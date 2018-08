Diaszpóra - felbecsülhetetlen az ösztöndíjasok munkája

A nemzetpolitika számára felbecsülhetetlen értéke van annak a munkának, amelyet a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai végeznek – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten.

2018. augusztus 21. 14:19

Potápi Árpád János a diaszpórában élő magyarság segítésére létrejött Kőrösi Csoma Sándor-program és a Kárpát-medencében szórványban élő magyarok támogatására indított Petőfi Sándor-program keretében az északi félteke országaiba és a Kárpát-medencei szórványterületekre szeptemberben kiutazó ösztöndíjasok oktatási hetének ünnepélyes megnyitóján mondott köszöntőt.

Kiemelte: az ösztöndíjasok legfontosabb feladata a fiatalság és a gyermekek megszólítása, bevonása az identitáserősítő és -megőrző tevékenységekbe, hiszen „magyar gyermekek és fiatalok nélkül nincs magyar jövő”, csak rájuk lehet építeni az egész világon.

Az államtitkár emlékeztetett: a Kőrösi Csoma Sándor-program 2013-ban indult 47 ösztöndíjassal, ehhez jött a Petőfi Sándor-program 50 ösztöndíjassal 2015-ben. A két kezdeményezésnek együtt idén már 220 ösztöndíjasa van – mondta.

Úgy vélte, olyan „óriási tudásbázis alakult ki” az évek során, amelyet hasznosítani lehet mindkét programban és a nemzetpolitika alakításában is. Az ösztöndíjasok munkája, visszajelzése nagyon sokat jelent a nemzetpolitikáért felelős államtitkárságnak, ugyanis ezáltal jobban megismerik a magyar közösségek, szervezetek működését a környező országokban és távolabb – magyarázta.

Potápi Árpád János kitért rá: a programokat az iskolai félévhez igazították, mert a Diaszpóra Tanács – amelynek véleményét mindig kikérik – ezt kérte, ugyanis iskolaidőben jobban el lehet érni a gyermekeket és a fiatalokat.

Arról is beszélt, hogy újdonságként a magyar történelmi egyházak mellett tevékenykedő ösztöndíjasak is lesznek, méghozzá tizenkilencen. Ez fontos feladat, hiszen a történelmi egyházak magyarságmegőrző szerepe hatalmas – mutatott rá.

Közölte: eddig is együttműködtek a történelmi egyházakkal, de most vannak olyanok, akiknek kifejezetten az a feladata, hogy segítsék tevékenységüket. Emellett új térségeket is bevontak a programokba – tette hozzá.

Az államtitkár szerint nemcsak a magyar közösségek, szervezetek kapnak sokat az ösztöndíjasoktól, hanem az ösztöndíjasok is életre szóló élménnyel térnek vissza Magyarországra.

MTI