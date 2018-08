Svédország, mint humán nagyhatalom

Elmondhatjuk, így lett Svédországból egy aggasztó mintapéldány. Humán nagyhatalom akart lenni és szeretett volna az igazságosságban ellubickolni egy darabig.

2018. augusztus 21. 22:54

A Svédországban zajló társadalmi párbeszédekről eddig azt mondhatjuk, hogy az országban sem politikai stabilitás, sem biztonság nemigen van, de a jövőben sem várható. Egyre világosabbá válik: a multikulturalizmus hívei nem érzik nyeregben magukat és aggódnak a közelgő parlamenti választások kimenetelét illetően. A politikailag korrekt parlamenti pártok elég agresszív retorikával kampányolnak. Hamarosan kiderül, hogy a választók értékelni, vagy elutasítani fogják-e az eddigi vezetést. Nyilván a „humán nagyhatalomnak lenni jó” félrepolitizálás sokakban elégedetlenséget vált ki.

Nem is olyan régen volt, amikor a magyar parlamenti választások napján, április 8-án urnazáráskor a svéd közszolgálati televízióban meghívott stúdióvendégként azt mondtam, hogy a magyar választók ha az Orbán-kormánynak további bizalmat szavaznak, akkor a stabilitást, a biztonságot és a kiszámíthatóságot választják. Hozzátettem, mivel az emberek megtapasztalták, hogy a kormány eddig bizonyított többiek között a családpolitikában és az oktatás területén, mégpedig a diákhitellel és még sok mással is, a magyarok megbíznak az országvezetésben. Azt is tapasztalhatták, mondtam, hogy a kormány kiáll a transzparencia mellett és jól viszi a kommunikációt, tájékozottak a kormánypolitikát illetően az emberek. Azt is felvetettem, hogy a migránsválság alatt 2015-ben is bizonyított a magyar kormány és jó volt a válságkezelés. Ellentétben Svédországgal, ahol a problémák egyre tornyosulnak, többiek között a migrációs politika miatt.

A közszolgálati csatorna hírműsor moderátora afelől is érdeklődött, hogy a kampányban miért volt, hogy a Svédországról alkotott képet elrettentő példának használta fel a magyar média. Kifejtettem, hogy választáskor köztudottan szokásos az ilyen, vagy olyan témát vagy felnagyítani, vagy eltussolni. Ez a demokratikus választások részéhez tartozik. Ekkor már tudtam, vagy éreztem, hogy a svédek készülődnek megtámadni Magyarországot a szeptemberben esedékes választási kampányuk miatt is. Kiemeltem, hogy lehet bírálni a magyar kampányt és a magyar kormányt, ha úgy tetszik. Viszont jó lenne, ha a svédek jobban utánajárnának a tényeknek és azzal foglalkoznának, hogy riportjaik valós képet festenek-e Magyarországról. Még az is fontos, mondtam, hogy inkább legyen vita abból, hogy mi történik Svédországban, hisz mindenki tudja, látja, hogy minden nap történik valami olyan, ami a korábban a békés Svédországban soha nem fordult elő. Erről kellene írni és erre kellene odafigyelni.

Ezzel a mondandóval az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Svédországban nem a rasszizmus és a nácizmus az igazi probléma. Inkább a kormányzással és a politikával van gond. Merthogy svéd demokrácia-deficit van. Nem csinál senki titkot abból, hogy egyik parlamenti pártnak sincs esélye a többségi kormányzásra, de még a kisebbségi kormányalakításhoz is nagyon nagy bűvészmutatvány kellene.

Gondolom, mindenki tudja politikai pártszimpátia nélkül, hogy mit jelent, ha a baloldal hetven éve - kis szünetekkel - a hatalmát építi. Következésképpen az így kialakult elit nem tudja reprezentálni az emberek akaratát és nem is reagál hatékonyan a társadalmi betegségek szimptómáira. Főleg ha csak arról van szó, ami tényleg fontos. Jelenleg van egy olyan stratégia a kampány alatt, hogy a reálpolitikáról az emberek figyelmét el kell vonni. Például a környezetvédő párt, a Miljöpartiet nemrég bedobta a kérdést, hogy száz év múlva merre fogja vinni az emberiséget az éghajlatváltozás. No meg a hatalmas erdőtüzek érthetően teret kaptak a napi politikában. De ha mégis a reálpolitika van terítéken, akkor a négypárti polgári szövetség közös platformja, de főként a liberális Centerpárttal (Centerpartiet) szorosan, az is csak fokozza a problémákat.

Ugyanis arról van szó, hogy a Centerpárt olyan törvényre adta igen szavazatát a parlamentben ebben az évben a szocdem kormány előterjesztésére, amely az önkormányzatokat hozta lehetetlen helyzetbe. A tízezreket számláló, kíséret nélkül érkező korukat tekintve érett afgán férfiak csoportja tartózkodási engedélyhez folyamodott annak ellenére, hogy a törvények szerint nem volt ennek alapja. Sok támadás és tiltakozás érte az illetékes hivatalokat a döntés miatt az NGO- szervezetek felöl. Később a kormány - valamilyen nyomásra - a menekülttörvénynek ellenszegülve, kivételt tett és feltételhez kötötte az afgán férfiak letelepedését Svédországban. Olyan törvény született a törvényhozásban, miszerint ha a kérelmezők elvégzik a gimnáziumot, maradhatnak Svédországban.

Képzeljük csak el, hogy a tanárokat és a rektorokat milyen nehéz helyzetbe hozták. Először is a svéd rend szerinti iskolatörvény ellen kell cselekedniük, mert pozitív megkülönböztetéssel kell bánni egy olyan csoporttal, amelynek tagjai a tanulmányi eredmény értékelésénél lehet, hogy nem tudják felmutatni a gimnáziumi végzettséghez szükséges eredményt. Az is nehéz ebben a helyzetben egy tanárnak, mi történik a lelkiismeretével, ha például egy menekültjogot kérelmező diákot megbuktat. Kínos helyzetek ezek, de épp ezért elkerülhetetlen, hogy a politikailag korrekt média, amely hallgatni szokott, foglalkozzon többiek között ezzel a témával. Nagy ritkán kénytelenek erre, mert nem lehet letagadni, hogy az emberek igencsak aggódnak. Aggódnak azért is, mert a jogrendszer szintén kiegészítésre vár. Például nincs a többnejűségre jogorvoslat, nem tudják a törvénytelen gyermekházasságot büntetni.

Már többször próbálták megoldani a problémát, de nem ment. A menekültek életkorát a legtöbb esetben nem lehet megállapítani. És ez nemcsak a papírnélküliekre vonatkozik. Ugyanez a gond a papírokkal érkezők esetében is. Nem tudni, ki a 18 év alatti és ki felnőtt korú. És még nem beszéltünk a közbiztonságról, amely egyre jobban romlik. Rendőrökre támadnak, sorozatosan gépkocsikat robbantanak többnyire a második generációs bevándorlók gyermekei. Általában fiatalkorú, második generációs bevándorlók a tettesek. Lásd Göteborgban közel száz személygépkocsit gyújtottak fel egy lakónegyed parkolójában. Ebben az esetben sem alkalmazható a büntetőjog. Tény, hogy mindkét jelenlegi kormánypárt, a szociáldemokraták és a Környezetbarát Párt veszített a támogatottságából. Elemzők szerint az elpártolt választók inkább a Svéd Demokraták pártjában látják a jövőt.

Elmondhatjuk, így lett Svédországból egy aggasztó mintapéldány. Humán nagyhatalom akart lenni és szeretett volna az igazságosságban ellubickolni egy darabig. Ám legyen. De még sok dologgal kell elszámolniuk és egyben fel kell dolgozniuk azt is, hogy a munkaközpontú társadalom, amit évtizedeken át építettek, nincs már. Van helyette versengés, maffia, pénzmosás, beidegződött konkurencia mentalitás és a levegőből pénzcsinálás módszere.

Ha valakinek nagyhatalmi vágyai vannak, arra előbb vagy utóbb bukás vár. Hogy miért tévesztette meg a svédeket ez a neoliberális eszme évtizedeken át, az eléggé érthetetlen. Sokak szerint a választások kimenetele semmiféleképpen nem fogja a biztonságot és stabilitást hozni az országnak.

Politidu Mária

Stockholm

gondola