző nomád táborral is készülnek a látogatók számára.

Bíró András Zsolt azt is elmondta, hogy idén lesz a pozsonyi csata 1111. évfordulója, amelyet egy csatajelenettel idéznek fel. Ebben az élőképben látható lesz, amint a lovas nomád magyar seregek megütköznek a Frank Birodalom katonáival.

“Puszta ötös” az óriásjurta előtt

Lovas hagyományőrzők a Kurultajon





MTI