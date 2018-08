Felhalmozódott a tudás

2018. augusztus 12. 00:13

Az ELTE tegnap adott ki közleményt, amelyben lényegében jóváhagyta a döntés megszületése előtt, hogy a kormány megszünteti az egyetem egyik mesterképzéses szakját, a társadalmi nemek szakot.

Bár a kormány gazdasági racionalitásra hivatkozik, ez az ELTE esetében elég nevetséges, hiszen a 2017-ben indított szakon még senki sem végzett, így nem derülhetett ki, hogyan tudnak elhelyezkedni az itt végzettek. A döntés mögött egyértelműen hatalmi érdek helyezkedik, a kormány ellenségképző propagandájának egy újabb állomása lehet a szak beszántása az ELTE-n, és a CEU-n (bár itt ez csak a magyar diplomát érintené, az amerikait nem).

Gregor Anikó az ELTE TÁTK adjunktusa, most egy Facebook posztban kritizálta az ELTE közleményét a témában.

„Az ELTE-s társadalmi nemek mesterszak egyik oktatójaként az ELTE tegnapi sajtónyilatkozatát elkeserítőnek tartom. Az egyébként érvényesen működő, tudományos jóváhagyással bíró szak mögüli, még a végleges kormánydöntés megszületése előtti kihátrálással nem értek egyet. Az intézményes és anyagi függés (értsd: a fenntartó anyagilag bármikor ellehetetlenítheti az intézmény működését) felülírta az oktatási önállóságot. Mivel a rendelettervezet semmilyen indoklást nem tartalmazott, a nyilatkozatban szereplő mondataival az ELTE gyakorlatilag jóváhagyja, hogy előzetes hatástanulmány, a tudományos engedélyt kiadó és a felsőoktatás szakmaiságáért felelő Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület megkérdezése, szakmai vita nélkül, indokot nem is említve lehessen bármilyen, érvényes tudományos működési engedéllyel bíró szakot megszüntetni. ”

Gregor szerint a kormány gazdasági racionalitással való érvelése is csupán taktikázás: „A sajtóban és csakis a sajtóban megjelenő, a rendelettervezetben egyáltalán nem szereplő “gazdasági érv” is (konkrét tartalmát nem ismertetve) inkább elkendőzésnek tűnik, és leginkább azt eredményezi, hogy egymás ellen hangol szakokat, intézményeket, a felsőoktatás alulfinanszírozottsága miatt a szűk forrásokért versenyeztesse azokat és roncsolja köztük a szolidaritást.”

Gregor ír arról is, hogy önkritikát kell gyakorolniuk, mert úgy tűnik nem tudták a társadalomnak átadni, miért fontos ez a szak. Végül pedig azzal zárja le az érvelését, hogy ő miért tartja fontosnak: „Azért tartottuk fontosnak a szak elindítását 2013-ban, mikor a szak beindításának előkészületeit megtettük, mert úgy láttuk, hogy hiány, hogy idehaza nincs olyan egyetem és olyan önálló képzés, ahol ezekről, a magyar nőket és férfiakat is jelentősen érintő kérdésekről magyarul, rendszerezett keretben, az ország posztszocialista és közép-kelet-európai sajátosságait figyelembe véve tanulhatnak érdeklődő diákok, miközben az elmúlt évtizedek alatt jókora szociológiai, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, közgazdaságtudományi, politológiai, történettudományi, irodalomtudományi tudás halmozódott fel. Továbbra is ezt a tudást osztjuk meg a diákokkal.”

Jámbor András: Kiakadt az ELTE közleményére a társadalmi nemek szak egyik oktatója

merce.hu