Magyarország húszmillió embert képes ellátni búzával

Amikor a világban sok helyen az éhínség veszélye fenyeget, Magyarország exportálni is képes búzát, sőt, a magyar mezőgazdaság fedezi másik tízmillió ember búzaszükségletét – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos beszámolója alkalmával. Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a BMW-gyár a német-magyar gazdaságpolitika fontos visszaigazolása.

2018. augusztus 14. 12:44

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón a bürokráciacsökkentéssel kapcsolatban elmondta: azzal a kormány szándéka az, hogy minőségi közszolgálat működjön Magyarországon. Hozzátette: az elmúlt évek fejlesztései és a digitalizáció miatt bizonyos területeken már kevesebb munkatárs is el tudja látni azokat a feladatokat, amelyekhez korábban többen kellettek.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: indokolt áttekinteni, hogy milyen munkakörben, melyik minisztériumban mennyien dolgoznak és azt is, hogy pontosan hány emberre van szükség egy-egy területen. A szándék az, hogy a központi közigazgatásban dolgozók száma csökkenjen, mert ma hozzávetőleg 14 ezren dolgoznak a minisztériumokban és a háttérintézményekben – fejtette ki a miniszter, leszögezve: költségvetési megtakarítási cél az intézkedéssel nincsen, a cél nem az, hogy közszolgálatra kevesebb pénzt költsenek.

Arról is beszélt, hogy óvatos becslés szerint 15-20 százalékos létszámcsökkentés lehet a központi közigazgatásban, a cél, hogy ez január 1-jére megvalósuljon.

Jön a magasház-tilalom

A kormány szándéka egyértelműen az, hogy Budapest a hagyományos arcképét megőrizhesse, ezért az elfogadott törvény felhőkarcoló, azaz magasház-tilalmat vezet be. Gulyás Gergely részletezte: a hétfőn elfogadott szabályozás tiltja a 90 méternél magasabb épületek megépítését, a 65-90 méter közötti ingatlanok esetében pedig egy rendkívül bonyolult engedélyezési folyamaton kell átmenni.

A hatálybalépést megelőzően azonban három cégnek felajánlották a magasház-építés lehetőségét – őket a miniszter a magyar gazdaság zászlóshajóinak nevezte –, ezek a Richter, a Mol, és az OTP. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: egyértelmű cél volt, hogy a gazdaság zászlóshajói ezt megjeleníthessék épület formájában is vezető szerepüket. A lehetőséggel egyedül a Mol kíván élni, a cég 120 méter magas ingatlant épít majd. Gulyás Gergely leszögezte: a továbbiakban erre semmilyen formában nincs lehetőség.

Erős a mezőgazdaság

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar mezőgazdaság nem tízmillió, hanem húszmillió ember ellátásához szükséges étkezési búzával rendelkezik.

Gulyás Gergely keddi sajtótájékoztatóján kiemelte: Magyarország egy évben 4,8 millió tonna búzát tud előállítani, ennek fele takarmány és vetőmag, a másik fele pedig étkezési búza. Mintegy 1,2 millió tonna búza elég egy tízmilliós ország élelmezésére, vagyis ma Magyarország gabonával 20-22 millió embert is képes ellátni, ami jól mutatja a magyar mezőgazdaság erejét – hangsúlyozta.

A tárcavezető úgy látja, rendkívül előnyös, hogy amikor a világban sok helyen az éhínség veszélye fenyeget, Magyarország exportálni is képes búzát.

A BMW-gyár a német-magyar gazdaságpolitika fontos visszaigazolása

A német-magyar kapcsolatok távlatosságának és erejének bizonyítéka a BMW német autógyár debreceni beruházása – jelentette ki Gulyás Gergely. Közölte: az a 400 hektár terület, amely a beruházáshoz szükséges, egymilliárd forintot ér, de a beruházás volumene egymilliárd euró, tehát az érintett termőföld hasznosítása nem lehetne ilyen kifizetődő más módon, ráadásul rengeteg új munkahely jön létre.

Kitért arra: Debrecen városfejlesztése is új szakaszba léphet. A beruházással már a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is megjelenik Magyarországon, és az ország nyugati és középső része után a keleti régióban is nagy járműipari beruházás valósul meg – mondta Gulyás Gergely. Közölte: nagyságrendileg ezer munkahely jön majd létre.

Kérdésre elmondta: egyelőre nincs konkrét összesítés arról, hogy milyen hozzájárulást ad az állam a beruházáshoz, de tízmilliárd forintot meghaladó összegről van szó. A biztosított kedvezmények nem térnek el a más beruházásokhoz adott kedvezményektől – tette hozzá. Gulyás Gergely szerint a magyar-német politikai kapcsolatoknak is erősnek kell lenniük, közös érdek a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése, ezért látogatott nemrég Berlinbe Orbán Viktor miniszterelnök – idézte fel, hozzátéve: ő maga is Berlinbe megy augusztus 29-én.

Újabb rekordok a turizmusban

Komoly növekedés történt a magyar turizmusban, az összesített vendégforgalom az idén a tavalyihoz képest 5,3 százalékkal emelkedett, a szálláshelyek bevételei pedig több mint 10 százalékkal növekedtek – mondta Gulyás Gergely. A miniszter közölte: a külföldi vendégek száma 4 százalékkal, a belföldieké 6,7 százalékkal emelkedett időarányosan a tavalyi évhez képest.

Gender szakok: A jelentkezők száma is érv a megszüntetés mellett

A gender szakok kérdéséről a tárcavezető elmondta: ha megnézik, hogy az érintett szakokra mennyien jelentkeztek, az bármely szak esetében már önmagában érv a megszüntetés mellett. A kormány világos véleménye szerint az emberek férfinak vagy nőnek születnek, és olyan életet élnek, amilyet kívánnak – jelentette ki. Hozzáfűzte: ezen a területen azonban oktatási tevékenységet az állam nem kíván finanszírozni.

Megjegyezte: jövő szeptembertől nem lehet jelentkezni ilyen szakra állami akkreditáció mellett.

A közigazgatási felsőbírósággal kapcsolatos felvetésre közölte: az alkotmánymódosítás egyértelművé teszi, hogy „van a Kúria és van a közigazgatási felsőbíróság”, de a részletes törvényi szabályozásra az őszi ülésszakban kerül sor.

Gulyás Gergely az almatermelők ügyére vonatkozó kérdésre elmondta: a kormány eszközei mérsékeltek, de segítik a termelők összefogását, mert méltánytalannak tartják a kilogrammonként 13 forintos felvásárlási árat. A kormány közvetítőként lépne fel az ügyben, piaci megállapodásnak kell létrejönnie, méltányos áron kell felvásárolni az almát – közölte.

hirado.hu - M1