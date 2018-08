Fél év alatt szervezhetne

2018. augusztus 25. 00:16

Ungváry Krisztián történész interjút adott a Magyar Hangnak, ahol többek között arról beszélt, hogy a hatalom túlnyerte és mindenhatóvá tette magát, így a bukása is ugyanakkora lesz, mint a felemelkedése volt.

A történészt megkérdezték arról, hogy miért gondolja, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere katasztrófához vezet, Ungváry aggasztó választ adott.

Annyiból természetesen nem számítok katasztrófára, hogy az élet látszólag zavartalanul megy tovább. Ami történik, az ország szempontjából mégis katasztrofális, hiszen a külső források segítségével lehetőségünk adódott, hogy felzárkózzunk a Nyugathoz, és egy bölcs, a saját anyagi érdekein túltekintő kormányzat csökkenthette volna az ország strukturális elmaradottságát. Rendbe tehette volna például az egészségügyet és az oktatást az uniós pénzek segítségével. Ezt az esélyt azonban az elkövetkező hosszú évtizedekre sikerült eljátszani.

A valódi katasztrófa pedig akkor következik be, amikor ez a rendszer megbukik. A demokráciában létezik viszontbiztosítás, vagyis egyik hatalmi fél sem érdekelt az ellenfele teljes megsemmisítésében, hiszen előbb-utóbb a másik is hatalomra kerül, így konszenzuális módon működtetik az országot. Nálunk ez jelenleg nem adott. A hatalom túlnyerte és mindenhatóvá tette magát, így a bukása is ugyanakkora lesz, mint a felemelkedése volt. És tartok tőle, hogy az akkor hatalomra kerülő politikai erők nem a mérséklet hangján fognak megszólalni - fogalmazott.

Ungváry úgy véli továbbá, hogy egy karizmatikus személyiség fél év alatt tömegpártot szervezhetne a semmiből, de ehhez megfelelő történelmi pillanatra van szükség.

Ungváry Krisztián: "A hatalom bukása is ugyanakkora lesz, mint a felemelkedése volt"

zsúrpubi.hu