Pszichopaták beözönlése

Tudjuk – hazánkban is volt már rá példa – pszichopata személy magas politikusi posztra is emelkedhet.

2018. augusztus 21. 01:09

„A szociális normák szándékos megszegése -kapcsolatszédelgés, kitartottság, parazita életmód - mások gátlástalan kihasználása a lételeme és ezt nem is szégyelli, a hazudozás, átverés természetes kedvtelés a számára. Tevékenysége nem egyéb, mint a másik ember kárára történő önös vágykielégítés.

Ezt írja a szakirodalom a pszichopaták jellemzőiről.

Egy nyugat-európai politikus meghívására számos egyed érkezik a kontinensre, nagy kérdés, hogy a földrész társadalmait hogyan érinti, ha pszichopaták tömege önti el az utcákat, a tömegszállásokat, az állam által nekik juttatott ingatlanokat.

Kapcsolatszédelgés – írja a szakkönyv.

Nem tudhatjuk, hogy a beözönlők milyen kapcsolatokat hagytak otthon. Lehet, hogy semmilyet, így ami földrészünkön létesített kapcsolata – ha nem erőszakos – nem feltétlenül szédelgő. A velük itt kapcsolatba lépők megfigyelhetik, Európán belül szédelegnek-e kapcsolatok között az egyedek.

„Kitartottság, parazita életmód.”

Igen ez egyértelműen jellemző a beözönlőkre: az adófizetők pénzéből kapják a szállást és az élelmezést, jelentős részüknek esze ágában sincs létfeltételeit munkavégzéssel előteremteni, távlatosan sem gondolnak a munka világába történő beilleszkedésre.

Az élősködés tehát a beözönlők létformája.

„Mások gátlástalan kihasználása a lételeme és ezt nem is szégyelli” – olvasható a szakirodalomban a pszichopatáról. A beözönlők jelentős részére ez tökéletesen ráillik: nemcsak nem szégyelli, hanem még több juttatást követel azoktól az emberektől, akik saját családjuk ellátásáért végzik – végeznék – fáradságos, felelősséggel járó munkájukat.

Ebből a szempontból a beözönlők pszichopaták.

„A hazudozás, átverés természetes kedvtelés számára” – írja a pszichopatáról a szaktanulmány. Telitalálat a beözönlők jelentős részére vonatkozóan. Eleve hazudnak akkor, amikor azt mondják, elveszítették papírjaikat. Akkor is hazudnak nagy százalékban, amikor azt állítják: háború elől menekülnek.

Ebből a szempontból is pszichopaták a beözönlők.

„Tevékenysége nem egyéb, mint a másik ember kárára történő önös vágykielégítés” – rögzíti a szakkönyv. Ezt magyarázni sem kell: a beözönlők jelentős részének magatartása az őslakosok kárára történi parazita vágykielégítés.

Divatos szóval: nagy kihívás ez.

Választ kellene rá találni, ám helyi bűnözők segítik a beözönlők társadalomrombolását. Babis cseh kormányfő úgy tudja: negyvenezer bűnöző él az embercsempészésből, és ezek milliárdokat keresnek. A szélsőséges politikusok tehát az embercsempész bűnözők bűntársai.

De nemcsak politikusok bűnsegédek.

Élősködnek azok is, akik spekulánsok által fizetett szervezetekben ezeket a bűnözőket – az embercsempész maffiát – segítik. Ezek a szervezetek önmagukat törvényesnek hirdetik, sőt egyfajta humanista mázt kennek visszataszító ábrázatukra, másokat antihumánusnak bélyegeznek.

Ezek ellen is védekezni kell.

Tudjuk – hazánkban is volt már rá példa – pszichopata személy magas politikusi posztra is emelkedhet. A „hazudozás, átverés természetes kedvtelés a számára – írja a szakirodalom. S ezt meg is szenvedi az adott társadalom: viperaütlegekkel, gumitölténnyel fejmagasságban való tömegbe lövetéssel.

De a tömeges pszichopata-jelenlét még beláthatatlanabb következményű.

Háromszáz nap múlva kontinens méretű választások lesznek térségünkben. Akkor védekezhetnek a társadalmak a pszichopaták tömeges beözönlése ellen. De az a 300 nap még nagy kár okozására elegendő.

És a már bent lévő pszichopaták is nagy kár okozásához elegendőek.

Ki kell dolgoznunk a védekezés – elsősorban családunk megvédésének – módszereit.

Kovács G. Tibor