Így ünnepelt a magyarság

Szent István királyunkra és a magyar állam alapítására emlékezett a Kárpát-medencében és az azon túl élő magyarság.

2018. augusztus 20. 23:48

Az Isten éltessen Magyarország – mottóval meghirdetett központi ünnepségek hagyományosan a Kossuth téren a nemzeti lobogó felvonásával kezdődtek reggel, majd az ifjú honvédtisztek tettek esküt. Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében úgy fogalmazott: Szent István király országa minden viszontagságban megmaradt, túlélte veszteségeit, idegen hadak dúlását és változó határait. Az államfő úgy fogalmazott: a magyarok állták a sarat, hiszen ma is itt vagyunk.

Kígyózó sor a Kossuth téren

Három Grippen vadászgép sűvített el reggel a Duna Országház előtti szakasza fölött. A légi és vízi parádét sokan nézték végig a helyszínen. Ejtőernyős ugrást, Illés Tamás műrepülő manővereit és katonai vízibemutatót is láthatott a közönség. A program végén pedig a Magyar Honvédség nemrég vásárolt Airbus 319-es szállítógépe is bemutatkozott.

Augusztus 20. – Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren (MTI Fotó: Illyés Tibor)

Végeláthatatlan sor állt a Kossuth téren a nyílt nap kezdete előtt két órával. És még utána is, egész nap, ezrek vártak arra, hogy bejussanak a Parlamentbe. A látogatók a 96 fokos díszlépcsőn vonultak be és jutottak el a Kupolacsarnokba, a Szent Koronához. A látvány mindenkit lenyűgözött.

Tömegeket vonzott a Magyar Ízek Utcája

A Komáromi kisleány lett Magyarország tortája idén. A Magyar Ízek Utcáján pedig bárki megkóstolhatta az ínycsiklandozó süteményt. A programon Magyarország idei cukormentes tortájából is ehettek a látogatók. Az ízkavalkád és a magyar ételek seregszemléje az államalapítás ünnepén is tömegeket vonzott.

Augusztus 20. – Megnyílt a Magyar ízek utcája (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

„Én a mai délelőtt fényében is arról tudok beszámolni, hogy minden rendben zajlott. Ugye tegnap és tegnap előtt is napi összesítésben több tízezer, összességében több százezer ember látogatott ki a rendezvényre” – számolt be róla Kovács Zoltán kormányszóvivő.

Kenyérszentelés és szoboravatás

A Szent István napi kenyeret a Mátyás Templom előtt Böjte Csaba ferences szerzetes áldotta meg. Balatonlellén pedig a rendezvénytéren szentelték fel a magyarok kenyerét. Somogyban 7 gyűjtőhelyen 140 gazda adományozott 1-1 zsáknyi búzát a jótékonysági kezdeményezéshez kapcsolódva.

A Szent Istvánt és Szűz Máriát ábrázoló szoborkompozíció ünnepélyes avatása (MTI Fotó: Rosta Tibor)

Békéscsabán szobrot avattak az államalapítás ünnepén. Az alkotás azt ábrázolja, amikor Szent István Szűz Máriának ajánlja az országot. Tatabányán a népi hagyományokat elevenítették fel. Az utazó skanzen és a történelmi játszótér is népszerű volt. Egyedi játéktér várta a gyerekeket Székesfehérváron is. Eredeti piros zománcos lábasokat használhattak a játékokhoz és a kézműves foglalkozásokon.

Átadták a Szent István Rend díjat

Demény Pál demográfus, közgazdász kapta idén a Szent István Rend díjat. A legmagasabb állami kitüntetést a köztársasági elnök adta át a Sándor-palotában. Áder Jánost azt mondta: a Szent István Rendet évről évre olyan kiváló magyarok kapják, akik tehetségükkel és munkájukkal, szorgalmukkal a maguk egyéni útját járva igazságokra találnak.

Demény Pál György demográfus, közgazdász fogadja a gratulációt, miután átvette a legmagasabb állami kitüntetést (MTI Fotó: Mohai Balázs)

Az amerikai külügyminiszter is üdvözletét küldte

Augusztus 20-a alkalmából jókívánságait fejezte ki a magyar népnek az amerikai külügyminiszter. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közösségi oldalán olvasható üzenetben Mike Pompeo úgy fogalmaz: “Mélységesen tiszteljük Magyarország gazdag történelmét, kultúráját és hagyományait.”

Azt is írta, az Egyesült Államok hálás mindazért, amivel a magyar bevándorlók hozzájárultak az amerikai társadalomhoz az élet sok területén, a művészetektől kezdve az üzleten át a technika világáig.

Ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet

Budapesten délutánra teljesen megtelt a tér a Bazilika előtt, mintegy 10 ezer hívő vett részt az ünnepi szentmisén. „Szent István napja a bizalom ünnepe. A hálaadásé azért, hogy mindmáig megmaradtunk. A kérésé, hogy az isteni gondviselés őrizze, Nagyasszonyunk és első szent királyunk pártfogása segítse népünket a jelenben és a jövőben” – fogalmazott Erdő Péter.

A szertartáson az esztergom-budapesti érsek megáldotta a magyarok kenyerét, a ceremónia pedig a Szent Jobb körmenettel zárult. Az ünnepségen részt vett Butros Raï bíboros is, aki Libanonból érkezett Budapestre. A közel-keleti maronita egyház pátriárkáját Áder János köztársasági elnök délután a Sándor Palotában fogadta.

Augusztus 20. – Ünnepi szentmise Budapesten (MTI Fotó: Illyés Tibor)

Átadták a Külhoni Magyarságért díjakat is

Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik a maga helyén – erről beszélt a miniszterlnök-helyettes a Külhoni Magyarságért díjak átadásán az Országházban. A határon túli magyar közösségek képviselői összesen tíz elismerést vehettek

Augusztus 20. – Átadták Külhoni Magyarságért Díjakat - Horváth Emma tanár, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör alapítója átveszi a Külhoni Magyarságért Díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Potápi Árpád Jánostól, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárától a Parlamentben 2018. augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen. MTI Fotó: Kovács Tamás

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a díjazottak a Szent István-i nemzetépítés olyan őrhelyein vannak, ahol különös felelősség és teher is van rajtuk: a Szent István-i ország és nemzetépítés a feladatuk Magyarország államhatárain kívül.

A zarándoklat a nemzeti ünnep alkalmából érkezett Budapestre

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének száztagú küldöttségét köszöntötte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Magyarság Házában. A miniszterelnökség már harmadik éve támogatja a Szent István zarándoklatot, amelynek résztvevői a nemzeti ünnep alkalmából érkeztek Budapestre.

Az államtitkár arról beszélt: vannak olyanok, akik még szülőfalujukat sem hagyták el eddig, ezért nagy öröm számukra, hogy Erdélyt és Magyarországot is megismerhetik a zarándoklat során, és részt vesznek az augusztus 20-i fővárosi ünnepségeken.

Megemlékezések Kárpát-medence szerte

Kárpát-medence szerte megemlékeztek Szent István királyunkról és a magyar államalapítás évfordulójáról. Székelyudvarhelyen egy nagyméretű, a Szent Koronát ábrázoló térinstallációval, népzenével, néptánccal és koncertekkel köszöntötték az ünnepet. A hagyományos Szent István Napok rendezvénysorozat egyedülálló a térségben, ma késő estig tartanak a programok.

A kereszténység és a függetlenség szükségességéről beszélt a Fidesz-KDNP szóvivője a felvidéki Érsekújvárott. Hollik István a Szent István napi megemlékezésén azt mondta: államalapító királyunk több mint ezer évvel ezelőtt tisztában volt ennek a két értéknek a fontosságával. Tudta: az országnak függetlennek kell maradnia, hogy polgárai számára biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtson. A politikus szerint ezek olyan erős alapok, amelyek megőrzése ma is a legfontosabb feladat nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli területeken is.

Több százezren a debreceni virágkarneválon

Tizenhat monumentális virágkocsi vonult fel a 49. Debreceni Virágkarneválon.A rendezvény menetében óriás hangszerek, robotok és egy hatalmas tigris is feltűnt. A kompozíciókat 18 külföldi és 13 hazai művészeti csoport kísérte. A felvonulásra több százezren voltak kíváncsiak.

Debreceni Virágkarnevál - Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija a 49. Debreceni Virágkarneválon 2018. augusztus 20-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

21 ezer fénybombát lőttek fel

Véget ért az ünnepi tűzijáték a fővárosban. Több mint 21 ezer fénybombát lőttek fel, a legnagyobbak több mint 5 kilót nyomtak. Az előkészületek már napok óta tartottak. Az idei tűzijátékon a nemzeti zászló színei: a piros, a fehér és a zöld játsszották a főszerepet, arannyal kiegészítve. Szarka Tamás István király dicsérete című műve adta a zenei aláfestést, amit idén is a Petőfi Rádió indított el. A teljes videót itt tekintheti meg>>>

Tűzijáték a Duna felett Budapesten a nemzeti ünnepen, 2018. augusztus 20-án. MTI Fotó: Kovács Tamás

