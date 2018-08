Ütőképesebb lesz a Magyar Honvédség

„Nem mondhatom, hogy nincs létszámhiány, az viszont biztató, hogy jelenleg több a jelentkező, mint a távozó katona a szárazföldi erőknél” – mondta a Magyar Időknek Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem főnöke, aki szerint egyre ütőképesebb lesz a honvédség.

2018. augusztus 13. 15:53

A lap hétfői számában megjelent interjúból kiderül, hogy most kívánnak korszerű kézifegyvereket beszerezni a katonáknak, felújítanak helyőrségeket is, elsőként a hódmezővásárhelyi laktanyát. A légierő fejlesztésével összefüggésben érkeztek már eszközök, és döntések, beszerzési megállapodások születtek szállító repülőgépekről, új helikopterekről, de hamarosan megújul a tüzérség és általánosan a teljes szárazföldi haderőnem is.

Szijjártó Péter külügyminiszter korábbi felvetésére reagálva azt mondta: a Magyar Honvédség felkészült arra, hogy ha az elöljárók ezt kérik, bővítse az afganisztáni és az iraki magyar misszió létszámát és eszközeit is. Hozzátette, hogy az iraki misszióban továbbra is a kiképző és az őrző-védő feladatok maradtak a középpontban. Afganisztánban mentorcsoportjai és légitanácsadó-csoportjai is vannak a Magyar Honvédségnek. A különleges műveleti csoportokról szólva pedig kiemelte, hogy a NATO-ban nagyon elégedettek a tevékenységükkel, számos elismerésben részesültek.

Arról is beszélt a lap hétfői számában megjelent interjúban Sándor Zsolt, hogy a magyar békefenntartók Koszovóban új feladatot látnak el: olyan tartalékerőt képeznek, amely a térségben bárhol, állandóan bevethető. A dandártábornok kitért a katonai búvárokat érintő fejlesztésekre, mint rámutatott, ma már a harci és a munkabúváraik is olyan felszerelésekkel, modern ruhákkal, buborékmentes rendszerekkel rendelkeznek, amelyek a legkorszerűbbek közé tartoznak.

A katonai tűzszerészekről szólva elmondta, hogy idén augusztus 2-ig 1062 bejelentés érkezett a tűzszerészügyeletre, ebből 271 alkalommal kellett soron kívül intézkedni. Az elmúlt 25 évben átlagosan évente 2500 bejelentésre kellett kivonulni.

Annak kapcsán, hogy a hadsereg ejtőernyős csapata nemrég megnyerte a célbaugró-világbajnokságot Szlovéniában, Sándor Zsolt kiemelte, hogy a legjobbak között van a Magyar Honvédség az ejtőernyősök felkészítésében. „A 42. nemzetközi katonai ejtőernyős világbajnokságot a magyar csapat felkészítési helyén, Szolnokon rendezik meg. Reményeink szerint ezen is sikeresen szerepelnek majd a mieink” – tette hozzá a Magyar Időknek adott interjúban.

MTI