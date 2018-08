Baloldali hőguta

Istenem, hová lett a tehetséges Bajnai, a tehetséges Gyurcsány, a tehetséges Kuncze, a mindenkinél tehetségesebb Kóka, Szekeres, Göncz Kinga, Botka, Karácsony, Szél, hová lettél, óh hová levél?

2018. augusztus 29. 04:29

Lassan talán véget ér ez az elviselhetetlen és embert próbáló hőség, de azért marad az érzés, a fizikai szenvedés. A látens magyar baloldal, a frusztrált magyar baloldal, az alig létező magyar szellemi baloldal gondoskodik arról, hogy a hőgutához hasonló embert próbáló állapotban lehessünk.

Elég a nyár végén megjelent sokadalomból három írást idézni, hogy hőgutát kapjunk.

Az egyik a Népszavában (hol, ha itt nem) jelent meg, Mivel egy fantasztikus cikkről van szó, megtiszteljük a szerzőt, hogy bevezető mondatait teljes terjedelemben idézzük:

Mindenekelőtt azt kéne tisztázni, s megértetni a választókkal, miért kell az Orbán-kormányt leváltani. Nem bevándorlásellenessége, nem a bírák függetlenségét veszélyeztető tervei, nem a CEU miatt, nem azért, mert nem akar csatlakozni az Európai Ügyészséghez, még csak nem is maffiaszerű működése okán, hanem elsősorban tehetségtelensége miatt. Azért, mert konzerválja Magyarország elmaradottságát, kilátástalanná teszi a felzárkózást a fejlett országokhoz.

Ennyi ökörség ritkán olvasható három mondatban, de most fogjuk vissza magunkat. A szokásos ledorongolás helyett próbáljuk meg pozitív szemlélettel és gondolkodással megpróbálni a lehetetlent. Menteni a menthetetlent.

A szerzői entrée világos. Tisztázni akar és megértetni. Mit is? Azt, hogy miért kell leváltani a kormányt. De ebben nincs egyedül. Mások is ezt akarják, külföldről, itthonról, innen-onnan. Az aprócska probléma az, hogy a magyar választók, a hülye magyar nép nem éppen ezt akarta. Olyannyira nem, hogy már harmadszor is megválasztotta, mit megválasztotta, kétharmaddal jutalmazta ezt a kormányt, ami nagy bánatunkra konzerválja Magyarország elmaradottságát. Meg ráadásul kilátástalanná teszi a felzárkózást.

Maradva a pozitív gondolkodásnál, igaza van nagy gondolkodónknak, hogy nem a bevándorláselleneség miatt. Nem. Más kérdés persze, hogy ez Európa legnagyobb problémája. És nem is a bírák függetlensége miatt (erről azért a lengyelek is tudnának beszélni, te független zseni), ami köztudottan Vecséstől Vásárosnaményig az ott élők legégetőbb problémája. Meg a CEU is. Borsodi, ormánsági, szabolcsi ceus-diákok százai, nem beszélve felháborodott szüleikről őrjöngenek, mit tesz a magyar kormány velük.

Azt is remekül érzékeli a cikkíró, milyen lavinát indít öntudatos létavértesi, zalakarosi, balmazújvárosi és putnoki polgárokban az a lesújtó hír, hogy nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.

De ez nem elég. A fantasztikus felvezetés után itt áll a cantus firmus, a mindent eldöntő érv, a tehetségtelenség.

Ez ugyan soha nem volt politikai fogalom, most az lett. Nála.

Istenem, hová lett az a tehetséges Bajnai, a tehetséges Gyurcsány, a tehetséges Kuncze, a mindenkinél tehetségesebb Kóka, Szekeres, Göncz Kinga, Botka, Karácsony, Szél, hová lettél, óh hová levél?

Ebben is igaza van a szerzőnek, nagy érvágás a hiányuk. Pótolhatatlan. Más kérdés persze, hogy azóta van nemzetpolitika, gazdaságpolitika, magyar külpolitika, családpolitika, de ezekről a lényegtelen dolgokról a cikkíró elfelejtkezett. De szegény nem tehet róla, őt csak a kormányváltás, a kormány leváltása érdekli.

Ez rendben is lenne, ez a céljuk, de azért elgondolkoztató és félelmetes, hogy a Nagy Hálózat Ukrajnában, Macedóniában, legutóbb Szlovákiában eredményesen dolgozott. Spontán akciókkal, önálló, nemzetközileg szervezett és tegyük hozzá, érdekes módon leváltották a kormányokat. Nálunk ez még nem sikerült.

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk!

A másik gyöngyszem cikk a sztártönénész okfejtése, miszerint a hatalom túlnyerte és mindenhatóvá tette magát, így a bukása is ugyanakkora lesz, mint a felemelkedése volt. És tart tőle, hogy az akkor hatalomra kerülő politikai erők nem a mérséklet hangján fognak megszólalni. Úgy véli továbbá, hogy egy karizmatikus személyiség fél év alatt tömegpártot szervezhetne a semmiből, de ehhez megfelelő történelmi pillanatra van szükség.

Hát ez tényleg ilyen egyszerű, tömegpártot szervezni a semmiből, pláne egy karizmatikus személlyel, ez csak egy csettintés. Persze, csak akkor, ha megvan a megfelelő történelmi pillanat.

Halljuk csak. Hogy túlnyerte magát. Hogy mindehatóvá tette magát. Hogy bukása is nagy lesz. Hogy a hatalomra kerülőknek nem lesz mérséklete. Hogy karizmatikus személy kell. Meg történelmi pillanat. És ezt egy történész írta.

A harmadik döbbenetes gyöngyszem a baloldali lelkület, a magyar baloldali lelkület, a magyar elmebeteg baloldali lelkület apoteózisa.

Lehet, sőt valószínű, hogy fontos változások jönnek a betokosodott európai politikában, erre már is itt van magyar tollakból a fantasztikus reagálás.

Ország-világ előtt égette le magát a magyar miniszterelnök…

Ez egyszerűen botrányos. Kép Orbánról, amelyet a világ felé prezentál. Azzal, hogy nem tiszteli se a sleppjét, se az utca emberét, se azokat, akikhez igyekszik, se önmagát, mindent elmond róla.

Párisba és Budapestre beszökött az ősz. A miniszterelnök nyaralt (hol nyaralt, miért nyaralt?), épp elkezdené munkáját, éppen Milánóban, éppen fontos európai ügyekben, és akkor megtudjuk, hogy ország-világ előtt égette magát.

Hát gyerekek, akkor vége a pozitív gondolkodásnak. Ha ekkora nemzetközi segítséggel is csak erre vagytok képesek, akkor vége a dalnak.

A hőgutának lassan vége lesz, a baloldali nagyokosok napszúrása még tart. Ez is embert próbáló, de talán ezt is kibírjuk.

