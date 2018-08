Klímaváltozásra készülő települések

Ahogyan Európa és a világ többi országa, úgy hazánk is rendelkezik klímastratégiával, valamint olyan háttérszervezetekkel, amelyek folyamatosan, tudományos megalapozottsággal segítenek hazánknak alkalmazkodni az éghajlatváltozás hatásaihoz.

A klímapolitika két alapvető pillére az éghajlatváltozás mérséklése, azaz a levegőbe kerülő és üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése vagy elnyeletése, valamint az elkerülhetetlen változásokhoz való alkalmazkodás.

Növelni kell az alkalmazkodóképességet a szélsőséges éghajlathoz Fotó: Reuters

Mivel a változás nemcsak minket, embereket érint, hanem az egészségünk mellett az egész élővilág, a gazdaság bizonyos ágazatai, valamint a minket körülvevő épített környezet is elszenvedője a változásoknak.

Ennek jegyében a hazai épületállomány éghajlati sérülékenységét vizsgáló, települési elemzést lehetővé tévő módszertan kidolgozására kapott megbízást a Lechner Tudásközpont a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Nemzeti Alkalmazkodási Központtól.

Az ajánlásokat is tartalmazó tanulmány a tízezer főnél nagyobb lélekszámú és a járási székhelyként működő településeink épületei klímaváltozással szembeni sérülékenységének vizsgálatát teszi majd lehetővé.

A módszertanfejlesztés keretében a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben (NATéR) alkalmazott sérülékenységvizsgálati modell alapján többek között országos szintű épülettipológiát dolgoznak ki, és meghatározzák több mint kétszáz hazai település sérülékenységi besorolását a csapadék, a szél és a hőingadozás mutatóinak összefüggésében.

A klímaváltozás épületekre gyakorolt hatásának pontos mérhetősége érdekében definiálják azokat a mutatókat, amelyek meghatározók a legfontosabb éghajlatváltozási tényezőkkel szembeni kitettség szempontjából, majd az alkalmazkodóképesség szintjeit megállapítva a sérülékenység besorolására ötfokozatú skálát állítanak fel.

Az önkormányzatok és helyi döntéshozók számára hasznos összefoglaló dokumentum 2019 februárjára véglegessé váló anyaga a 2016 óta működő NATéR-be épül majd be, mint az épületállomány klímaváltozással szembeni sérülékenységének becslését segítő modul.

A települési önkormányzatok ezzel a módszertannal, az indikátorokkal és az egyes településeken a helyi adatok behelyettesítésével már jobban kalkulálhatnak saját épületállományuk klímaváltozással szembeni sebezhetőségével, ami hozzájárul a település alkalmazkodóképességének növeléséhez.

Keresett a légkondicionáló

A jelenlegi lakáspiacra is hatással van az időjárás változása, a növekvő számú nyári hőhullám, a légkondicionálóval felszerelt otthonok ugyanis sokkal keresettebbek. Az Ingatlan.com elemzése szerint az idén meghirdetett klímás panellakásoknál az egy hirdetésre jutó érdeklődők száma 30-50 százalékkal több, mint az azonos városrészben lévő, légkondicionáló nélküli panelek esetében, sőt van, amikor háromszoros, négyszeres a különbség. A téglalakásoknál is jelentős az eltérés a keresettségben, nem véletlen, hogy az elemzés szerint a fővárosban növekszik a klímás lakások aránya. A 2016-ban hirdetett budapesti ingatlanok alig 18 százalékában tüntették fel az eladók, hogy légkondicionálóval felszerelt, ebben az évben már 23 százaléknál jár ez az arány. A légkondicionált és a klíma nélküli lakások ára közötti eltérés akár 15 százalékot is kitehet. (P. B.)