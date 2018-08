Hendikep…

A kormánypártok táltoson ültek, az ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.

2018. augusztus 15. 16:37

Mottó: ’Ki nem lázad a rossz ellen, az elkerülhetetlenül a részévé válik! Ciceró - ’ki maga is védett számos gazembert - az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Huszonhat parlamenti képviselő 84 alkalommal lépett az ékes szólás mezejére napirend előtt s próbálta meggyőzni nemes ügye igazáról a T. Házat az esztendő első felében. A Házszabály szerint csak országos ügyekben szabadna, illene napirend előtt szólni, - de ki mondja meg, mi számít annak, s mi nem, - elvégre mérlegelni csak az elhangzása után lehet. Alapszabály még: egy frakció egy napirend előtti felszólalással bírhat, ideje maximum öt perc lehet.

Volt, aki szónoklata befejeztével elégedetten körbenézett, a füttyöt halván pedig azzal vigasztalta magát: amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdhetnek fecsegni. És voltak, akik figyelve szavaik fogadtatására, beszédük végeztével Arisztotelészt idézhették: „szóltam, meghallgattatok, értitek, ítéljetek! ” A „szóltam-ot” gyakran kísérte: minek? Az „értitek” és „ítéljetek” viszont nem okozott gondot: tapsoltak, dörömböltek. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon. Illyés Gyula szavait juttatták észbe: olyanok voltak, amilyennek látszottak.

A tények általában csak komplikálták a lényeget. Nem volt meglepetés, hogy ugyanazt egészen másként látták, másként értékelték.A kormánypártok táltoson ültek, a szebb jelen és a még szebb jövő reményében új politikáról, cselekvő hazafiságról, igazságos Magyarországról, új adórendszerről, új munkahelyekről, tisztességes bérekről, és általános fellendülésről beszéltek, az ellenzék szerint viszont porhintés az egész, és percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.

Összeállításunk sokat sejtető sajátossága: a felszólalások címei félreérthetetlenül jelzik, miről is értekeztek a napirend előtt a frakciók szónokai, s persze a kormány jeleseinek válaszai sem voltak ”piskóták”. Bizonyságul javasoljuk a parlamenti napló lapozgatását. Kellemes böngészést!

KDNP

KÉPVISELŐ TÁRGY VÁLASZ –OGY. NAPLÓ HARRACH PÉTER Hogyan érvényesül az emberi méltóság a törvényalkotásban? RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.07.19 19. szám Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN A jövőnk biztonsága! NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN Honvédelmi Minisztérium államtitkára 2018.07.16. 18. szám SOLTÉSZ MIKLÓS Az ellenzék az ország ellenében! DÖMÖTÖR CSABA Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 2018.07.03. 17. szám. HARRACH PÉTER Európai események. ORBÁN BALÁZS ANDRÁS Miniszterelnökség államtitkára 2018.07.02. 16. szám Dr. ARADSZKI ANDRÁS Megvédjük a családot, mert az, az élet szentélye! RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.26. 12. szám NACSA LŐRINC Brüsszel valódi célja! RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.25. 11. szám SZÁSZFALVI LÁSZLÓ A keresztény kultúra védelméről! RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.20. 10. szám DR. VEJKEY IMRE Mit tesz Magyarország az üldözött keresztények megsegítése érdekében? SOLTÉSZ MIKLÓS Miniszterelnökség államtitkára 2018.06.18. 9. szám JUHÁSZ HAJNALKA Felelősségviselés a Kárpátaljai magyarság anyanyelvi oktatási jogainak megőrzése érdekében" MENCZER TAMÁS Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 2018.06.12. 8. szám HARRACH PÉTER Megvédjük a családok otthonát és a nemzet otthonát, Magyarországot! RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.11. 7. szám NACSA LŐRINC A kereszténydemokrata jövő alapja a család. RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 6. szám HARRACH PÉTER Mi a kereszténydemokrácia lényege? RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.04. 5. szám

Fidesz

Jobbik

MSZP

DK

LMP

KÉPVISELŐ TÁRGY VÁLASZ –OGY. NAPLÓ DEMETER MÁRTA Akik nem fontosak a kormánynak! DÖMÖTÖR CSABA Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 2018.07.19 19. szám Dr. SZÉL BERNADETT Hogyan lesz Magyarország válságálló? CSERESNYÉS PÉTER Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 2018.07.16. 18. szám SCHMUCK ERZSÉBET Miért hagyja a kormány, hogy környezeti kármentesítés nélkül hagyott területek tízezrei súlyosan veszélyeztessék a környezetminőséget és kockázatot jelentsenek az emberi egészségre? FARKAS SÁNDOR Agrárminisztérium államtitkára 2018.07.03. 17. szám. DEMETER MÁRTA Mit tesz a kormány Magyarország biztonságáért? KONTRÁT KÁROLY Belügyminisztérium államtitkára 2018.07.02. 16. szám Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT Eladósodó városok, összeomló közszolgáltatások! POGÁCSÁS TIBOR Belügyminisztérium államtitkára 2018.06.26. 12. szám UNGÁR PÉTER Magyarország, magyar ország? A magyar érdekek képviselete az elmúlt 8 év külpolitikájában MENCZER TAMÁS Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 2018.06.25. 11. szám CSÁRDI ANTAL Megfizethetetlenül drága albérletek! TÁLLAI ANDRÁS Pénzügyminisztérium államtitkára 2018.06.20. 10. szám Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT Elmaradt cselekvés a migrációs krízis okainak kezelése kapcsán! RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.18. 9. szám SCHMUCK ERZSÉBET Miért csak fideszes oligarchák profitálhatnak a napelem-támogatásból?" FÓNAGY JÁNOS Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára 2018.06.12. 8. szám SZABÓ SZABOLCS Komolyan gondolják, hogy nem új Nemzeti Alaptantervre, hanem gyorsabban tanító tanárokra van szükség? RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.11. 7. szám SCHMUCK ERZSÉBET Mit tesz a kormány a fenntarthatóságért?" CSERESNYÉS PÉTER Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 2018.06.05. 6. szám Dr. SZÉL BERNADETT A megújuló Magyarország biztosan az Európai Unió legélhetőbb országa? RÉTVÁRI BENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2018.06.04. 5. szám

PÁRBESZÉD

