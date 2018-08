Konzervatív értékeket sugároz a Hír Televízió

Újra a konzervatív értékeket képviseljük, az a szlogenünk, hogy Visszatértünk! – jelentette ki Szikszai Péter, lapunk főszerkesztő-helyettese és a Hír Televízió vezérigazgató-helyettese a Mandinernek adott interjúban.

2018. augusztus 29. 15:58

A Hír TV-ben történt augusztus eleji váltásról szólva Szikszai Péter úgy fogalmazott: fel fognak újítani néhány, a jobboldali nézők számára szimbolikus műsort, amelyek 2005 előtt is futottak. Példaként említette a politikusi nagyinterjúkra szakosodott Péntek 9-et, amely szeptembertől minden pénteken este 9-től kerül adásba. Azt is közölte, hogy Csermely Péter nem, de Gajdics Ottó – a Magyar Idők főszerkesztője – visszatér a Hír TV képernyőjére, a Szabadfogást pedig új vendégekkel indítják újra. A Célpontról elmondta, jó márkanévnek tartja, de amikor a Simicska-féle vezetés néhány balliberális újságíróval újraindította a magazint, azzal nem tudott azonosulni.

– Ha egyszer újra összeáll a régi csapat, akkor lesz megint Célpont, de a nézők addig sem maradnak politikai riportok nélkül, hetente fog jelentkezni egy új magazinműsor – tájékoztatott a vezérigazgató-helyettes.

Szikszai Péter arra is kitért, hogy a váltás óta az ellenzéki politikusok és újságírók ugyanúgy bejárnak a csatornához, tehát nincs bojkott. – A jelenlegi ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen megszólalási lehetőségről lemondjon, de arra azért nem számítok, hogy Gyurcsány Ferenc a küszöbünkön virraszt egy interjúlehetőségért – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes, aki szerint egy esetleges bojkott sem a csatorna munkatársainak, sem a nézőknek nem lenne büntetés.

Az Echo TV-vel való viszonyukról kijelentette: nincs rivalizálás, sem ellentét, de két ugyanolyan típusú tévét fenntartani nincs sok értelme, ezért profilváltásra lehet szükség. Ez a televízió azonban a nevében is tükrözi a profilját, ezért nehezen tudja elképzelni, hogy ne hírcsatornaként működjön.

A Mandiner lapunkkal kapcsolatban is kérdezte a főszerkesztő-helyettest, aki úgy véli, még egy konzervatív lapot indítani nem indokolt, mert valószínűleg nem lenne elég olvasója. Ráadásul a Magyar Nemzet mint szerkesztőség egyébként is megszűnt, nehéz lenne a semmiből újjáépíteni. – Ugyanakkor tény, hogy a Magyar Nemzet a jobboldali tábornak a Hír TV-hez hasonlóan sokat jelent – jelentette ki Szikszai Péter.

Megszűnt a műsora, ezért távozik a HírTV-től Puzsér Róbert

Megvált a Hír TV Puzsér Róberttől és megszűnik az általa vezetett Sznobjektív című műsor. A főpolgármesteri babérokra is törő publicista, kritikus sorsa négy hét bizonytalanság után tehát eldőlt. Az úgynevezett G-nap előtti irányultsághoz visszatérő hírcsatornánál számos műsor támad fel most a hamvából, illetve néhány, az elmúlt 3 és fél évben elindított műsor megújul.

Eldőlt, hogy távozik a Hír TV-től Puzsér Róbert, és megszűnik az általa vezetett Sznobjektív című műsor – értesült a Magyar Idők. Úgy tudjuk, ma délelőtt tárgyalt a televízió vezetése az újságíróval, és ezt követően született meg a döntés. A műsor nyári leállása alatt Puzsér Róbert, aki a Szabadfogás című adás egykori szereplője is volt, a Facebookon bejelentette: fontolgatja, hogy el akar indulni a jövő őszi önkormányzati választáson Budapest főpolgármesteri székéért, hogy képviselje és megvalósítsa régi álmát, a Sétáló Budapest koncepcióját.

Az újságíró, kritikus a Hír TV négy héttel ezelőtti újrapozicionálását követően nem mondott fel önként, Szikszai Péter, a csatorna új vezérigazgató-helyettese Puzsér műsorának jövője kapcsán akkor lapunknak úgy nyilatkozott: „még nincs döntés a Sznobjektívről, Puzsér Róbert pedig nem adta be felmondását, és nem is bocsájtották el”.

A Hír TV vezérigazgató-helyettese a Magyar Időknek korábban elmondta, hogy tizenkét műsort szüntettek meg, emblematikus adásokat, a helyükre pedig igyekeznek új embereket hozni.

A tévé vezetésében bekövetkezett váltással párhuzamosan, azoktól, aki látványosan nem a jobboldali médiához kötődtek – Bodacz Balázs, György Zsombor, Kálmán Olga, Csintalan Sándor, Lampé Ágnes, Teszári Nóra, Hegedűs Szabolcs – első körben megváltak. Később a 300 fős dolgozói létszámból még tízen mondtak fel.

Szikszai Péter a Mandinernek adott hétfői interjúban újfent leszögezte: a 2015 februárja előtti irányultságot állítják vissza a Hír TV-nél.

Szeptembertől pénteken este 9 órától újra lesznek politikusi nagyinterjúk Péntek 9 néven. Az adás egyik műsorvezetője Gajdics Ottó, lapunk főszerkesztője lesz. Ha egyszer újra összeáll a régi csapat, akkor lesz megint Célpont is, és hetente fog jelentkezni egy új magazinműsor, valamint új stábbal újraindul a Riasztás című bűnügyi műsor is. Eldőlt az is, hogy a Szabadfogás című vitaműsor új szereplőkkel tovább fog élni, helyt adva a jobb- és baloldal képviselőinek véleményütköztetéséhez.

A Hír TV új tulajdonosa által augusztus 1-jén kinevezett vezetéssel a hírcsatorna visszatért az úgynevezett G-napon megtagadott értékekhez.

A 2003-ban a baloldali médiatúlsúllyal szemben alapított csatorna vezérkara – miután a tulajdonos Simicska Lajos az ötszázalékos reklámadó miatt totális médiaháborút hirdetett a nemzeti kormány ellen – 2015. február 6-án lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott.

Így tett akkor a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió vezetése és számos újságírója is. Ezt Simicska Lajos árulásnak nevezte, és obszcén szavakkal illette a lemondott menedzsmentet, valamint a miniszterelnököt. A kormánypárti politikusok ezután egyértelművé tették, hogy a vállalkozó médiájának nem hajlandók nyilatkozni.

Az elkövetkező három és fél évben a Hír TV-ben sorra jelentek meg a baloldali, liberális elkötelezettségű szerkesztők és műsorvezetők, 180 fokos fordulatot hajtottak végre a televízió irányultságában, és a tulajdonos elvárásai alapján látványosan beálltak a Jobbik mögé. Az április 8-i országgyűlési választás megpecsételte a Simicska-médiabirodalom sorsát.

A nagyvállalkozó április 10-én bejelentette, hogy felszámolja a Magyar Nemzetet, az Mno.hu-t, a Lánchíd Rádiót, majd a nyomtatott Heti Választ is. A médiaportfólióban végrehajtott drasztikus leépítést követően Simicska eladta az egyedüliként talpon maradt Hír TV-t Nyerges Zsoltnak, aki a G-nap előtti vezetést kérte fel a szakmai irányításra.

magyaridok.hu