„Nem sexelek Heller Ágnessel”

A Lukács-óvoda és SZDSZ-holdudvar tagjai valamiért azt hiszik, hogy még mindig a '90-es években élünk.

2018. augusztus 18. 17:23

Történt egyszer, hogy Heller Ágnes, a Filozófus (bocsánat, hogy nem CSUPA NAGYBETŰVEL írom) interjút adott egy kis példányszámú lengyel baloldali értelmiségi lapnak. Ebben olyan szigorúan történelmi – sőt egyenesen történelemfilozófiai – gondolatokkal állt elő, mint például, hogy régen a gazdasági háttérhatalom nem fonódott össze szorosan a politikával (Mediciek, Rothschildok, George Soros - oh dear!), hogy Orbán Horthy és Kádár „keresztgyereke”, aki a hatalmát arra alapozza, hogy a tömegtáradalomban már nem dúl eléggé az osztályharc. Az a Heller Ágnes, aki ugye Lukács György kedvenc tanítványa, aki arról beszélt Brüsszelben, hogy a rendőrök nem is lőttek 2006-ban az amúgy „szélsőjobboldali” tüntetőkre (miért 1956 jut az eszembe?), és aki még a 2015 szilveszteri kölni eseményeket – az észak-afrikai és közel-keleti migránsok által nők ellen elkövetett tömeges nemi erőszakot – is képes volt relativizálni a „nyílt társadalom” védelmében. Most pedig ugyanez a Heller Ágnes augusztus 20. előtt azt is kijelenti, hogy Magyarország nem keresztény, hanem pogány ország. Hát gratulálunk!

Ennél már csak az a jobb, ahogy az ELTE Esztétika Tanszéke (közismert nevén Lukács-óvoda, az SZDSZ-holdudvar „bástyája”) védelmébe veszi professzor emeritusát az alapító Lukács Györgyre hivatkozva. Arra a Lukács Györgyre, aki a Vörös Hadsereg politikai biztosaként (és a Tanácsköztársaság helyettes népbiztosaként) Poroszlón nyolc embert agyonlövetett (!), és aki a kommunista rezsim politikai ideológusaként kulcsszerepet játszott több filozófus és író – Hamvas Béla, Kerényi Károly, Prohászka Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor – elhallgattatásában, tönkretételében. És ha már azt hinnénk, hogy mindezt nem lehet tovább fokozni: az esztétika és médiatudomány tisztes professzorai a „kereszténység szép hagyományá”-ra hivatkozva szólítják bocsánatkérésre Kovács Zoltán kormányszóvivőt. Többek között az a professzor, aki e sorok írójának az Esztétika Tanszék pipafüstös levegőjében pöffeszkedve a szemébe vágta: „amíg én itt vagyok, maga nem fog Sík Sándorral foglalkozni.” Más alkalommal pedig az egy időben a nácikkal szimpatizáló Heideggerre hivatkozva hangoztatta, hogy ő azért lép át könnyű szívvel a koldusokon és kéregetőkön, mert mindenki a saját életéért felelős. Hát, ennyit a kereszténységről meg a nyílt társadalomról...

A dolog pikantériájához az is hozzátartozik, hogy miközben ők sivalkodnak amiatt, hogy Kovács Zoltán kormányszóvivője a saját Twitter-oldalán megosztja a véleményét Heller Ágnesről („csak egy öreg, bigott kommunista”), a balliberálisok médiumok azért sivalkodnak, mert a Los Angeles-i magyar konzul helyteleníti az ottani Magyar Ház alelnökének a kormányt sértegető „magán” bejegyzéseit. Amit szabad Jupiternek...?

A Lukács-óvoda és SZDSZ-holdudvar tagjai valamiért azt hiszik, hogy még mindig a '90-es években élünk. Hogy ők bárkit, bármikor szabadon kioktathatnak. Az igazság ezzel szemben az, hogy ők is szabadon elmondhatják a véleményüket, mint bárki más. Csak ne csodálkozzanak, ha ezért valaki visszaszól, és rámutat hiteltelenségükre, a vérükké vált kettős mércére – újra és újra. Mert ma már hál' Istennek ilyen időket élünk...

Így például azt is szabadon leírhatom a FILOZÓFUS nyilván szellemesnek szánt, mellesleg a náci eugenetikát „játékba hozó” megjegyzésére reagálva: bizony, én sem szívesen „sexelnék Heller Ágnessel”. Akkor ebben meg is egyeztünk.

hog