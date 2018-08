Elkészült a nagy balatoni felmérés

Vajon hogy tekintünk a Balatonra? Kizárólag, mint nyári üdülőhelyre? Évente hányszor utazunk oda, hol szállunk meg, milyen programokat keresünk? A nagy balatoni felmérésből most minden kiderül.

2018. augusztus 17. 11:06

Strandolás és lángos – ez a két dolog jut eszébe a legtöbb embernek a Balatonról. A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös Balaton-felméréséből az is kiderült, hogy a válaszadók 27 százaléka legalább évente egyszer ellátogat pár napra a magyar tengerhez, és 68 százalékuknak volt már része balatoni nyaraláskor szövődött szerelmi kalandban is. És úgy tűnik, hogy már nem csak nyáron népszerű a Balaton: minden ötödik válaszadó télen is szívesen látogat ide.

Ha üdülés, akkor Balaton

Úgy tűnik ez a megállapítás még erősen tartja magát, hiszen a felmérésben résztvevők 31 százaléka mondta azt, hogy nem jár minden évben a tóhoz. 27 százalékuk évente minimum egyszer, 17 százalékuk legalább kétszer ellátogat a Balatonhoz, de voltak a válaszadók közül többen is, akik legalább nyolc alkalommal utaznak egy évben a Balatonhoz. Ami a korosztályokat illeti, az adatokból az derült ki, hogy a 25 és 29 év közöttiek szeretik a legjobban a tavat: 36 százalékuk évente egyszer biztosan kiül a tó partjára.

A régi, kéthetes nyaralások, amikor a vállalati üdülőben és annak strandján töltöttek heteket a családok, már nem jellemzőek. A nyaralással töltött idő széttöredezett, inkább a több, rövidebb utazás a jellemző. A legtöbben (44%) mindössze pár napot töltenek a tóparton, egy teljes hetet a válaszadók 37 százaléka. A 25–29 évesek még ennél is jobban sietnek: ők jellemzően egy-egy hétvégére érkeznek csak.

Nem csak nyáron

Természetesen a nyár a legnépszerűbb, ha a balatoni utazások időpontját nézzük: nem véletlen, hogy a válaszadók 94 százaléka járt már nyáron itt. Hiszen ez a szabadságolások és az iskolai szünet időszaka, meg persze a kánikuláé, amikor jólesik a tóban lógatni a lábunkat. Mégis, a válaszadók 27 százaléka járt már tavasszal is a Balatonnál kifejezetten pihenési céllal, ősszel 26, míg télen 21 százalékuk pihent már valamelyik tóparti településen.

Az adatokból az derült ki, hogy bevált a nyáron kívüli Balaton: azok, akik már jártak itt más évszakban is, 64 százalékuk máskor is visszamenne a főszezonon kívül a Balatonhoz. A 60 év felettiek 40 százaléka szerint lényegtelen az évszak: mindig jó a Balatonnál lenni. Nyilvánvalóan ebben a válaszban a nyugdíjas élet jellemzői és preferenciái is szerepet játszanak: a kötetlenebb időbeosztás, a nyári tömegtől és melegtől való menekülés.

Fontos kérdés volt, hogy ki hol tölti el azt a pár napot, egy hetet, amit balatoni nyaralásra szán. A válaszadók közel fele (47%) vendégházban vagy apartmanban szokott megszállni, a 18–24 évesek baráti nyaralóba (47%) igyekeznek, csupán 17 százalék nyaral a saját házában a Balaton partján.

A nyári szezonban legtöbben a vízparti kikapcsolódás miatt utaznak ide (73%), a fiatalok közül 57 százalék azért nyáron utazik a Balatonhoz, mert úgy látja, csak ilyenkor van itt élet. A 18–29 év közöttiek csaknem fele érkezett már a Balatonhoz fesztiválozni, a náluk idősebb korosztály inkább gasztronómiai események miatt látogatott már a tóhoz.

A tavaszi, őszi, téli időszakban érkezőknek más jellegű programokra van igényük: a Balaton-parti vendéglátóhelyek, pincészetek már ezeket az igényeket is képesek kiszolgálni. Az ősszel, tavasszal is szívesen utazók gasztronómiai különlegességeket (61%), wellnessfürdőket (66%) és kirándulásokat (65%) terveznek a környéken.

A fő vonzerő ilyenkor a nyugalom, ezt a válaszadók 57 százaléka jelölte meg. Az ekkor pihenőknek nem hiányzik a nyári nyüzsgés, az autópálya dugója vagy az éjszakai élet zaja – ezek nélkül tökéletes az őszi Balaton-élmény.

A Balaton legismertebb városairól, környékeiről is kérdeztek a kutatás készítői. Siófokon és környékén a felmérésben résztvevők 83 százaléka járt már, a második helyen Tihany áll (76%) és a harmadik helyen Balatonfüred (73%). Az északi és a déli part egyformán kedvelt, 48 százalék mindkét oldal mellett letette a voksát. A többi válaszadó szinte azonos arányban szavazott az északi, illetve a déli partra, mint jobban kedvelt környékre.

Mit jut eszedbe a Balatonról?

Talán nem meglepő az első helyezett válasz: 89 százaléknak a strandolás. A második hely már érdekesebb: 51 százaléknak a lángos jut eszébe. A harmadik dolog, ami a válaszadók eszébe jutott az a vízibicikli, és bizony egy százaléknak a Pumped Gabó ugrott be a Balaton szóra.

Egy románc a tóparton, kéz a kézben a lemenő napnál? A válaszadók 68 százalékának már volt része szerelmi kalandban a Balatonnál. A 25–29 évesek 77 százaléka felejthetetlen bulikban vett részt, míg a 18–24 évesek 78 százalékának meghatározó emléke egy vihar előtti fürdőzés a Balcsiban.

A Balaton bizony fontos pont lett az életünkben: egyre többen költöznek le, és élnek kétlaki életet, sokan májustól októberig a tó mellett töltik az idejüket, illetve a szezon is hosszabbodik: a téli korcsolyázás és egy-egy őszi kirándulás is összeköthető a balatoni hétvégékkel.

